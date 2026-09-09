Описание товара Игра для ПК За гранью добра и зла [UB_198] (электронный ключ)

Описание

На протяжении многих веков жители планеты Хиллия пытались остановить вторжение расы безжалостных инопланетных захватчиков.

Правительство обещает положить конец затянувшейся войне, но молодая журналистка по имени Джейд не верит этим заявлениям и собирается выяснить истинные причины конфликта. Вооруженная только камерой, посохом додзё и непоколебимой решимостью узнать правду, Джейд вскоре сталкивается со свидетельствами существования заговора, размах которого воистину непостижим. В этом мире дезинформация является мощнейшим существующим оружием. Поможет ли правда, которую узнает Джейд, освободить ее народ?

Присоединяйтесь к повстанцам

В борьбе с предавшим вас правительством стоит полагаться не столько на силу, сколько на хитрость и смекалку. Не останавливайтесь ни перед чем, пока злоумышленники не будут изобличены.

Разоблачите заговорщиков

Вы — единственная надежда мрачного футуристического мира, в котором ничему нельзя верить и все вещи не такие, какими кажутся. Раскройте заговор и узнайте правду, чтобы вернуть утраченную свободу!

Будьте готовы ко всему

Вас ожидают захватывающие дух приключения в странной и непрерывно меняющейся вселенной, которую придумал Мишель Ансель — создатель игры "Rayman 3".

Сражайтесь плечом к плечу

К журналистке Джейд, мастерски разящей врагов сериями комбо-ударов, присоединятся борцы Сопротивления — харизматичный механик Пэйд’ж и отважный солдат по имени Аш Два.

Особенности игры:

Потрясающая трехмерная графика и умопомрачительные спецэффекты;

Тщательно проработанные характеры персонажей и неожиданные сюжетные повороты;

Главная героиня игры, журналистка Джейд, в борьбе с и врагами искусно применяет не только посох додзё, но и собственный интеллект;

Удивительный вечно меняющийся игровой мир, сотворенный фантазией Мишеля Анселя — создателя игры "Rayman 3".

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 2000 / 98 / ME / XP Процессор Pentium III 800 МГц Оперативная память 128 МБ DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1.7 Гб свободного места на жестком диске

Ссылка на дистрибутив: скачать