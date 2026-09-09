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Игра для ПК Герои меча и магии V Повелители Орды [UB_279] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Герои меча и магии V Повелители Орды [UB_279] (электронный ключ)

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Игра для ПК Герои меча и магии V Повелители Орды [UB_279] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300793
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Герои меча и магии V Повелители Орды [UB_279] (электронный ключ)

Описание

Управляйте новой фракцией, Великой Ордой, в 15 новых захватывающих миссиях. Откройте для себя могучих орочьих бойцов - Кентавров и Циклопов - в затягивающей стратегической игре.

Помогите своей армии и героям раскрыть ужасный заговор демонов и проживите эпическое завершение саги Героев Меча и Магии V. Повелевайте 8 фракциями и более чем 180 существами в 5 интенсивных многопользовательских режимах, начиная с классического режима «Один компьютер» и заканчивая режимом «Дуэль», в котором побеждают лишь самые умелые. Используйте огромный арсенал из дюжин заклинаний, артефактов и зданий. Станьте непобедимым с новыми наборами боевых артефактов и уникальной способностью орков - Кровавой яростью.

Не требуется оригинальная версия игры Герои меча и магии V.

Требования к системе

Операционная система 2000 / NT / XP Процессор Pentium® IV 1,5 ГГц или AMD Athlon Оперативная память 512 МБ Видеокарта 64 МБ памяти, совместимая с DirectX® 9.0 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 3.5 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Отзывы о товаре Игра для ПК Герои меча и магии V Повелители Орды [UB_279] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Описание

Описание

Управляйте новой фракцией, Великой Ордой, в 15 новых захватывающих миссиях. Откройте для себя могучих орочьих бойцов - Кентавров и Циклопов - в затягивающей стратегической игре.

Помогите своей армии и героям раскрыть ужасный заговор демонов и проживите эпическое завершение саги Героев Меча и Магии V. Повелевайте 8 фракциями и более чем 180 существами в 5 интенсивных многопользовательских режимах, начиная с классического режима «Один компьютер» и заканчивая режимом «Дуэль», в котором побеждают лишь самые умелые. Используйте огромный арсенал из дюжин заклинаний, артефактов и зданий. Станьте непобедимым с новыми наборами боевых артефактов и уникальной способностью орков - Кровавой яростью.

Не требуется оригинальная версия игры Герои меча и магии V.

Требования к системе

Операционная система 2000 / NT / XP Процессор Pentium® IV 1,5 ГГц или AMD Athlon Оперативная память 512 МБ Видеокарта 64 МБ памяти, совместимая с DirectX® 9.0 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 3.5 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

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Игра для ПК Герои меча и магии V Повелители Орды [UB_279] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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