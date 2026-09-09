Игра для ПК Герои меча и магии V Повелители Орды [UB_279] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Герои меча и магии V Повелители Орды [UB_279] (электронный ключ)
Описание
Управляйте новой фракцией, Великой Ордой, в 15 новых захватывающих миссиях. Откройте для себя могучих орочьих бойцов - Кентавров и Циклопов - в затягивающей стратегической игре.
Помогите своей армии и героям раскрыть ужасный заговор демонов и проживите эпическое завершение саги Героев Меча и Магии V. Повелевайте 8 фракциями и более чем 180 существами в 5 интенсивных многопользовательских режимах, начиная с классического режима «Один компьютер» и заканчивая режимом «Дуэль», в котором побеждают лишь самые умелые. Используйте огромный арсенал из дюжин заклинаний, артефактов и зданий. Станьте непобедимым с новыми наборами боевых артефактов и уникальной способностью орков - Кровавой яростью.
Не требуется оригинальная версия игры Герои меча и магии V.
Требования к системеОперационная система 2000 / NT / XP Процессор Pentium® IV 1,5 ГГц или AMD Athlon Оперативная память 512 МБ Видеокарта 64 МБ памяти, совместимая с DirectX® 9.0 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 3.5 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Управляйте новой фракцией, Великой Ордой, в 15 новых захватывающих миссиях. Откройте для себя могучих орочьих бойцов - Кентавров и Циклопов - в затягивающей стратегической игре.
Помогите своей армии и героям раскрыть ужасный заговор демонов и проживите эпическое завершение саги Героев Меча и Магии V. Повелевайте 8 фракциями и более чем 180 существами в 5 интенсивных многопользовательских режимах, начиная с классического режима «Один компьютер» и заканчивая режимом «Дуэль», в котором побеждают лишь самые умелые. Используйте огромный арсенал из дюжин заклинаний, артефактов и зданий. Станьте непобедимым с новыми наборами боевых артефактов и уникальной способностью орков - Кровавой яростью.
Не требуется оригинальная версия игры Герои меча и магии V.
Требования к системеОперационная система 2000 / NT / XP Процессор Pentium® IV 1,5 ГГц или AMD Athlon Оперативная память 512 МБ Видеокарта 64 МБ памяти, совместимая с DirectX® 9.0 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 3.5 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Отзывы о товаре Игра для ПК Герои меча и магии V Повелители Орды [UB_279] (электронный ключ)