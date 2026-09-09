Описание товара Игра для ПК XCOM: Enemy Within [2K_1613] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра XCOM: Enemy Within.

XCOM®: Enemy Within - это дополнение для XCOM: Enemy Unknown, стратегии, получившей звание "Игра года" в 2012 г. В Enemy Within появляется огромный спектр новых навыков, улучшений и оружия для борьбы с инопланетной угрозой. Также добавлено множество новых карт и миссий, новые элементы тактического и стратегического игрового процесса и новый контент для многопользовательской игры, дающий множество новых ощущений.

Особенности игры

Новые навыки солдат: постройте лабораторию генетики, чтобы улучшать физические возможности оперативников, включая усиления для грудной клетки, мозга, глаз, кожи и ног. Или постройте лабораторию кибернетики, чтобы сделать возможным создание нового Механизированного экзоскелет-костюма, он же МЭК. Новый класс - боец МЭК - наделен особыми навыками, и каждый костюм может быть дополнен новыми видами оружия, такими как огнемет и гранатомет.

Новое оружие и экипировка: обеспечьте своих оперативников дополнительным тактическим преимуществом благодаря передовым проектам вашей команды инженеров и литейного цеха.

Новые враги: применяйте другую тактику, чтобы противостоять двум новым типам врагов и смертельно опасной организации под названием EXALT.

Новый стратегический ресурс: открыт ценнейший новый инопланетный ресурс, известный как ""состав"". Добывайте его на поле боя и умело используйте на базе, чтобы открывать новые исследования и улучшения.

Новые тактические испытания и карты: шпионские и разведывательные операции бросают вам новые тактические вызовы на 40 различных картах.

Новые карты, навыки и боевые единицы: создайте свой произвольный отряд при огромном количестве возможностей и превзойдите противника в напряженных пошаговых битвах один на один.

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Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Vista Процессор AMD Athlon X2 2.7GHz / Intel Core 2 Duo 2.4GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 МБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.