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Игра для ПК XCOM: Enemy Within [2K_1613] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК XCOM: Enemy Within [2K_1613] (электронный ключ)

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Игра для ПК XCOM: Enemy Within [2K_1613] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300791
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК XCOM: Enemy Within [2K_1613] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра XCOM: Enemy Within.

XCOM®: Enemy Within - это дополнение для XCOM: Enemy Unknown, стратегии, получившей звание "Игра года" в 2012 г. В Enemy Within появляется огромный спектр новых навыков, улучшений и оружия для борьбы с инопланетной угрозой. Также добавлено множество новых карт и миссий, новые элементы тактического и стратегического игрового процесса и новый контент для многопользовательской игры, дающий множество новых ощущений.

Особенности игры

  • Новые навыки солдат: постройте лабораторию генетики, чтобы улучшать физические возможности оперативников, включая усиления для грудной клетки, мозга, глаз, кожи и ног. Или постройте лабораторию кибернетики, чтобы сделать возможным создание нового Механизированного экзоскелет-костюма, он же МЭК. Новый класс - боец МЭК - наделен особыми навыками, и каждый костюм может быть дополнен новыми видами оружия, такими как огнемет и гранатомет.
  • Новое оружие и экипировка: обеспечьте своих оперативников дополнительным тактическим преимуществом благодаря передовым проектам вашей команды инженеров и литейного цеха.
  • Новые враги: применяйте другую тактику, чтобы противостоять двум новым типам врагов и смертельно опасной организации под названием EXALT.
  • Новый стратегический ресурс: открыт ценнейший новый инопланетный ресурс, известный как ""состав"". Добывайте его на поле боя и умело используйте на базе, чтобы открывать новые исследования и улучшения.
  • Новые тактические испытания и карты: шпионские и разведывательные операции бросают вам новые тактические вызовы на 40 различных картах.
  • Новые карты, навыки и боевые единицы: создайте свой произвольный отряд при огромном количестве возможностей и превзойдите противника в напряженных пошаговых битвах один на один.
    •  

© 1994-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, 2K Games, Firaxis Games, XCOM и XCOM: Enemy Unknown, а также их логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Иконка рейтинга является торговым знаком Entertainment Software Association. Unreal® является зарегистрированной торговой маркой Epic Games, Inc. Unreal® Engine, Copyright 1998-2013, Epic Games, Inc. Используется технология Bink Video. Авторские права © 1997-2013 принадлежат RAD Game Tools, Inc. Этот программный продукт включает программное обеспечение Autodesk® Scaleform®; © 2013 Autodesk, Inc. Autodesk, и Scaleform являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Autodesk, Inc., и (или) ее подразделений и (или) филиалов в США и (или) других странах. © 2013 NVIDIA Corporation. Все права защищены. NVIDIA, и логотип NVIDIA, PhysX, The way it’s meant to be played, и 3D Vision являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации NVIDIA в США и других странах. Все права защищены. Все прочие товарные знаки и объекты авторских прав являются собственностью соответствующих владельцев. Содержание этой видеоигры является вымышленным и в ходе игрового процесса не представляет или не изображает реальные события, лица, местоположения или организации. Создатели и издатели этои игры никаким образом не поддерживают, не поощряют и не способствуют участию в любых действиях, отраженных в игре.

 

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Vista Процессор AMD Athlon X2 2.7GHz / Intel Core 2 Duo 2.4GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 МБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК XCOM: Enemy Within [2K_1613] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра XCOM: Enemy Within.

    XCOM®: Enemy Within - это дополнение для XCOM: Enemy Unknown, стратегии, получившей звание "Игра года" в 2012 г. В Enemy Within появляется огромный спектр новых навыков, улучшений и оружия для борьбы с инопланетной угрозой. Также добавлено множество новых карт и миссий, новые элементы тактического и стратегического игрового процесса и новый контент для многопользовательской игры, дающий множество новых ощущений.

    Особенности игры

    • Новые навыки солдат: постройте лабораторию генетики, чтобы улучшать физические возможности оперативников, включая усиления для грудной клетки, мозга, глаз, кожи и ног. Или постройте лабораторию кибернетики, чтобы сделать возможным создание нового Механизированного экзоскелет-костюма, он же МЭК. Новый класс - боец МЭК - наделен особыми навыками, и каждый костюм может быть дополнен новыми видами оружия, такими как огнемет и гранатомет.
    • Новое оружие и экипировка: обеспечьте своих оперативников дополнительным тактическим преимуществом благодаря передовым проектам вашей команды инженеров и литейного цеха.
    • Новые враги: применяйте другую тактику, чтобы противостоять двум новым типам врагов и смертельно опасной организации под названием EXALT.
    • Новый стратегический ресурс: открыт ценнейший новый инопланетный ресурс, известный как ""состав"". Добывайте его на поле боя и умело используйте на базе, чтобы открывать новые исследования и улучшения.
    • Новые тактические испытания и карты: шпионские и разведывательные операции бросают вам новые тактические вызовы на 40 различных картах.
    • Новые карты, навыки и боевые единицы: создайте свой произвольный отряд при огромном количестве возможностей и превзойдите противника в напряженных пошаговых битвах один на один.
      •  

    © 1994-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, 2K Games, Firaxis Games, XCOM и XCOM: Enemy Unknown, а также их логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Иконка рейтинга является торговым знаком Entertainment Software Association. Unreal® является зарегистрированной торговой маркой Epic Games, Inc. Unreal® Engine, Copyright 1998-2013, Epic Games, Inc. Используется технология Bink Video. Авторские права © 1997-2013 принадлежат RAD Game Tools, Inc. Этот программный продукт включает программное обеспечение Autodesk® Scaleform®; © 2013 Autodesk, Inc. Autodesk, и Scaleform являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Autodesk, Inc., и (или) ее подразделений и (или) филиалов в США и (или) других странах. © 2013 NVIDIA Corporation. Все права защищены. NVIDIA, и логотип NVIDIA, PhysX, The way it’s meant to be played, и 3D Vision являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации NVIDIA в США и других странах. Все права защищены. Все прочие товарные знаки и объекты авторских прав являются собственностью соответствующих владельцев. Содержание этой видеоигры является вымышленным и в ходе игрового процесса не представляет или не изображает реальные события, лица, местоположения или организации. Создатели и издатели этои игры никаким образом не поддерживают, не поощряют и не способствуют участию в любых действиях, отраженных в игре.

     

    Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Vista Процессор AMD Athlon X2 2.7GHz / Intel Core 2 Duo 2.4GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 МБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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