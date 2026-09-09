Игра для ПК XCOM: Enemy Unknown - The Complete Edition [2K_1612] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК XCOM: Enemy Unknown - The Complete Edition [2K_1612] (электронный ключ)
Описание
В состав издания выходит:
- XCOM: Enemy Unknown
- XCOM: Enemy Within
- Elite Soldier Pack DLC
- Slingshot DLC
- Second Wave DLC
От создателей Цивилизации Сида Майера — игра о последней надежде человечества. Вы — командир элитной паравоенной организации XCOM, которая пытается защитить Землю от инопланетного вторжения. XCOM: Enemy Unknown — полное издание признанной игрой года XCOM: Enemy Unknown, долгожданное обновление XCOM: Enemy Within, а также все выходившие ранее дополнения в одном наборе.
Особенности игры:
- Стратегические базы: стройте ваши базы XCOM, обнаруживайте и перехватывайте при помощи них НЛО. Набирайте, обучайте и разрабатывайте уникальных бойцов, управляйте персоналом базы, а также взаимодействуйте с правительствами всего мира.
- Тактические бои: управляйте вашим отрядом в ожесточенных походовых сражениях, участвуйте в секретных операциях, спасайте мирных жителей в людных городах и разрушенных поселениях по всему миру.
- Исследуйте инопланетные технологии: набирайте ученых и инженеров, чтобы изучить новое оружие, броню, а также получить новые возможности.
- Многопользовательская игра: создавайте из инопланетян и людей смешанные отряды, комбинируйте их навыки, чтобы перехитрить и одолеть соперника в ожесточенных походовых сражениях один на один.
© 1994-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, 2K Games, Firaxis Games, XCOM, and XCOM: Enemy Unknown, and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc. Unreal® Engine, Copyright 1998-2012, Epic Games, Inc. Uses Bink Video Technology. Copyright © 1997-2013 by RAD Game Tools, Inc. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2013 Autodesk, Inc. Autodesk, and Scaleform are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. © 2013 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo, PhysX, The way it’s meant to be played, and 3D Vision are trademarks or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries. All rights reserved. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. DTS and the DTS Symbol are registered trademarks of DTS, Inc. and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. All other marks are property of their respective owners. The content of this videogame is fictional and is not intended to represent or depict an actual record of the events, persons, locations, or entities in the game’s setting. The makers and publishers of this videogame do not in any way endorse, condone or encourage engaging in any conduct depicted in this videogame.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista Процессор 2.4 GHz Dual Core Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600 Pro DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
В состав издания выходит:
- XCOM: Enemy Unknown
- XCOM: Enemy Within
- Elite Soldier Pack DLC
- Slingshot DLC
- Second Wave DLC
От создателей Цивилизации Сида Майера — игра о последней надежде человечества. Вы — командир элитной паравоенной организации XCOM, которая пытается защитить Землю от инопланетного вторжения. XCOM: Enemy Unknown — полное издание признанной игрой года XCOM: Enemy Unknown, долгожданное обновление XCOM: Enemy Within, а также все выходившие ранее дополнения в одном наборе.
Особенности игры:
- Стратегические базы: стройте ваши базы XCOM, обнаруживайте и перехватывайте при помощи них НЛО. Набирайте, обучайте и разрабатывайте уникальных бойцов, управляйте персоналом базы, а также взаимодействуйте с правительствами всего мира.
- Тактические бои: управляйте вашим отрядом в ожесточенных походовых сражениях, участвуйте в секретных операциях, спасайте мирных жителей в людных городах и разрушенных поселениях по всему миру.
- Исследуйте инопланетные технологии: набирайте ученых и инженеров, чтобы изучить новое оружие, броню, а также получить новые возможности.
- Многопользовательская игра: создавайте из инопланетян и людей смешанные отряды, комбинируйте их навыки, чтобы перехитрить и одолеть соперника в ожесточенных походовых сражениях один на один.
© 1994-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, 2K Games, Firaxis Games, XCOM, and XCOM: Enemy Unknown, and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc. Unreal® Engine, Copyright 1998-2012, Epic Games, Inc. Uses Bink Video Technology. Copyright © 1997-2013 by RAD Game Tools, Inc. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2013 Autodesk, Inc. Autodesk, and Scaleform are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. © 2013 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo, PhysX, The way it’s meant to be played, and 3D Vision are trademarks or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries. All rights reserved. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. DTS and the DTS Symbol are registered trademarks of DTS, Inc. and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. All other marks are property of their respective owners. The content of this videogame is fictional and is not intended to represent or depict an actual record of the events, persons, locations, or entities in the game’s setting. The makers and publishers of this videogame do not in any way endorse, condone or encourage engaging in any conduct depicted in this videogame.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista Процессор 2.4 GHz Dual Core Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600 Pro DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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