Описание товара Игра для ПК XCOM 2 - Collection [2K_3921] (электронный ключ)

Описание

В состав издания входит:

Дополнение «Тактическое наследие» для XCOM 2: War of the Chosen содержит новые игровые режимы, карты, оружие, броню, настройки для фотокабинки и многое другое, что напомнит вам об истории серии XCOM.

Эти материалы требуют наличия базовой версии XCOM 2 и дополнения XCOM 2: War of the Chosen."

Бесплатно для всех игроков, которые приобрели XCOM 2: War of the Chosen до 20:59 3 декабря 2018 года (по московскому времени).

XCOM 2:

Земля оказалась во власти пришельцев, которые обещают людям светлое будущее, но втайне преследуют зловещие цели. Вам предстоит бросить вызов превосходящим силам противника и возглавить Сопротивление, чтобы навсегда положить конец инопланетной угрозе и спасти человечество.

XCOM 2: War of the Chosen:

Дополнение существенно расширяет игровые возможности борьбы с «Адвентом». В противостояние вступают новые фракции Сопротивления, которые стремятся дать отпор инопланетным захватчикам. В ответ враг бросает в бой «Избранных» – противников, стремящихся вернуть командующего XCOM обратно к Старейшинам. Кроме того, дополнение вводит новые классы, врагов, задания и боевые условия.

ЧЕТЫРЕ НАБОРА ЗАГРУЖАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

Набор «Боец Сопротивления», который содержит расширенный выбор костюмов и головных уборов для ваших солдат, дополнительные дизайны брони и камуфляж для лица. Кроме того, ветеран прошлой войны появится в вашей казарме в качестве рекрута.

Набор «Дети анархии», который посвящен повстанческой борьбе и добавляет более 100 вариантов изменения внешнего вида солдат XCOM и доступной им брони. Эти опции сугубо косметические и не влияют на характеристики.

Набор «Охотники за пришельцами», который превратит оперативников XCOM в отряд элитных истребителей инопланетян. Вам доступен целый арсенал оружия и снаряжения, которое позволит дать отпор новой зловещей угрозе: «Правителям» инопланетных захватчиков, готовым преследовать ваших героев в течение всей кампании. В дополнение входит множество вариантов внешности солдат и «Мстителя», а также новая масштабная миссия, в которой старшему офицеру-связисту Брэдфорду предстоит возглавить отряд с небольшой помощью старого друга.

Набор «Последний подарок Шэнь», который приведет вас в заброшенные башни «Адвента»: Лили Шэнь с отрядом XCOM предстоит отправиться на поиски таинственного последнего проекта ее отца. Откройте новый класс солдат с новыми способностями, механиками и возможностями настройки.

Ключевые Особенности:

XCOM В БЕГАХ: управляйте «Мстителем», транспортным кораблем пришельцев, ставшим штабом XCOM. Открытый игровой процесс позволит вам выбрать, куда отправить солдат, где заручиться поддержкой и как помешать планам врага.

БОЙЦЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ: формируйте отряд в соответствии с вашими планами из пяти классов солдат с уникальными наборами навыков.

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА: новые механики расширяют возможности в бою. Используйте маскировку, чтобы устраивать засады для вражеских патрулей. Захватывайте трофейное снаряжение и артефакты. Выводите ВИПов и выносите раненых товарищей к месту эвакуации.

НОВЫЕ ВИДЫ ВРАГОВ: применяйте различную тактику против разнообразных врагов, от новых видов пришельцев до солдат «Адвента», цепных псов нового режима.

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ: стройте отсеки на «Мстителе», чтобы получить преимущество в бою. Поручайте ученым и инженерам разработать и улучшить оружие и броню в соответствии с выбранной тактикой.

УНИКАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: выполняйте задания по всему миру: от лесной глуши до центров мегаполисов и глубин инопланетных комплексов. Вас ждут бесконечные сочетания карт, целей и задач.

СОБСТВЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ: создавайте собственные кампании, тактические и стратегические игровые особенности, пришельцев и новые классы бойцов при помощи специальных игровых инструментов, а затем делитесь ими с игровым сообществом через Мастерскую Steam.

СРАЖЕНИЯ ПО СЕТИ: участвуйте в боях смешанных отрядов людей и пришельцев на случайно созданных картах.

©2017 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM 2 и соответствующие логотипы являются торговыми знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 or better DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 70 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.