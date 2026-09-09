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Игра для ПК XCOM 2 - Collection [2K_3921] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК XCOM 2 - Collection [2K_3921] (электронный ключ)

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Игра для ПК XCOM 2 - Collection [2K_3921] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300780
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК XCOM 2 - Collection [2K_3921] (электронный ключ)

Описание

В состав издания входит: 

Дополнение «Тактическое наследие» для XCOM 2: War of the Chosen содержит новые игровые режимы, карты, оружие, броню, настройки для фотокабинки и многое другое, что напомнит вам об истории серии XCOM.

Эти материалы требуют наличия базовой версии XCOM 2 и дополнения XCOM 2: War of the Chosen."

Бесплатно для всех игроков, которые приобрели XCOM 2: War of the Chosen до 20:59 3 декабря 2018 года (по московскому времени).

 

XCOM 2:

Земля оказалась во власти пришельцев, которые обещают людям светлое будущее, но втайне преследуют зловещие цели. Вам предстоит бросить вызов превосходящим силам противника и возглавить Сопротивление, чтобы навсегда положить конец инопланетной угрозе и спасти человечество.

 

XCOM 2: War of the Chosen:

Дополнение существенно расширяет игровые возможности борьбы с «Адвентом». В противостояние вступают новые фракции Сопротивления, которые стремятся дать отпор инопланетным захватчикам. В ответ враг бросает в бой «Избранных» – противников, стремящихся вернуть командующего XCOM обратно к Старейшинам. Кроме того, дополнение вводит новые классы, врагов, задания и боевые условия.

 

ЧЕТЫРЕ НАБОРА ЗАГРУЖАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

  • Набор «Боец Сопротивления», который содержит расширенный выбор костюмов и головных уборов для ваших солдат, дополнительные дизайны брони и камуфляж для лица. Кроме того, ветеран прошлой войны появится в вашей казарме в качестве рекрута.
  • Набор «Дети анархии», который посвящен повстанческой борьбе и добавляет более 100 вариантов изменения внешнего вида солдат XCOM и доступной им брони. Эти опции сугубо косметические и не влияют на характеристики.
  • Набор «Охотники за пришельцами», который превратит оперативников XCOM в отряд элитных истребителей инопланетян. Вам доступен целый арсенал оружия и снаряжения, которое позволит дать отпор новой зловещей угрозе: «Правителям» инопланетных захватчиков, готовым преследовать ваших героев в течение всей кампании. В дополнение входит множество вариантов внешности солдат и «Мстителя», а также новая масштабная миссия, в которой старшему офицеру-связисту Брэдфорду предстоит возглавить отряд с небольшой помощью старого друга.
  • Набор «Последний подарок Шэнь», который приведет вас в заброшенные башни «Адвента»: Лили Шэнь с отрядом XCOM предстоит отправиться на поиски таинственного последнего проекта ее отца. Откройте новый класс солдат с новыми способностями, механиками и возможностями настройки.
    •  

Ключевые Особенности:

 

  • XCOM В БЕГАХ: управляйте «Мстителем», транспортным кораблем пришельцев, ставшим штабом XCOM. Открытый игровой процесс позволит вам выбрать, куда отправить солдат, где заручиться поддержкой и как помешать планам врага.
  • БОЙЦЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ: формируйте отряд в соответствии с вашими планами из пяти классов солдат с уникальными наборами навыков.
  • ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА: новые механики расширяют возможности в бою. Используйте маскировку, чтобы устраивать засады для вражеских патрулей. Захватывайте трофейное снаряжение и артефакты. Выводите ВИПов и выносите раненых товарищей к месту эвакуации.
  • НОВЫЕ ВИДЫ ВРАГОВ: применяйте различную тактику против разнообразных врагов, от новых видов пришельцев до солдат «Адвента», цепных псов нового режима.
  • ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ: стройте отсеки на «Мстителе», чтобы получить преимущество в бою. Поручайте ученым и инженерам разработать и улучшить оружие и броню в соответствии с выбранной тактикой.
  • УНИКАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: выполняйте задания по всему миру: от лесной глуши до центров мегаполисов и глубин инопланетных комплексов. Вас ждут бесконечные сочетания карт, целей и задач.
  • СОБСТВЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ: создавайте собственные кампании, тактические и стратегические игровые особенности, пришельцев и новые классы бойцов при помощи специальных игровых инструментов, а затем делитесь ими с игровым сообществом через Мастерскую Steam.
  • СРАЖЕНИЯ ПО СЕТИ: участвуйте в боях смешанных отрядов людей и пришельцев на случайно созданных картах.
    •  

©2017 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM 2 и соответствующие логотипы являются торговыми знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 or better DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 70 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    В состав издания входит: 

    Дополнение «Тактическое наследие» для XCOM 2: War of the Chosen содержит новые игровые режимы, карты, оружие, броню, настройки для фотокабинки и многое другое, что напомнит вам об истории серии XCOM.

    Эти материалы требуют наличия базовой версии XCOM 2 и дополнения XCOM 2: War of the Chosen."

    Бесплатно для всех игроков, которые приобрели XCOM 2: War of the Chosen до 20:59 3 декабря 2018 года (по московскому времени).

     

    XCOM 2:

    Земля оказалась во власти пришельцев, которые обещают людям светлое будущее, но втайне преследуют зловещие цели. Вам предстоит бросить вызов превосходящим силам противника и возглавить Сопротивление, чтобы навсегда положить конец инопланетной угрозе и спасти человечество.

     

    XCOM 2: War of the Chosen:

    Дополнение существенно расширяет игровые возможности борьбы с «Адвентом». В противостояние вступают новые фракции Сопротивления, которые стремятся дать отпор инопланетным захватчикам. В ответ враг бросает в бой «Избранных» – противников, стремящихся вернуть командующего XCOM обратно к Старейшинам. Кроме того, дополнение вводит новые классы, врагов, задания и боевые условия.

     

    ЧЕТЫРЕ НАБОРА ЗАГРУЖАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

    • Набор «Боец Сопротивления», который содержит расширенный выбор костюмов и головных уборов для ваших солдат, дополнительные дизайны брони и камуфляж для лица. Кроме того, ветеран прошлой войны появится в вашей казарме в качестве рекрута.
    • Набор «Дети анархии», который посвящен повстанческой борьбе и добавляет более 100 вариантов изменения внешнего вида солдат XCOM и доступной им брони. Эти опции сугубо косметические и не влияют на характеристики.
    • Набор «Охотники за пришельцами», который превратит оперативников XCOM в отряд элитных истребителей инопланетян. Вам доступен целый арсенал оружия и снаряжения, которое позволит дать отпор новой зловещей угрозе: «Правителям» инопланетных захватчиков, готовым преследовать ваших героев в течение всей кампании. В дополнение входит множество вариантов внешности солдат и «Мстителя», а также новая масштабная миссия, в которой старшему офицеру-связисту Брэдфорду предстоит возглавить отряд с небольшой помощью старого друга.
    • Набор «Последний подарок Шэнь», который приведет вас в заброшенные башни «Адвента»: Лили Шэнь с отрядом XCOM предстоит отправиться на поиски таинственного последнего проекта ее отца. Откройте новый класс солдат с новыми способностями, механиками и возможностями настройки.
      •  

    Ключевые Особенности:

     

    • XCOM В БЕГАХ: управляйте «Мстителем», транспортным кораблем пришельцев, ставшим штабом XCOM. Открытый игровой процесс позволит вам выбрать, куда отправить солдат, где заручиться поддержкой и как помешать планам врага.
    • БОЙЦЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ: формируйте отряд в соответствии с вашими планами из пяти классов солдат с уникальными наборами навыков.
    • ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА: новые механики расширяют возможности в бою. Используйте маскировку, чтобы устраивать засады для вражеских патрулей. Захватывайте трофейное снаряжение и артефакты. Выводите ВИПов и выносите раненых товарищей к месту эвакуации.
    • НОВЫЕ ВИДЫ ВРАГОВ: применяйте различную тактику против разнообразных врагов, от новых видов пришельцев до солдат «Адвента», цепных псов нового режима.
    • ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ: стройте отсеки на «Мстителе», чтобы получить преимущество в бою. Поручайте ученым и инженерам разработать и улучшить оружие и броню в соответствии с выбранной тактикой.
    • УНИКАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: выполняйте задания по всему миру: от лесной глуши до центров мегаполисов и глубин инопланетных комплексов. Вас ждут бесконечные сочетания карт, целей и задач.
    • СОБСТВЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ: создавайте собственные кампании, тактические и стратегические игровые особенности, пришельцев и новые классы бойцов при помощи специальных игровых инструментов, а затем делитесь ими с игровым сообществом через Мастерскую Steam.
    • СРАЖЕНИЯ ПО СЕТИ: участвуйте в боях смешанных отрядов людей и пришельцев на случайно созданных картах.
      •  

    ©2017 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM 2 и соответствующие логотипы являются торговыми знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 or better DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 70 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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