Игра для ПК X-Com : Terror From the Deep [2K_2235] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК X-Com : Terror From the Deep [2K_2235] (электронный ключ)
Описание
Человечество успешно пережило первое нашествие инопланетят, состоявшееся в 1999 году. Однако через 40 лет оказывается, что еще задолго до этого на Землю прибыла другая инопланетная раса, корабль которой потерпел крушение в Мексиканском заливе. И вот, наконец, они оправились от удара и готовы захватить очередную низкоразвитую планету. Узнав о новых террорах неизвестного им врага, правительство решает реабилитировать организацию X-com для борьбы с захватчиками. Возглавить эту организацию суждено вам.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows XP Процессор 33МГц Оперативная память 4 Гб Видеокарта DirectX 6.1 и новее Звуковая карта Жесткий диск 520 КБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Человечество успешно пережило первое нашествие инопланетят, состоявшееся в 1999 году. Однако через 40 лет оказывается, что еще задолго до этого на Землю прибыла другая инопланетная раса, корабль которой потерпел крушение в Мексиканском заливе. И вот, наконец, они оправились от удара и готовы захватить очередную низкоразвитую планету. Узнав о новых террорах неизвестного им врага, правительство решает реабилитировать организацию X-com для борьбы с захватчиками. Возглавить эту организацию суждено вам.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows XP Процессор 33МГц Оперативная память 4 Гб Видеокарта DirectX 6.1 и новее Звуковая карта Жесткий диск 520 КБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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