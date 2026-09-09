Игра для ПК X-COM : Interceptor [2K_2402] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК X-COM : Interceptor [2K_2402] (электронный ключ)
Описание
Они вернулись… однако на этот раз целью отвратительных инопланетян является уничтожение Земли, и господство над новым фронтом. Будучи командиром проекта X-COM, вашей единственной задачей станет защита человечества и прибыльных рудников за пределами земной атмосферы. Вам будет необходимо стратегически снаряжать ваших бойцов X-COM, собирать грозный арсенал и исполнять свое обещание, став верховным главой. Действовать придется быстро. Противостоящие вам силы озлобленны и жестоки. Но если вы умны, усердны и быстры, то вы быстро справитесь с кампанией и предотвратите тотальный коллапс нашей планеты.
Особенности:
- Наносите тотальные повреждения в захватывающем сочетании решительных боевых действий и стратегически обдуманных действиях.
- Реализуйте свой план закупая оборудование, нанимая пилотов и исследуя новые технологии.
- Управляйте собственным боевым кораблем X-COM лицом к лицу с врагом в режиме реального времени.
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Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 2000 / Windows Vista / Windows XP Процессор Intel Pentium с частотой 166 МГЦ или лучше Оперативная память 16 Мб Видеокарта Видеокарта, совместимая с 16-битной графикой (High Color) и имеющая минимум 2 МБ видеопамяти DirectX Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 60 Мб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Они вернулись… однако на этот раз целью отвратительных инопланетян является уничтожение Земли, и господство над новым фронтом. Будучи командиром проекта X-COM, вашей единственной задачей станет защита человечества и прибыльных рудников за пределами земной атмосферы. Вам будет необходимо стратегически снаряжать ваших бойцов X-COM, собирать грозный арсенал и исполнять свое обещание, став верховным главой. Действовать придется быстро. Противостоящие вам силы озлобленны и жестоки. Но если вы умны, усердны и быстры, то вы быстро справитесь с кампанией и предотвратите тотальный коллапс нашей планеты.
Особенности:
- Наносите тотальные повреждения в захватывающем сочетании решительных боевых действий и стратегически обдуманных действиях.
- Реализуйте свой план закупая оборудование, нанимая пилотов и исследуя новые технологии.
- Управляйте собственным боевым кораблем X-COM лицом к лицу с врагом в режиме реального времени.
-
Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 2000 / Windows Vista / Windows XP Процессор Intel Pentium с частотой 166 МГЦ или лучше Оперативная память 16 Мб Видеокарта Видеокарта, совместимая с 16-битной графикой (High Color) и имеющая минимум 2 МБ видеопамяти DirectX Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 60 Мб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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