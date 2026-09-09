Описание товара Игра для ПК X-Com : Enforcer [2K_2234] (электронный ключ)

Описание

X-COM: совершенно секретное подразделение землян по борьбе с инопланетянами

Место: Америка, начало XXI века

Задание: уничтожить инопланетян

Силы пришельцев из космоса вторглись на Землю и терроризируют ее жителей. Чтобы противостать этой угрозе, ученый-одиночка из подразделения X-COM создал Enforcer - высокотехнологичную боевую машину, объединяющую в себе как земные, так и внеземные технологии.

Вооруженный по последнему слову военной техники, Enforcer посылается в самые горячие точки для участия в наполненных адреналином сражениях, разгарающихся посреди городских улиц, на крышах и в канализациях. Enforcer - это Вы.

Построенный на том же движке, что и Unreal Tournament™, X-COM ENFORCER™ посылает Вас на передовую войны с внеземными захватчиками.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Microsoft Windows 2000/XP/Vista Процессор Pentium II 0.233GHz or Pentium II 0.266GHz Оперативная память 32 Мб Видеокарта DirectX 8.0 Звуковая карта 1 MB Windows compatible sound card Жесткий диск 500 МБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.