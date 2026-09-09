Игра для ПК X-Com : Enforcer [2K_2234] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК X-Com : Enforcer [2K_2234] (электронный ключ)
Описание
X-COM: совершенно секретное подразделение землян по борьбе с инопланетянами
Место: Америка, начало XXI века
Задание: уничтожить инопланетян
Силы пришельцев из космоса вторглись на Землю и терроризируют ее жителей. Чтобы противостать этой угрозе, ученый-одиночка из подразделения X-COM создал Enforcer - высокотехнологичную боевую машину, объединяющую в себе как земные, так и внеземные технологии.
Вооруженный по последнему слову военной техники, Enforcer посылается в самые горячие точки для участия в наполненных адреналином сражениях, разгарающихся посреди городских улиц, на крышах и в канализациях. Enforcer - это Вы.
Построенный на том же движке, что и Unreal Tournament™, X-COM ENFORCER™ посылает Вас на передовую войны с внеземными захватчиками.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Microsoft Windows 2000/XP/Vista Процессор Pentium II 0.233GHz or Pentium II 0.266GHz Оперативная память 32 Мб Видеокарта DirectX 8.0 Звуковая карта 1 MB Windows compatible sound card Жесткий диск 500 МБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
X-COM: совершенно секретное подразделение землян по борьбе с инопланетянами
Место: Америка, начало XXI века
Задание: уничтожить инопланетян
Силы пришельцев из космоса вторглись на Землю и терроризируют ее жителей. Чтобы противостать этой угрозе, ученый-одиночка из подразделения X-COM создал Enforcer - высокотехнологичную боевую машину, объединяющую в себе как земные, так и внеземные технологии.
Вооруженный по последнему слову военной техники, Enforcer посылается в самые горячие точки для участия в наполненных адреналином сражениях, разгарающихся посреди городских улиц, на крышах и в канализациях. Enforcer - это Вы.
Построенный на том же движке, что и Unreal Tournament™, X-COM ENFORCER™ посылает Вас на передовую войны с внеземными захватчиками.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Microsoft Windows 2000/XP/Vista Процессор Pentium II 0.233GHz or Pentium II 0.266GHz Оперативная память 32 Мб Видеокарта DirectX 8.0 Звуковая карта 1 MB Windows compatible sound card Жесткий диск 500 МБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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