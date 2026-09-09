Описание товара Игра для ПК X-Com : Apocalypse [2K_2233] (электронный ключ)

Описание

В результате перенаселения, множественных локальных конфликтов и атаки пришельцев Земля была поставлена на грань уничтожения. Выжившие в результате столь глобальных потрясений люди стали жить в гигантских мегаполисах, одним из которых был Mega Primus.

В 2084 году ситуация в это городе вышла из-под контроля, на улицах начались массовые беспорядки. Едва успевшей начаться мирной жизни пришел конец... Полчища враждебно настроенных пришельцев начали проникать в мир людей через открывшиеся над городам ворота в иное измерение. Никто, кроме X-COM, агентства по борьбе с иноземными захватчиками, не в состоянии справиться с непрошеными гостями.

Выступая в роли командующего силами X-COM, игроку предстоит бороться с инопланетной агрессией и пролить свет на истинные замыслы пришельцев. Нанимайте бойцов, покупайте снаряжение, используйте всю мощь различной военной техники. Для победы над тварями из параллельной вселенной все средства хороши. Освободите свой город от страшной угрозы!

В X-COM: Apocalypse удивительным образом сочетаются тактические сражения различного масштаба, добыча ресурсов, научные исследования и многое другое. Вы будете управлять своей армией, отражая атаки врагов. Если в окрестностях Mega Primus приземлится вражеский корабль, то вы должны будете его захватить либо уничтожить. Примечательно, что захваченные в ходе боев трофеи можно передать ученым, которые смогут их исследовать и заимствовать технологии противника.

X-COM: Apocalypse стала достойным продолжением предыдущих частей серии. Переработанный игровой мир, обновленная графика и более разнообразный геймплей подарят фанатам жанра самые наилучшие впечатления.

Особенности игры:

Достойное продолжение легендарной серии X-COM! Игра выполнена в лучших традициях X-COM: UFO Defense и X-COM: Terror from the Deep.

Защищайте огромный город Mega Primus от противников в режиме реального времени.

Создайте мощное оружие, основываясь на технологиях полученных при исследовании захваченных предметов и пришельцев.

Уничтожайте инопланетных пришельцев, а также присоединившихся к ним людей. Докажите, что агентство X-COM способно справиться с любой опасностью!

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: : http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 2000 / Vista / XP Процессор Pentium 90MHz Оперативная память 16 Мб Видеокарта 32 MB DirectX Звуковая карта Sound Blaster and 100% compatibles, Microsoft Sound System, ESS Audio Drive, ProAudio Spectrum, Ensoniq Soundscape and Gravis UltraSound Жесткий диск 60 МБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.