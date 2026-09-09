Игра для ПК WWE 2K19 Digital Deluxe Edition [2K_4954] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК WWE 2K19 Digital Deluxe Edition [2K_4954] (электронный ключ)
Описание
Насладитесь серией игр WWE 2K вместе с изданием WWE 2K19 Digital Deluxe Edition, которое позволяет начать игру на четыре дня раньше!
- Игра WWE 2K19.
- Доступ для обладателей сезонного абонемента к цифровым материалам для WWE 2K19 (подробности будут объявлены летом).
- Доступ для оформивших предзаказ к дополнительным цифровым материалам для WWE 2K19 (подробности будут объявлены летом).
- Доступ к цифровым материалам издания WWE 2K19 Collector’s Edition (подробности будут объявлены летом).
© 2005–2018, Take-Two Interactive Software и её дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Разработка YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. и соответствующий логотип являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками YUKE’S Co., Ltd. Все программы WWE, имена персонажей, изображения, образы, слоганы, борцовские приёмы, товарные знаки, логотипы и сопутствующие права являются эксклюзивной собственностью WWE и дочерних компаний. © 2018, WWE. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 (2GB) / Radeon HD 7850 (2GB) DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 50 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Насладитесь серией игр WWE 2K вместе с изданием WWE 2K19 Digital Deluxe Edition, которое позволяет начать игру на четыре дня раньше!
- Игра WWE 2K19.
- Доступ для обладателей сезонного абонемента к цифровым материалам для WWE 2K19 (подробности будут объявлены летом).
- Доступ для оформивших предзаказ к дополнительным цифровым материалам для WWE 2K19 (подробности будут объявлены летом).
- Доступ к цифровым материалам издания WWE 2K19 Collector’s Edition (подробности будут объявлены летом).
© 2005–2018, Take-Two Interactive Software и её дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Разработка YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. и соответствующий логотип являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками YUKE’S Co., Ltd. Все программы WWE, имена персонажей, изображения, образы, слоганы, борцовские приёмы, товарные знаки, логотипы и сопутствующие права являются эксклюзивной собственностью WWE и дочерних компаний. © 2018, WWE. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 (2GB) / Radeon HD 7850 (2GB) DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 50 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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