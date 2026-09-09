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Игра для ПК WWE 2K18 Season Pass [2K_3657] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК WWE 2K18 Season Pass [2K_3657] (электронный ключ)

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Игра для ПК WWE 2K18 Season Pass [2K_3657] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300769
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК WWE 2K18 Season Pass [2K_3657] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие игры WWE 2K18.

Хотите получить от вашей любимой серии WWE 2K еще больше? Купив сезонный абонемент WWE 2K18 Season Pass, вы получите доступ к дополнительным материалам, включающим Superstars, приемы и улучшения!

Все материалы Season Pass станут доступны до марта 2018 года.

Season Pass входит в состав WWE 2K18 - Digital Deluxe.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

 

© 2005–2017, Take-Two Interactive Software и её дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Разработка YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. и соответствующий логотип являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками YUKE’S Co., Ltd. Все программы WWE, имена персонажей, изображения, образы, слоганы, борцовские приёмы, товарные знаки, логотипы и сопутствующие права являются эксклюзивной собственностью WWE и дочерних компаний. © 2017, WWE. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64-bit (with latest updates) Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 / Radeon HD 7850 DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 50 ГБ Интернет Дополнительно Не менее 2 GB DDR Video Memory

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК WWE 2K18 Season Pass [2K_3657] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска требуется наличие игры WWE 2K18.

    Хотите получить от вашей любимой серии WWE 2K еще больше? Купив сезонный абонемент WWE 2K18 Season Pass, вы получите доступ к дополнительным материалам, включающим Superstars, приемы и улучшения!

    Все материалы Season Pass станут доступны до марта 2018 года.

    Season Pass входит в состав WWE 2K18 - Digital Deluxe.

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

     

    © 2005–2017, Take-Two Interactive Software и её дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Разработка YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. и соответствующий логотип являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками YUKE’S Co., Ltd. Все программы WWE, имена персонажей, изображения, образы, слоганы, борцовские приёмы, товарные знаки, логотипы и сопутствующие права являются эксклюзивной собственностью WWE и дочерних компаний. © 2017, WWE. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64-bit (with latest updates) Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 / Radeon HD 7850 DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 50 ГБ Интернет Дополнительно Не менее 2 GB DDR Video Memory

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


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