Top.Mail.Ru
Игра для ПК WWE 2K18 Enduring Icons Pack [2K_3891] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра для ПК WWE 2K18 Enduring Icons Pack [2K_3891] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра для ПК WWE 2K18 Enduring Icons Pack [2K_3891] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300766
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК WWE 2K18 Enduring Icons Pack [2K_3891] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие игры WWE 2K18.

5 Superstars, уже вписавших свои имена в историю спортивных развлечений, ждут вас в наборе WWE 2K18 Enduring Icons Pack. Загрузите этот набор и сыграйте за The Hardy Boyz, а также за вошедших в WWE 2017 Hall of Fame звезд Rock ‘n’ Roll Express и «The Glamazon» Beth Phoenix.

Примечание: этот предмет входит в состав премиальных материалов при покупке Season Pass.

© 2005-2017 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. and its logo are trademarks and/or registered trademarks of YUKE’S Co., Ltd. All WWE programming, talent names, images, likenesses, slogans, wrestling moves, trademarks, logos and copyrights are the exclusive property of WWE and its subsidiaries. © 2017 WWE. All Rights Reserved. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners.

Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64-bit (with latest updates) Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 / Radeon HD 7850 DirectX 11 Звуковая карта DirectX 9.0c Compatible Жесткий диск 50 ГБ Интернет Дополнительно Не менее 2 GB DDR Video Memory

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК WWE 2K18 Enduring Icons Pack [2K_3891] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска требуется наличие игры WWE 2K18.

    5 Superstars, уже вписавших свои имена в историю спортивных развлечений, ждут вас в наборе WWE 2K18 Enduring Icons Pack. Загрузите этот набор и сыграйте за The Hardy Boyz, а также за вошедших в WWE 2017 Hall of Fame звезд Rock ‘n’ Roll Express и «The Glamazon» Beth Phoenix.

    Примечание: этот предмет входит в состав премиальных материалов при покупке Season Pass.

    © 2005-2017 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. and its logo are trademarks and/or registered trademarks of YUKE’S Co., Ltd. All WWE programming, talent names, images, likenesses, slogans, wrestling moves, trademarks, logos and copyrights are the exclusive property of WWE and its subsidiaries. © 2017 WWE. All Rights Reserved. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners.

    Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64-bit (with latest updates) Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 / Radeon HD 7850 DirectX 11 Звуковая карта DirectX 9.0c Compatible Жесткий диск 50 ГБ Интернет Дополнительно Не менее 2 GB DDR Video Memory

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК WWE 2K18 Enduring Icons Pack [2K_3891] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...