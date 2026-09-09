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Игра для ПК WWE 2K17 Digital Deluxe [2K_2162] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК WWE 2K17 Digital Deluxe [2K_2162] (электронный ключ)

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Игра для ПК WWE 2K17 Digital Deluxe [2K_2162] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300759
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК WWE 2K17 Digital Deluxe [2K_2162] (электронный ключ)

Описание

"Теперь и на ПК! Добро пожаловать в Suplex City, появившийся на свет при содействии Superstar Brock Lesnar! WWE 2K17 — действующий чемпион флагманской серии видеоигр о реслинге! Эта игра порадует вас великолепной графикой, ультрареалистичным игровым процессом и огромным roster ваших любимых Superstars и Legends из WWE и NXT.

В WWE 2K17 PC Digital Deluxe Edition дополнительно войдут более 20 персонажей, 50 новых приемов и огромное количество другого контента!"

Особенности игры:

  • Вас ждет самая впечатляющая игра за всю историю серии: тысячи новых приемов, новая анимация, множество схваток на арене (Arena) и за ее пределами, а также крупнейший на сегодня список Superstars и Legends из WWE и NXT.
  • Впишите имя своего персонажа в историю WWE с помощью инструментов Creation Suite, которые позволяют записывать видеоролики (Create a Video), подбирать анимацию победы (Create a Victory) и сохранять повторы особенно удачных моментов
  • (благодаря системе Highlight Replay). Дополнительный контент дает возможность изменять бойцов (Superstars), создавать невероятные арены (Arenas) и проводить яркие чемпионаты (Championships).
  • MyCAREER и WWE Universe на движке Promo Engine: благодаря совершенно новому движку Promo Engine вы по-новому взглянете на характеры и поведение спортсменов WWE в режимах MyCAREER и WWE Universe. Диалоги помогут вашим героям
  • обзавестись новыми противниками или найти союзников и обрести индивидуальность на пути к вершинам NXT и WWE Hall of Fame, поэтому за словами придется следить! Попадите под крыло Paul Heyman в новом эксклюзивном подсюжете WWE 2K17.
  • Саундтрек от Sean «Diddy» Combs, известного также как Puff Daddy: вы услышите саундтрек, записанный ярчайшими звездами музыкальной индустрии: Twenty One Pilots, French Montana и Black Sabbath. Исполнительным продюсером проекта выступил знаменитый Sean «Diddy» Combs, также известный под псевдонимом Puff Daddy!
    •  

Версия для ПК, WWE 2K17 PC Standard Edition, включает эксклюзивный Goldberg Pack!

  • Играйте за WCW Goldberg в черном трико.
  • Играйте за WWE Goldberg в черно-белом трико.
  • Две игровые арены (Arenas): WCW Monday Nitro и Halloween Havoc.
    •  

 

  • WWE 2K17 MyPlayer Kick Start: ускорьте карьеру своего Superstar в режиме MyCareer с помощью WWE 2K17 MyPlayer Kick Start! Сделайте своего Superstar настоящей звездой!
    •  

NXT Enhancement Pack:

  • Играйте за Apollo Crews, Nia Jax и Shinsuke Nakamura.
  • Получайте на 50% больше очков для Superstar в режиме MyCareer, проводя матчи NXT!
  • Accelerator
  • Определите рейтинг и характеристики всех WWE Superstars и Legends в игре.
  • Откройте всех WWE Superstars и Legends, а также альтернативные костюмы с помощью набора - Accelerator!
  • Legends Pack: набор включает таких легендарных бойцов, как Brutus «The Barber» Beefcake, Eddie Guerrero, Greg «The Hammer» Valentine, Sycho Sid и Tatanka.
  • New Moves Pack: добавьте в свой арсенал более 50 новых приемов! Оглушайте противников с помощью Swingout Neckbreaker, как Charlotte, спрыгивайте с верхнего каната, используя Elbro Drop, как Zack Ryder, или применяйте Face Wash Combo, как Samoa Joe.
  • Future Stars Pack: сыграйте за 5 восходящих Superstars WWE. Набор Future Stars Pack даст вам возможность поиграть за Austin Aries, Karl Anderson, Luke Gallows, Mojo Rawley и Tye Dillinger.
  • Hall of Fame Showcase: повторите самые памятные исторические матчи WWE, в том числе Hall of Fame Class 2016, а также получите новых игровых персонажей, костюмы и арены! Вас ждут бои Sting против Ric Flair (1988), Cactus Jack и Diamond Dallas Page против The Fabulous Freebirds (1992), Papa Shango против The Godfather, Big Boss Man против The Big Show и многие другие.
    •  

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

© 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Программный код, имена актеров, изображения, любые сходства, слоганы, борцовские движения, товарные знаки, логотипы и авторские права являются исключительной собственностью WWE и ее дочерних компаний. © 2017 WWE. Все права сохранены.

Требования к системе

Операционная система 7 (64 bit) / со всеми последними обновлениями Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК WWE 2K17 Digital Deluxe [2K_2162] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    "Теперь и на ПК! Добро пожаловать в Suplex City, появившийся на свет при содействии Superstar Brock Lesnar! WWE 2K17 — действующий чемпион флагманской серии видеоигр о реслинге! Эта игра порадует вас великолепной графикой, ультрареалистичным игровым процессом и огромным roster ваших любимых Superstars и Legends из WWE и NXT.

    В WWE 2K17 PC Digital Deluxe Edition дополнительно войдут более 20 персонажей, 50 новых приемов и огромное количество другого контента!"

    Особенности игры:

    • Вас ждет самая впечатляющая игра за всю историю серии: тысячи новых приемов, новая анимация, множество схваток на арене (Arena) и за ее пределами, а также крупнейший на сегодня список Superstars и Legends из WWE и NXT.
    • Впишите имя своего персонажа в историю WWE с помощью инструментов Creation Suite, которые позволяют записывать видеоролики (Create a Video), подбирать анимацию победы (Create a Victory) и сохранять повторы особенно удачных моментов
    • (благодаря системе Highlight Replay). Дополнительный контент дает возможность изменять бойцов (Superstars), создавать невероятные арены (Arenas) и проводить яркие чемпионаты (Championships).
    • MyCAREER и WWE Universe на движке Promo Engine: благодаря совершенно новому движку Promo Engine вы по-новому взглянете на характеры и поведение спортсменов WWE в режимах MyCAREER и WWE Universe. Диалоги помогут вашим героям
    • обзавестись новыми противниками или найти союзников и обрести индивидуальность на пути к вершинам NXT и WWE Hall of Fame, поэтому за словами придется следить! Попадите под крыло Paul Heyman в новом эксклюзивном подсюжете WWE 2K17.
    • Саундтрек от Sean «Diddy» Combs, известного также как Puff Daddy: вы услышите саундтрек, записанный ярчайшими звездами музыкальной индустрии: Twenty One Pilots, French Montana и Black Sabbath. Исполнительным продюсером проекта выступил знаменитый Sean «Diddy» Combs, также известный под псевдонимом Puff Daddy!
      •  

    Версия для ПК, WWE 2K17 PC Standard Edition, включает эксклюзивный Goldberg Pack!

    • Играйте за WCW Goldberg в черном трико.
    • Играйте за WWE Goldberg в черно-белом трико.
    • Две игровые арены (Arenas): WCW Monday Nitro и Halloween Havoc.
      •  

     

    • WWE 2K17 MyPlayer Kick Start: ускорьте карьеру своего Superstar в режиме MyCareer с помощью WWE 2K17 MyPlayer Kick Start! Сделайте своего Superstar настоящей звездой!
      •  

    NXT Enhancement Pack:

    • Играйте за Apollo Crews, Nia Jax и Shinsuke Nakamura.
    • Получайте на 50% больше очков для Superstar в режиме MyCareer, проводя матчи NXT!
    • Accelerator
    • Определите рейтинг и характеристики всех WWE Superstars и Legends в игре.
    • Откройте всех WWE Superstars и Legends, а также альтернативные костюмы с помощью набора - Accelerator!
    • Legends Pack: набор включает таких легендарных бойцов, как Brutus «The Barber» Beefcake, Eddie Guerrero, Greg «The Hammer» Valentine, Sycho Sid и Tatanka.
    • New Moves Pack: добавьте в свой арсенал более 50 новых приемов! Оглушайте противников с помощью Swingout Neckbreaker, как Charlotte, спрыгивайте с верхнего каната, используя Elbro Drop, как Zack Ryder, или применяйте Face Wash Combo, как Samoa Joe.
    • Future Stars Pack: сыграйте за 5 восходящих Superstars WWE. Набор Future Stars Pack даст вам возможность поиграть за Austin Aries, Karl Anderson, Luke Gallows, Mojo Rawley и Tye Dillinger.
    • Hall of Fame Showcase: повторите самые памятные исторические матчи WWE, в том числе Hall of Fame Class 2016, а также получите новых игровых персонажей, костюмы и арены! Вас ждут бои Sting против Ric Flair (1988), Cactus Jack и Diamond Dallas Page против The Fabulous Freebirds (1992), Papa Shango против The Godfather, Big Boss Man против The Big Show и многие другие.
      •  

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    © 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Программный код, имена актеров, изображения, любые сходства, слоганы, борцовские движения, товарные знаки, логотипы и авторские права являются исключительной собственностью WWE и ее дочерних компаний. © 2017 WWE. Все права сохранены.

    Требования к системе

    Операционная система 7 (64 bit) / со всеми последними обновлениями Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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