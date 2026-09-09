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Игра для ПК WWE 2K17 - Accelerator [2K_2395] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК WWE 2K17 - Accelerator [2K_2395] (электронный ключ)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300750
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК WWE 2K17 - Accelerator [2K_2395] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра WWE 2K17

Внимание! Этот продукт входит в Season Pass.

Устанавливайте рейтинг и характеристики всех WWE Superstars и Legends в игре. Откройте всех WWE Superstars и Legends, включая альтернативные костюмы, с помощью набора Accelerator Pack!

© 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Программный код, имена актеров, изображения, любые сходства, слоганы, борцовские движения, товарные знаки, логотипы и авторские права являются исключительной собственностью WWE и ее дочерних компаний. © 2017 WWE. Все права сохранены.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770 [At least 2 GB DDR Video Memory] DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 ГБ Интернет Broadband Internet connection

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК WWE 2K17 - Accelerator [2K_2395] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра WWE 2K17

    Внимание! Этот продукт входит в Season Pass.

    Устанавливайте рейтинг и характеристики всех WWE Superstars и Legends в игре. Откройте всех WWE Superstars и Legends, включая альтернативные костюмы, с помощью набора Accelerator Pack!

    © 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Программный код, имена актеров, изображения, любые сходства, слоганы, борцовские движения, товарные знаки, логотипы и авторские права являются исключительной собственностью WWE и ее дочерних компаний. © 2017 WWE. Все права сохранены.

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770 [At least 2 GB DDR Video Memory] DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 ГБ Интернет Broadband Internet connection

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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