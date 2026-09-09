Игра для ПК WWE 2K17 - Accelerator [2K_2395] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК WWE 2K17 - Accelerator [2K_2395] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра WWE 2K17
Внимание! Этот продукт входит в Season Pass.
Устанавливайте рейтинг и характеристики всех WWE Superstars и Legends в игре. Откройте всех WWE Superstars и Legends, включая альтернативные костюмы, с помощью набора Accelerator Pack!
© 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Программный код, имена актеров, изображения, любые сходства, слоганы, борцовские движения, товарные знаки, логотипы и авторские права являются исключительной собственностью WWE и ее дочерних компаний. © 2017 WWE. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770 [At least 2 GB DDR Video Memory] DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 ГБ Интернет Broadband Internet connection
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра WWE 2K17
Внимание! Этот продукт входит в Season Pass.
Устанавливайте рейтинг и характеристики всех WWE Superstars и Legends в игре. Откройте всех WWE Superstars и Legends, включая альтернативные костюмы, с помощью набора Accelerator Pack!
© 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Программный код, имена актеров, изображения, любые сходства, слоганы, борцовские движения, товарные знаки, логотипы и авторские права являются исключительной собственностью WWE и ее дочерних компаний. © 2017 WWE. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770 [At least 2 GB DDR Video Memory] DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 ГБ Интернет Broadband Internet connection
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК WWE 2K17 - Accelerator [2K_2395] (электронный ключ)