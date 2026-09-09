Top.Mail.Ru
Игра для ПК Watch_Dogs - Standard Edition [UB_364] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра для ПК Watch_Dogs - Standard Edition [UB_364] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра для ПК Watch_Dogs - Standard Edition [UB_364] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300744
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Watch_Dogs - Standard Edition [UB_364] (электронный ключ)

Описание

Достаточно одного движения – и мы общаемся с друзьями, покупаем новейшую аппаратуру, узнаем последние мировые новости. Но того же движения достаточно, чтобы цифровой след, который мы оставляем за собой с каждым новым подключением, становился все шире и шире. Где мы были, что нам понравилось, а что вызвало неприязнь… Это относится не только к людям. Сегодня все крупные города опутаны сетью. Городской инфраструктурой управляют сложные операционные системы.

Имя такой сети в «Watch_Dogs» – центральная операционная система (ctOS). Теперь вся техника и информация – даже личные данные жителей города – под ее контролем.

Ваш протагонист Эйден Пирс – блестящий хакер, бывший бандит, чье криминальное прошлое привело его семью к ужасной трагедии. С легкостью манипулируя ctOS, в поисках возмездия вы будете вести наблюдение и взламывать все вокруг; получите доступ к вездесущим камерам наблюдения; сможете загружать личные данные, чтобы выследить цель, и контролировать светофоры и общественный транспорт, чтобы разобраться с врагами... и многое другое.

Вершите свое правосудие, целый город может стать вашим оружием.

Особенности игры:

  • ВЗЛОМАЙТЕ ГОРОД События Watch_Dogs происходят в тщательно воссозданном Чикаго, жизнью которого можно управлять с помощью обычного смартфона. Переключите светофоры, чтобы преследователи застряли в пробке. Задержите уходящий поезд и запрыгните в него, чтобы оторваться от погони. Разведите мосты, чтобы отрезать путь. В городе, где все связано, Центральная Операционная Система станет вашим помощником.
  • УЛИЧНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В Чикаго свои законы. Здесь на насилие отвечают насилием, и у вас достаточно сил и умений, чтобы принять правила. Рукопашные схватки и перестрелки реальны как никогда – реалистичная физика игры даст фору многим представителям жанра. Комбинируйте стрельбу и взлом, чтобы получить преимущество в любой ситуации. Местные улицы спроектированы так, чтобы вы смогли воплотить свой собственный план нападения. В довершение картины в вашем распоряжении окажется свыше 30 видов оружия.
  • ГОНКИ НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ В работе над игрой приняла участие студия Ubisoft Reflection – создатели серии Driver. Передвигаться по Чикаго можно за рулем более чем 65 разнообразных транспортных средств. Каждое из них скрупулезно смоделировано и ведет себя на дороге максимально достоверно.
  • ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ В основе Watch_Dogs лежит совершенно новая, специально разработанная технология. Вас ждет невероятная графика и подлинная реалистичность, ваши действия повлияют на ход истории и людские жизни, а последствия принятых решений будут расходиться в виртуальном мире словно круги по воде. 
  • СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В Watch_Dogs вы сможете не только использовать городскую операционную систему для своей выгоды, но и сами улицы. Срезайте путь через здания или забирайтесь на крыши, чтобы выследить цель. 
  • «БЕСШОВНЫЙ» МУЛЬТИПЛЕЕР Новый уровень взаимодействия, сотрудничества и противоборства достигается благодаря новой системе организации мультиплеера, объединяющей однопользовательскую и многопользовательскую игру в единое целое. Никаких меню, никаких экранов загрузки – лишь ситуационный многопользовательский экшен в открытом мире. 
  • БУДЬТЕ НА СВЯЗИ И ИГРАЙТЕ ПО-НОВОМУ Подарите себе незабываемые впечатления с помощью вспомогательного приложения, расширяющего возможности консоли. Инновационная мобильная платформа позволит вам всегда оставаться на связи с друзьями, даже вне дома. Вспомогательное приложение Watch_Dogs открывает доступ к возможности использования двойного экрана, что позволяет играть когда угодно и где угодно.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / Vista SP2 (64 bit) Процессор Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66Ghz or AMD Phenom II X4 940 @ 3.0Ghz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 25 Гб свободного места на жестком диске Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Watch_Dogs - Standard Edition [UB_364] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Достаточно одного движения – и мы общаемся с друзьями, покупаем новейшую аппаратуру, узнаем последние мировые новости. Но того же движения достаточно, чтобы цифровой след, который мы оставляем за собой с каждым новым подключением, становился все шире и шире. Где мы были, что нам понравилось, а что вызвало неприязнь… Это относится не только к людям. Сегодня все крупные города опутаны сетью. Городской инфраструктурой управляют сложные операционные системы.

    Имя такой сети в «Watch_Dogs» – центральная операционная система (ctOS). Теперь вся техника и информация – даже личные данные жителей города – под ее контролем.

    Ваш протагонист Эйден Пирс – блестящий хакер, бывший бандит, чье криминальное прошлое привело его семью к ужасной трагедии. С легкостью манипулируя ctOS, в поисках возмездия вы будете вести наблюдение и взламывать все вокруг; получите доступ к вездесущим камерам наблюдения; сможете загружать личные данные, чтобы выследить цель, и контролировать светофоры и общественный транспорт, чтобы разобраться с врагами... и многое другое.

    Вершите свое правосудие, целый город может стать вашим оружием.

    Особенности игры:

    • ВЗЛОМАЙТЕ ГОРОД События Watch_Dogs происходят в тщательно воссозданном Чикаго, жизнью которого можно управлять с помощью обычного смартфона. Переключите светофоры, чтобы преследователи застряли в пробке. Задержите уходящий поезд и запрыгните в него, чтобы оторваться от погони. Разведите мосты, чтобы отрезать путь. В городе, где все связано, Центральная Операционная Система станет вашим помощником.
    • УЛИЧНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В Чикаго свои законы. Здесь на насилие отвечают насилием, и у вас достаточно сил и умений, чтобы принять правила. Рукопашные схватки и перестрелки реальны как никогда – реалистичная физика игры даст фору многим представителям жанра. Комбинируйте стрельбу и взлом, чтобы получить преимущество в любой ситуации. Местные улицы спроектированы так, чтобы вы смогли воплотить свой собственный план нападения. В довершение картины в вашем распоряжении окажется свыше 30 видов оружия.
    • ГОНКИ НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ В работе над игрой приняла участие студия Ubisoft Reflection – создатели серии Driver. Передвигаться по Чикаго можно за рулем более чем 65 разнообразных транспортных средств. Каждое из них скрупулезно смоделировано и ведет себя на дороге максимально достоверно.
    • ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ В основе Watch_Dogs лежит совершенно новая, специально разработанная технология. Вас ждет невероятная графика и подлинная реалистичность, ваши действия повлияют на ход истории и людские жизни, а последствия принятых решений будут расходиться в виртуальном мире словно круги по воде. 
    • СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В Watch_Dogs вы сможете не только использовать городскую операционную систему для своей выгоды, но и сами улицы. Срезайте путь через здания или забирайтесь на крыши, чтобы выследить цель. 
    • «БЕСШОВНЫЙ» МУЛЬТИПЛЕЕР Новый уровень взаимодействия, сотрудничества и противоборства достигается благодаря новой системе организации мультиплеера, объединяющей однопользовательскую и многопользовательскую игру в единое целое. Никаких меню, никаких экранов загрузки – лишь ситуационный многопользовательский экшен в открытом мире. 
    • БУДЬТЕ НА СВЯЗИ И ИГРАЙТЕ ПО-НОВОМУ Подарите себе незабываемые впечатления с помощью вспомогательного приложения, расширяющего возможности консоли. Инновационная мобильная платформа позволит вам всегда оставаться на связи с друзьями, даже вне дома. Вспомогательное приложение Watch_Dogs открывает доступ к возможности использования двойного экрана, что позволяет играть когда угодно и где угодно.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / Vista SP2 (64 bit) Процессор Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66Ghz or AMD Phenom II X4 940 @ 3.0Ghz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 25 Гб свободного места на жестком диске Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Watch_Dogs - Standard Edition [UB_364] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...