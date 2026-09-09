Игра для ПК Watch_Dogs - Season Pass [UB_340] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Watch_Dogs - Season Pass [UB_340] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активация данного дополнения необходима установленная и активированная Uplay-версия игры Watch_Dogs.
Внимание! Данное дополнение не совместимо со Steam-версией игры.
Не отключайтесь от мира ""Watch_Dogs""!
Приобретите Season Pass – сэкономьте до 25%. Дополнительно: набор ""Правосудие Клуба"", в который входят аватар и новое оружие.
Оформившим Season Pass: доступ к дополнительной кампании, в которой вы сыграете за легендарного хакера Ти-Бона; 3 дополнительных задания для основной кампании; 3 новых вида оружия; 5 аватаров. Вы также сможете остановить нашествие киборгов, пытающихся захватить Чикаго. Ваша задача – выследить и нейтрализовать!
В мире, где властвуют технологии, взлом – наше оружие.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / Vista SP2 (64 bit) Процессор Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66Ghz or AMD Phenom II X4 940 @ 3.0Ghz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 25 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активация данного дополнения необходима установленная и активированная Uplay-версия игры Watch_Dogs.
Внимание! Данное дополнение не совместимо со Steam-версией игры.
Не отключайтесь от мира ""Watch_Dogs""!
Приобретите Season Pass – сэкономьте до 25%. Дополнительно: набор ""Правосудие Клуба"", в который входят аватар и новое оружие.
Оформившим Season Pass: доступ к дополнительной кампании, в которой вы сыграете за легендарного хакера Ти-Бона; 3 дополнительных задания для основной кампании; 3 новых вида оружия; 5 аватаров. Вы также сможете остановить нашествие киборгов, пытающихся захватить Чикаго. Ваша задача – выследить и нейтрализовать!
В мире, где властвуют технологии, взлом – наше оружие.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / Vista SP2 (64 bit) Процессор Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66Ghz or AMD Phenom II X4 940 @ 3.0Ghz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 25 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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