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Игра для ПК Watch_Dogs - Season Pass [UB_340] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Watch_Dogs - Season Pass [UB_340] (электронный ключ)

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Игра для ПК Watch_Dogs - Season Pass [UB_340] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300743
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Watch_Dogs - Season Pass [UB_340] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активация данного дополнения необходима установленная и активированная Uplay-версия игры Watch_Dogs.

Внимание! Данное дополнение не совместимо со Steam-версией игры.

Не отключайтесь от мира ""Watch_Dogs""! 

Приобретите Season Pass – сэкономьте до 25%. Дополнительно: набор ""Правосудие Клуба"", в который входят аватар и новое оружие. 

Оформившим Season Pass: доступ к дополнительной кампании, в которой вы сыграете за легендарного хакера Ти-Бона; 3 дополнительных задания для основной кампании; 3 новых вида оружия; 5 аватаров. Вы также сможете остановить нашествие киборгов, пытающихся захватить Чикаго. Ваша задача – выследить и нейтрализовать! 

В мире, где властвуют технологии, взлом – наше оружие. 

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / Vista SP2 (64 bit) Процессор Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66Ghz or AMD Phenom II X4 940 @ 3.0Ghz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 25 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Watch_Dogs - Season Pass [UB_340] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для активация данного дополнения необходима установленная и активированная Uplay-версия игры Watch_Dogs.

    Внимание! Данное дополнение не совместимо со Steam-версией игры.

    Не отключайтесь от мира ""Watch_Dogs""! 

    Приобретите Season Pass – сэкономьте до 25%. Дополнительно: набор ""Правосудие Клуба"", в который входят аватар и новое оружие. 

    Оформившим Season Pass: доступ к дополнительной кампании, в которой вы сыграете за легендарного хакера Ти-Бона; 3 дополнительных задания для основной кампании; 3 новых вида оружия; 5 аватаров. Вы также сможете остановить нашествие киборгов, пытающихся захватить Чикаго. Ваша задача – выследить и нейтрализовать! 

    В мире, где властвуют технологии, взлом – наше оружие. 

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / Vista SP2 (64 bit) Процессор Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66Ghz or AMD Phenom II X4 940 @ 3.0Ghz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 25 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


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