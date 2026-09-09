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Игра для ПК Valiant Hearts: The Great War [UB_378] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Valiant Hearts: The Great War [UB_378] (электронный ключ)

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Игра для ПК Valiant Hearts: The Great War [UB_378] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300742
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Valiant Hearts: The Great War [UB_378] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации продукта вам необходимо находиться на территории России. Вы не сможете активировать и играть в этот продукт, если вы находитесь за пределами России.

Это история о пяти тесно переплетенных судьбах и несчастной любви в разрушенном войной мире.Сопровождаемые верным псом, герои пытаются выжить, преодолевая невзгоды военных траншей. Судьбы всех персонажей игры "Valiant Hearts"  неразрывно связаны. Дружба, любовь, самопожертвование и несчастья – все это ждет их в борьбе за свою человечность во время войны.

Особенности игры:

  • Ожившая книга приключений. Окунитесь в историю, пройдя вместе с героями путь от зеленых лесных просторов Франции до мрачных траншей и заснеженных полей. Эта игра создает особое настроение благодаря уникальному  художественному стилю и подарит вам невероятное приключение.
  • Исследования, экшн и головоломки. Помогите героям пережить Первую мировую, сражайтесь, решайте головоломки проникайте в ряды неприятеля, чтобы ощутить вкус этого волнующего приключения.
  • Узнайте истории 5 персонажей… Затерявшись в лабиринте траншей, играйте за 5 незнакомых между собой персонажей, чьи судьбы тесно переплетены. Переживите тяготы войны и помогите молодому немецкому солдату найти свою любовь!
  • … и верного друга-пса. Полагайтесь на чутье вашего верного друга, отправляйте его преодолевать препятствия из колючей проволоки и проникать в труднодоступные щели, чтобы решать головоломки или скрываться от врагов… На него можно положиться – этот пес будет вашим единственным другом!
  • Оживите в памяти Первую мировую войну с 1914 по 1918 год. Эта вымышленная история перенесет вас в такие прославленные города, как Реймс или Монфокон 1914-1918 годов. Вы примете участие в знаменитых сражениях западного фронта – битве на Марне или битве на Сомме!
  • Мощь движка UbiArt. Игра "Valiant Hearts" вобрала в себя все преимущества платформы UbiArt, ее девиз – "Претворять искусство в жизнь". Этот движок позволяет привносить в компьютерные игры новые творческие идеи.
  • Команда истинных мастеров в Ubisoft Montpellier. Мал да удал: небольшая по численности команда профессионалов включает в себя аудио- и арт-директора таких проектов, как "Beyond Good & Evil" и "Кинг-Конг" Питера Джексона, и ведущих дизайнеров проектов "Rayman Origins" и "Rayman Legends".

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Pentium IV @ 3.0 GHz or AMD Athlon64 3000 + @ 1.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 6800GT or AMD Radeon X1950 Pro (256MB VRAM with Shader Model 3.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 2 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Valiant Hearts: The Great War [UB_378] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для активации продукта вам необходимо находиться на территории России. Вы не сможете активировать и играть в этот продукт, если вы находитесь за пределами России.

    Это история о пяти тесно переплетенных судьбах и несчастной любви в разрушенном войной мире.Сопровождаемые верным псом, герои пытаются выжить, преодолевая невзгоды военных траншей. Судьбы всех персонажей игры "Valiant Hearts"  неразрывно связаны. Дружба, любовь, самопожертвование и несчастья – все это ждет их в борьбе за свою человечность во время войны.

    Особенности игры:

    • Ожившая книга приключений. Окунитесь в историю, пройдя вместе с героями путь от зеленых лесных просторов Франции до мрачных траншей и заснеженных полей. Эта игра создает особое настроение благодаря уникальному  художественному стилю и подарит вам невероятное приключение.
    • Исследования, экшн и головоломки. Помогите героям пережить Первую мировую, сражайтесь, решайте головоломки проникайте в ряды неприятеля, чтобы ощутить вкус этого волнующего приключения.
    • Узнайте истории 5 персонажей… Затерявшись в лабиринте траншей, играйте за 5 незнакомых между собой персонажей, чьи судьбы тесно переплетены. Переживите тяготы войны и помогите молодому немецкому солдату найти свою любовь!
    • … и верного друга-пса. Полагайтесь на чутье вашего верного друга, отправляйте его преодолевать препятствия из колючей проволоки и проникать в труднодоступные щели, чтобы решать головоломки или скрываться от врагов… На него можно положиться – этот пес будет вашим единственным другом!
    • Оживите в памяти Первую мировую войну с 1914 по 1918 год. Эта вымышленная история перенесет вас в такие прославленные города, как Реймс или Монфокон 1914-1918 годов. Вы примете участие в знаменитых сражениях западного фронта – битве на Марне или битве на Сомме!
    • Мощь движка UbiArt. Игра "Valiant Hearts" вобрала в себя все преимущества платформы UbiArt, ее девиз – "Претворять искусство в жизнь". Этот движок позволяет привносить в компьютерные игры новые творческие идеи.
    • Команда истинных мастеров в Ubisoft Montpellier. Мал да удал: небольшая по численности команда профессионалов включает в себя аудио- и арт-директора таких проектов, как "Beyond Good & Evil" и "Кинг-Конг" Питера Джексона, и ведущих дизайнеров проектов "Rayman Origins" и "Rayman Legends".

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Pentium IV @ 3.0 GHz or AMD Athlon64 3000 + @ 1.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 6800GT or AMD Radeon X1950 Pro (256MB VRAM with Shader Model 3.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 2 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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