Игра для ПК Trials Fusion Season Pass [UB_335] (электронный ключ)

Описание

Описание

Внимание! Для активации дополнения необходима Uplay-версия Trials Fusion.

Хотите, чтобы Trials Fusion стала еще более захватывающей? Вам необходим сетевой пропуск! Добавьте в игру драйва с новым контентом! Сетевой пропуск позволяет вам получать дополнительный контент в течение года, что включает в себя 6 дополнений вплоть до мая 2015 года. Сетевой пропуск содержит 6 дополнений, включающих новые трассы и наборы экипировки мотоциклиста, а также новые предметы для редактора трасс, кроме того, в каждом дополнении вас ждет новое событие в режиме карьеры. И наконец, вы получите эксклюзивный предмет: защитный костюм! С его помощью вы получите уникальный образ мотоциклиста и уважение других игроков. После приобретения сетевого пропуска не покупайте наборы загружаемого контента отдельно, так как за них вам придется платить дополнительно.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / 8 / 8.1 / Vista SP2 Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 3 ГБ Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0 or higher) DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 8 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.