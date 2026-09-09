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Игра для ПК Trials Fusion Season Pass [UB_335] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Trials Fusion Season Pass [UB_335] (электронный ключ)

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Игра для ПК Trials Fusion Season Pass [UB_335] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300733
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Trials Fusion Season Pass [UB_335] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации дополнения необходима Uplay-версия Trials Fusion. 

Хотите, чтобы Trials Fusion стала еще более захватывающей? Вам необходим сетевой пропуск!  Добавьте в игру драйва с новым контентом! Сетевой пропуск позволяет вам получать дополнительный контент в течение года, что включает в себя 6 дополнений вплоть до мая 2015 года. Сетевой пропуск содержит 6 дополнений, включающих новые трассы и наборы экипировки мотоциклиста, а также новые предметы для редактора трасс, кроме того, в каждом дополнении вас ждет новое событие в режиме карьеры.  И наконец, вы получите эксклюзивный предмет: защитный костюм! С его помощью вы получите уникальный образ мотоциклиста и уважение других игроков.  После приобретения сетевого пропуска не покупайте наборы загружаемого контента отдельно, так как за них вам придется платить дополнительно.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / 8 / 8.1 / Vista SP2 Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 3 ГБ Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0 or higher) DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 8 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Trials Fusion Season Pass [UB_335] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для активации дополнения необходима Uplay-версия Trials Fusion. 

    Хотите, чтобы Trials Fusion стала еще более захватывающей? Вам необходим сетевой пропуск!  Добавьте в игру драйва с новым контентом! Сетевой пропуск позволяет вам получать дополнительный контент в течение года, что включает в себя 6 дополнений вплоть до мая 2015 года. Сетевой пропуск содержит 6 дополнений, включающих новые трассы и наборы экипировки мотоциклиста, а также новые предметы для редактора трасс, кроме того, в каждом дополнении вас ждет новое событие в режиме карьеры.  И наконец, вы получите эксклюзивный предмет: защитный костюм! С его помощью вы получите уникальный образ мотоциклиста и уважение других игроков.  После приобретения сетевого пропуска не покупайте наборы загружаемого контента отдельно, так как за них вам придется платить дополнительно.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 / 8 / 8.1 / Vista SP2 Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 3 ГБ Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0 or higher) DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 8 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


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