Игра для ПК Tom Clancys The Division. Season Pass [UB_1342] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Tom Clancys The Division. Season Pass [UB_1342] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для доступа к данному контенту у вас должна быть активирована игра Tom Clancys The Division.Season Pass для Tom Clancy's The Division дает доступ к дополнениям "Под землей", "Выживание" и "Последний рубеж" в течение года, эксклюзивному оружию и элементам персонализации, а также ежемесячным событиям, и т.д.
Season Pass позволит в первый же день разблокировать уникальное оружие "Обрез", несколько экипировок и раскрасок оружия. Дополнительно: ежемесячные обновления, эксклюзивный контент и многое другое.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Для доступа к данному контенту у вас должна быть активирована игра Tom Clancys The Division.Season Pass для Tom Clancy's The Division дает доступ к дополнениям "Под землей", "Выживание" и "Последний рубеж" в течение года, эксклюзивному оружию и элементам персонализации, а также ежемесячным событиям, и т.д.
Season Pass позволит в первый же день разблокировать уникальное оружие "Обрез", несколько экипировок и раскрасок оружия. Дополнительно: ежемесячные обновления, эксклюзивный контент и многое другое.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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