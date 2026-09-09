Игра для ПК Tom Clancys The Division. Gold Edition [UB_1354] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Tom Clancys The Division. Gold Edition [UB_1354] (электронный ключ)
Описание
Состав издания:
- Игра The Division
- Уникальный контент "Национальная гвардия" (“National Guard”)
- The Division Season Pass
Современный мир развивается с невероятной скоростью, однако в то же время становится все более хрупким. Представьте себе карточный домик: достаточно убрать один элемент – и конструкция рухнет.
...Незадолго до Рождества Нью-Йорк охватывает чудовищная пандемия. Общественные и государственные службы одна за другой перестают функционировать, начинаются перебои с водой, едой и электричеством. Всего за несколько дней улицы города охватывает хаос. И тогда в дело вступает Спецотряд – особое подразделение оперативных агентов. В мирное время они ведут самую обычную жизнь, но когда приходит беда, они начинают действовать. Задача Спецотряда – спасти общество.
Когда рушится мир, мы его опора.
Особенности игры:
- СПАСТИ НЬЮ-ЙОРК Вы окажетесь в открытом мире, который живет и развивается по своим законам. Чтобы выжить и выполнить свою задачу, вам предстоит исследовать город и оттачивать свои навыки. Совместно с другими агентами Спецотряда, ваша цель –восстановить общественный порядок, найти источник вируса и спасти Нью-Йорк.
- ЖИВОЙ МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР В мире Tom Clancy’s The Division на игровой процесс существенно влияют и время суток, и погодные условия. Постоянные изменения в окружающей среде могут быть вам на руку: используйте их, чтобы получить тактическое преимущество или застать врага врасплох. Улучшив противогаз, вы сможете пробираться в зоны с высокой степенью заражения без риска подхватить вирус.
- ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ В Нью-Йорке орудует множество мелких банд, которые пользуются ситуацией ради личной выгоды. За каждым поворотом могут поджидать головорезы, готовые напасть на любого, кто не способен дать отпор. Кроме того, вы столкнетесь с так называемыми Чистильщиками, которые одеты в костюмы химзащиты и вооружены огнеметами. Чтобы избавить Нью-Йорк от вируса, они готовы спалить все что угодно… и кого угодно. Не менее опасной окажется группировка беглых преступников, бывших заключенных тюрьмы острова Рикерс. Стремясь захватить контроль над городом, они не остановятся ни перед чем.
- ВЫБОР СНАРЯЖЕНИЯ Агенты Спецотряда пользуются технологиями новейшего поколения. Вы сможете подобрать снаряжение, наиболее соответствующее вашему стилю игры, и модифицировать его. Ваши наручные «умные часы» – еще и средство связи с другими агентами. Не менее полезным для выживания на улицах погруженного в хаос города окажется и особый тактический рюкзак. Найти что-то полезное вы также сможете, обыскивая тела поверженных врагов.
- ТЕХНОЛОГИИ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ Подбирайте навыки под свой стиль игры, оттачивайте их и с умом координируйте действия в команде – только так у вас появятся шансы на успех. В вашем распоряжении множество различных навыков и устройств: самонаводящаяся мина следует за противником и взрывается при контакте, турель отправляет в цель мощный заряд, а датчик пульса сканирует местность на предмет живых существ. С помощью технологии ECHO («ЭХО»), позволяющей воспроизвести некоторые моменты прошлого, вы сможете многое узнать о местах, где оказались, отыскать спрятанные вещи и получить ценные сведения об охваченном эпидемией мире.
- БЕСШОВНАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА: THE DARK ZONE The Dark Zone (так называемая Темная зона) – это карантинная зона в глубине Манхэттена, где можно найти наиболее ценную добычу: чего только людям не пришлось бросить во время экстренной эвакуации! Опасность там подстерегает на каждом шагу. Чтобы отбиться от врагов и завладеть чем-то действительно ценным, придется работать в команде, а находки вывозить на вертолете. Действовать честно и сообща или вовремя предать союзников, чтобы забрать всю добычу? Решать вам.
- ТЕХНОЛОГИЯ SNOWDROP™ Tom Clancy’s The Division™ использует технологию Snowdrop – графический движок нового поколения, который задает самую высокую планку реалистичности открытого мира. Нью-Йорк, погруженный в хаос, еще никогда не выглядел настолько правдоподобно.
© 2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, The Division logo, the Soldier Icon, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD5850 (1 Гб видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 30 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Состав издания:
- Игра The Division
- Уникальный контент "Национальная гвардия" (“National Guard”)
- The Division Season Pass
Современный мир развивается с невероятной скоростью, однако в то же время становится все более хрупким. Представьте себе карточный домик: достаточно убрать один элемент – и конструкция рухнет.
...Незадолго до Рождества Нью-Йорк охватывает чудовищная пандемия. Общественные и государственные службы одна за другой перестают функционировать, начинаются перебои с водой, едой и электричеством. Всего за несколько дней улицы города охватывает хаос. И тогда в дело вступает Спецотряд – особое подразделение оперативных агентов. В мирное время они ведут самую обычную жизнь, но когда приходит беда, они начинают действовать. Задача Спецотряда – спасти общество.
Когда рушится мир, мы его опора.
Особенности игры:
- СПАСТИ НЬЮ-ЙОРК Вы окажетесь в открытом мире, который живет и развивается по своим законам. Чтобы выжить и выполнить свою задачу, вам предстоит исследовать город и оттачивать свои навыки. Совместно с другими агентами Спецотряда, ваша цель –восстановить общественный порядок, найти источник вируса и спасти Нью-Йорк.
- ЖИВОЙ МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР В мире Tom Clancy’s The Division на игровой процесс существенно влияют и время суток, и погодные условия. Постоянные изменения в окружающей среде могут быть вам на руку: используйте их, чтобы получить тактическое преимущество или застать врага врасплох. Улучшив противогаз, вы сможете пробираться в зоны с высокой степенью заражения без риска подхватить вирус.
- ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ В Нью-Йорке орудует множество мелких банд, которые пользуются ситуацией ради личной выгоды. За каждым поворотом могут поджидать головорезы, готовые напасть на любого, кто не способен дать отпор. Кроме того, вы столкнетесь с так называемыми Чистильщиками, которые одеты в костюмы химзащиты и вооружены огнеметами. Чтобы избавить Нью-Йорк от вируса, они готовы спалить все что угодно… и кого угодно. Не менее опасной окажется группировка беглых преступников, бывших заключенных тюрьмы острова Рикерс. Стремясь захватить контроль над городом, они не остановятся ни перед чем.
- ВЫБОР СНАРЯЖЕНИЯ Агенты Спецотряда пользуются технологиями новейшего поколения. Вы сможете подобрать снаряжение, наиболее соответствующее вашему стилю игры, и модифицировать его. Ваши наручные «умные часы» – еще и средство связи с другими агентами. Не менее полезным для выживания на улицах погруженного в хаос города окажется и особый тактический рюкзак. Найти что-то полезное вы также сможете, обыскивая тела поверженных врагов.
- ТЕХНОЛОГИИ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ Подбирайте навыки под свой стиль игры, оттачивайте их и с умом координируйте действия в команде – только так у вас появятся шансы на успех. В вашем распоряжении множество различных навыков и устройств: самонаводящаяся мина следует за противником и взрывается при контакте, турель отправляет в цель мощный заряд, а датчик пульса сканирует местность на предмет живых существ. С помощью технологии ECHO («ЭХО»), позволяющей воспроизвести некоторые моменты прошлого, вы сможете многое узнать о местах, где оказались, отыскать спрятанные вещи и получить ценные сведения об охваченном эпидемией мире.
- БЕСШОВНАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА: THE DARK ZONE The Dark Zone (так называемая Темная зона) – это карантинная зона в глубине Манхэттена, где можно найти наиболее ценную добычу: чего только людям не пришлось бросить во время экстренной эвакуации! Опасность там подстерегает на каждом шагу. Чтобы отбиться от врагов и завладеть чем-то действительно ценным, придется работать в команде, а находки вывозить на вертолете. Действовать честно и сообща или вовремя предать союзников, чтобы забрать всю добычу? Решать вам.
- ТЕХНОЛОГИЯ SNOWDROP™ Tom Clancy’s The Division™ использует технологию Snowdrop – графический движок нового поколения, который задает самую высокую планку реалистичности открытого мира. Нью-Йорк, погруженный в хаос, еще никогда не выглядел настолько правдоподобно.
© 2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, The Division logo, the Soldier Icon, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD5850 (1 Гб видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 30 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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