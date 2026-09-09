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Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent [UB_3516] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent [UB_3516] (электронный ключ)

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Игра для ПК Tom Clancy&#039;s Splinter Cell Double Agent [UB_3516] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300717
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent [UB_3516] (электронный ключ)

Описание

Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent - это продолжение истории спецагента Сэма Фишера. Перед игроками вновь ставится цель спасения мира от террористов. Сэму предстоит внедриться в террористическую организацию "Армия Джона Брауна", и он вынужден лавировать между верностью обеим организациям, чтобы остановить ядерный апокалипсис, который может случиться по вине террористов. От действий игроков во многом зависит концовка игры… Геймплей игры сильно поменялся со времен предыдущей части - Сэм стал более "открытым", фактически перестал использовать скрытности и свои гаджеты, и полагается лишь на свои руки и навыки. Акробатические этюды так же изменились - на некоторых локациях, например, герой может использовать свои силы, чтобы "пробить" ледяные стены, дабы внезапно напасть на противников. Однако в целом Double Agent - это все еще стелс-экшен, в котором стало больше экшена, нежели стелса.

© 2006 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Splinter Cell, Splinter Cell Double Agent, Sam Fisher, the Soldier icon, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система Windows XP Процессор Pentium 4 с тактовой частотой 3,0 ГГц или AMD Athlon 3000 Оперативная память 1 Гб Видеокарта Cовместимая с DirectX 9.0c видеокарта с объемом видеопамяти 128 МБ и поддержкой Shader 3.0 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent [UB_3516] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent - это продолжение истории спецагента Сэма Фишера. Перед игроками вновь ставится цель спасения мира от террористов. Сэму предстоит внедриться в террористическую организацию "Армия Джона Брауна", и он вынужден лавировать между верностью обеим организациям, чтобы остановить ядерный апокалипсис, который может случиться по вине террористов. От действий игроков во многом зависит концовка игры… Геймплей игры сильно поменялся со времен предыдущей части - Сэм стал более "открытым", фактически перестал использовать скрытности и свои гаджеты, и полагается лишь на свои руки и навыки. Акробатические этюды так же изменились - на некоторых локациях, например, герой может использовать свои силы, чтобы "пробить" ледяные стены, дабы внезапно напасть на противников. Однако в целом Double Agent - это все еще стелс-экшен, в котором стало больше экшена, нежели стелса.

    © 2006 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Splinter Cell, Splinter Cell Double Agent, Sam Fisher, the Soldier icon, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система Windows XP Процессор Pentium 4 с тактовой частотой 3,0 ГГц или AMD Athlon 3000 Оперативная память 1 Гб Видеокарта Cовместимая с DirectX 9.0c видеокарта с объемом видеопамяти 128 МБ и поддержкой Shader 3.0 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent [UB_3516] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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