Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Conviction - Deluxe Edition [UB_3518] (электронный ключ)

Описание

Издание Deluxe Edition включает режим «проникновения», теневую броню и 3 бонусных вида оружия.

Расследуя убийство дочери, бывший агент Сэм Фишер невольно открывает для себя, что он предан агентством под названием Третий Эшелон, на которое он когда-то работал. Теперь изменник Фишер вступает в гонку со временем, чтобы расстроить смертельный террористический заговор, угрожающий миллионам невинных жизней.

Объединяющая революционные улучшения геймплея с высококлассным, ничем не ограниченным сюжетом, игра Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction вооружает вас до зубов самым высокотехнологичным оружием совместно со смертельными навыками элитного оперативника, и предлагает войти в опасный мир, где ради справедливости нужно создавать собственные правила.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ SPLINTER CELL

Полный арсенал передовых инноваций позволяет перехитрить противников с помощью системы Last Known Position™, помечать и устранять врагов, используя функцию Mark and Execute™, и многое другое.

КАЧЕСТВО БЛОКБАСТЕРА

Уникальный стиль рассказа держит вас в напряжении, пока вы управляете взрывным миром протестующего агента, в котором доверие неприемлемо, а справедливость требует действий вне закона.

СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Революционно новая графика обеспечивает безупречный игровой опыт, который полностью погрузит вас в историю Сэма Фишера.

ВЗРЫВНАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА

Совершенно новые захватывающие многопользовательские режимы возбуждают драматический накал боев как никогда раньше.

HIGH SPEED INTERNET ACCESS AND CREATION OF A UBISOFT ACCOUNT ARE REQUIRED TO ACCESS THIS VIDEO GAME AND ONLINE FEATURES AND TO PLAY ONLINE.

YOU MUST BE AT LEAST 13 TO CREATE A UBISOFT ACCOUNT WITHOUT PARENTAL CONSENT. UBISOFT MAY CANCEL ACCESS TO ONE OR MORE SPECIFIC ONLINE FEATURES UPON A 30-DAY PRIOR NOTICE PUBLISHED AT http://www.splintercell.com/conviction/

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 7 / Windows Vista / Windows XP Процессор AMD Athlon X2 2.4GHz / Intel Core 2 Duo 1.8GHz Оперативная память 1,5 ГБ Windows® XP / 2 ГБ Windows Vista® - Windows 7® Видеокарта DirectX 9.0c compliant video card 256MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 10 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.