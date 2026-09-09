Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory [UB_3519] (электронный ключ)

Описание

Внимание! С начала августа 2016 года онлайн сервисы для данной игры не будут поддерживаться. Доступ к режиму мультиплеер / кооперативной игре будет закрыт.

2008 год. Отсутствие энергоснабжения... Диверсии... Взломы систем безопасности... Это — информационная война.

Чтобы предотвратить эти атаки, оперативники должны проникнуть во вражескую базу и насильно забрать важные разведданные, будучи к врагу так близко, как никогда не были.

Вы — Сэм Фишер, лучший элитный агент NSA. Чтобы выполнить свою миссию, вы будете убивать с близкого расстояния, атаковать врагов своим ножом, стрелять из штурмовой винтовки-прототипа «Земного бойца» и использовать особые техники убийства, такие как сворачивание шеи. Также, вы примете участие в совместных сетевых миссиях, где слаженность действий — залог успеха.

Пока враг приближается, вы уже должны быть рядом с ним.

Смертоносная ловкость: удивительно большой и разнообразный набор различных движений, включая акробатическое, тихое передвижение и тихие убийства.

Оружие будущего: самый полный арсенал оружия и гаджетов, от ножа до экспериментальной винтовки «Земной боец».

Как реальность: никогда невиданные доселе графические технологии, предоставляющие прекрасную картинку на любой системе, расширенный физический движок, включающий в себя реалистичную физику, систему частиц и прекрасную интеграцию с окружающей обстановкой.

Сильный вызов: умный искусственный интеллект с персональными особенностями и естественным поведением, с которым персонажи могут помнить прошлые события и избегать различных опасностей.

Возможность перепрохождения: полностью открытый дизайн уровней, позволяющий пройти игру несколькими путями и выполнить разнообразные дополнительные миссии.

Совместная игра: играйте по сети с друзьями и координируйте свои действия в новых сетевых операциях.

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 2000 / Windows XP Процессор Intel Pentium III или AMD Athlon с тактовой частотой 1,4 ГГц Оперативная память 256 MБ Видеокарта с 64 МБ видеопамяти, совместимая с DirectX 9.0c DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.