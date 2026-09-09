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Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory [UB_3519] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory [UB_3519] (электронный ключ)

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Игра для ПК Tom Clancy&#039;s Splinter Cell Chaos Theory [UB_3519] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300715
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory [UB_3519] (электронный ключ)

Описание

Внимание! С начала августа 2016 года онлайн сервисы для данной игры не будут поддерживаться. Доступ к режиму мультиплеер / кооперативной игре будет закрыт.

2008 год. Отсутствие энергоснабжения... Диверсии... Взломы систем безопасности... Это — информационная война.

Чтобы предотвратить эти атаки, оперативники должны проникнуть во вражескую базу и насильно забрать важные разведданные, будучи к врагу так близко, как никогда не были.

Вы — Сэм Фишер, лучший элитный агент NSA. Чтобы выполнить свою миссию, вы будете убивать с близкого расстояния, атаковать врагов своим ножом, стрелять из штурмовой винтовки-прототипа «Земного бойца» и использовать особые техники убийства, такие как сворачивание шеи. Также, вы примете участие в совместных сетевых миссиях, где слаженность действий — залог успеха.

Пока враг приближается, вы уже должны быть рядом с ним.

  • Смертоносная ловкость: удивительно большой и разнообразный набор различных движений, включая акробатическое, тихое передвижение и тихие убийства.
  • Оружие будущего: самый полный арсенал оружия и гаджетов, от ножа до экспериментальной винтовки «Земной боец».
  • Как реальность: никогда невиданные доселе графические технологии, предоставляющие прекрасную картинку на любой системе, расширенный физический движок, включающий в себя реалистичную физику, систему частиц и прекрасную интеграцию с окружающей обстановкой.
  • Сильный вызов: умный искусственный интеллект с персональными особенностями и естественным поведением, с которым персонажи могут помнить прошлые события и избегать различных опасностей.
  • Возможность перепрохождения: полностью открытый дизайн уровней, позволяющий пройти игру несколькими путями и выполнить разнообразные дополнительные миссии.
  • Совместная игра: играйте по сети с друзьями и координируйте свои действия в новых сетевых операциях.
    •  

© 2005 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Sam Fisher, Splinter Cell, Splinter Cell Chaos Theory, the Soldier icon, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система Windows 2000 / Windows XP Процессор Intel Pentium III или AMD Athlon с тактовой частотой 1,4 ГГц Оперативная память 256 MБ Видеокарта с 64 МБ видеопамяти, совместимая с DirectX 9.0c DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory [UB_3519] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! С начала августа 2016 года онлайн сервисы для данной игры не будут поддерживаться. Доступ к режиму мультиплеер / кооперативной игре будет закрыт.

    2008 год. Отсутствие энергоснабжения... Диверсии... Взломы систем безопасности... Это — информационная война.

    Чтобы предотвратить эти атаки, оперативники должны проникнуть во вражескую базу и насильно забрать важные разведданные, будучи к врагу так близко, как никогда не были.

    Вы — Сэм Фишер, лучший элитный агент NSA. Чтобы выполнить свою миссию, вы будете убивать с близкого расстояния, атаковать врагов своим ножом, стрелять из штурмовой винтовки-прототипа «Земного бойца» и использовать особые техники убийства, такие как сворачивание шеи. Также, вы примете участие в совместных сетевых миссиях, где слаженность действий — залог успеха.

    Пока враг приближается, вы уже должны быть рядом с ним.

    • Смертоносная ловкость: удивительно большой и разнообразный набор различных движений, включая акробатическое, тихое передвижение и тихие убийства.
    • Оружие будущего: самый полный арсенал оружия и гаджетов, от ножа до экспериментальной винтовки «Земной боец».
    • Как реальность: никогда невиданные доселе графические технологии, предоставляющие прекрасную картинку на любой системе, расширенный физический движок, включающий в себя реалистичную физику, систему частиц и прекрасную интеграцию с окружающей обстановкой.
    • Сильный вызов: умный искусственный интеллект с персональными особенностями и естественным поведением, с которым персонажи могут помнить прошлые события и избегать различных опасностей.
    • Возможность перепрохождения: полностью открытый дизайн уровней, позволяющий пройти игру несколькими путями и выполнить разнообразные дополнительные миссии.
    • Совместная игра: играйте по сети с друзьями и координируйте свои действия в новых сетевых операциях.
      •  

    © 2005 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Sam Fisher, Splinter Cell, Splinter Cell Chaos Theory, the Soldier icon, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 2000 / Windows XP Процессор Intel Pentium III или AMD Athlon с тактовой частотой 1,4 ГГц Оперативная память 256 MБ Видеокарта с 64 МБ видеопамяти, совместимая с DirectX 9.0c DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


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