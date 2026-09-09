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Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Deluxe Edition [UB_3564] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Deluxe Edition [UB_3564] (электронный ключ)

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Игра для ПК Tom Clancy&#039;s Splinter Cell Blacklist - Deluxe Edition [UB_3564] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300713
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Deluxe Edition [UB_3564] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие игры  Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist.

В издании Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Deluxe Edition есть все самое необходимое для того, чтобы поклонники игры могли примерить образ Сэма Фишера и остановить теракты «Черного списка». Кроме самой игры Splinter Cell Blacklist, в данное издание входит разблокируемый контент: карты «Мертвый берег» и «Яхта миллиардера», дополнительное снаряжение, костюмы и оружие!  

Комплектация:

 
  • Карты для одиночной и совместной игр «Мертвый берег» и «Яхта миллиардера»
  • 5 элементов снаряжения: золотые и янтарные очки, ботинки «Призрак», армированные ботинки и перчатки «Тактика».
  • 5 костюмов: элитный «Хамелеон», костюм шпиона, костюм наемника, «Высший эшелон» и «Эклипс».
  • 5 видов оружия: снайперская винтовка VSS, тактический дробовик M1014, штурмовая винтовка 416, пистолет F40 и арбалет.
  • Вместе со Splinter Cell Blacklist возьмите дополнение "Высшая мощь". Оно содержит дополнительное вооружение, которое поможет вам превзойти противников. Дополнение "Высшая мощь" содержит:
    • Дробовик ACS-12 (ОИ + СИ Наемники)
    • Штуромвая винтовка G36C (ОИ + СИ Наемники)
    • ПП MP5-10 (ОИ + СИ Шпионы)
    • ПП PP-19 (ОИ + СИ Шпионы)
    • Пистолет USP45 (ОИ + СИ Шпионы)
      •  
 

© 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Splinter Cell, Blacklist, Sam Fisher, the Soldier Icon, Uplay, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. HIGH SPEED INTERNET ACCESS AND A VALID UPLAY ACCOUNT ARE REQUIRED TO ACTIVATE THE GAME AFTER INSTALLATION, ACCESS ONLINE FEATURES, PLAY ONLINE OR UNLOCK EXCLUSIVE CONTENT. SUCH CONTENT MAY ONLY BE UNLOCKED ONE SINGLE TIME WITH A UNIQUE KEY. YOU MUST BE AT LEAST 13 TO CREATE A UPLAY ACCOUNT WITHOUT PARENTAL CONSENT. UBISOFT MAY CANCEL ACCESS TO ONE OR MORE SPECIFIC ONLINE FEATURES UPON A 30-DAY PRIOR NOTICE PUBLISHED AT WWW.SPLINTERCELL.COM.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор 2.53 GHz Intel® Core™2 Duo E6400 or 2.80 GHz AMD Athlon™ 64 X2 5600+ or better Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 512 MB DirectX® 10 compliant with Shader Model 4.0 or higher DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 25 ГБ

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Deluxe Edition [UB_3564] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска требуется наличие игры  Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist.

    В издании Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Deluxe Edition есть все самое необходимое для того, чтобы поклонники игры могли примерить образ Сэма Фишера и остановить теракты «Черного списка». Кроме самой игры Splinter Cell Blacklist, в данное издание входит разблокируемый контент: карты «Мертвый берег» и «Яхта миллиардера», дополнительное снаряжение, костюмы и оружие!  

    Комплектация:

     
    • Карты для одиночной и совместной игр «Мертвый берег» и «Яхта миллиардера»
    • 5 элементов снаряжения: золотые и янтарные очки, ботинки «Призрак», армированные ботинки и перчатки «Тактика».
    • 5 костюмов: элитный «Хамелеон», костюм шпиона, костюм наемника, «Высший эшелон» и «Эклипс».
    • 5 видов оружия: снайперская винтовка VSS, тактический дробовик M1014, штурмовая винтовка 416, пистолет F40 и арбалет.
    • Вместе со Splinter Cell Blacklist возьмите дополнение "Высшая мощь". Оно содержит дополнительное вооружение, которое поможет вам превзойти противников. Дополнение "Высшая мощь" содержит:
      • Дробовик ACS-12 (ОИ + СИ Наемники)
      • Штуромвая винтовка G36C (ОИ + СИ Наемники)
      • ПП MP5-10 (ОИ + СИ Шпионы)
      • ПП PP-19 (ОИ + СИ Шпионы)
      • Пистолет USP45 (ОИ + СИ Шпионы)
        •  
     

    © 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Splinter Cell, Blacklist, Sam Fisher, the Soldier Icon, Uplay, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. HIGH SPEED INTERNET ACCESS AND A VALID UPLAY ACCOUNT ARE REQUIRED TO ACTIVATE THE GAME AFTER INSTALLATION, ACCESS ONLINE FEATURES, PLAY ONLINE OR UNLOCK EXCLUSIVE CONTENT. SUCH CONTENT MAY ONLY BE UNLOCKED ONE SINGLE TIME WITH A UNIQUE KEY. YOU MUST BE AT LEAST 13 TO CREATE A UPLAY ACCOUNT WITHOUT PARENTAL CONSENT. UBISOFT MAY CANCEL ACCESS TO ONE OR MORE SPECIFIC ONLINE FEATURES UPON A 30-DAY PRIOR NOTICE PUBLISHED AT WWW.SPLINTERCELL.COM.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор 2.53 GHz Intel® Core™2 Duo E6400 or 2.80 GHz AMD Athlon™ 64 X2 5600+ or better Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 512 MB DirectX® 10 compliant with Shader Model 4.0 or higher DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 25 ГБ

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Deluxe Edition [UB_3564] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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