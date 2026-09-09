Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Deluxe Edition [UB_3564] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Deluxe Edition [UB_3564] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist.В издании Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Deluxe Edition есть все самое необходимое для того, чтобы поклонники игры могли примерить образ Сэма Фишера и остановить теракты «Черного списка». Кроме самой игры Splinter Cell Blacklist, в данное издание входит разблокируемый контент: карты «Мертвый берег» и «Яхта миллиардера», дополнительное снаряжение, костюмы и оружие!
Комплектация:
- Карты для одиночной и совместной игр «Мертвый берег» и «Яхта миллиардера»
- 5 элементов снаряжения: золотые и янтарные очки, ботинки «Призрак», армированные ботинки и перчатки «Тактика».
- 5 костюмов: элитный «Хамелеон», костюм шпиона, костюм наемника, «Высший эшелон» и «Эклипс».
- 5 видов оружия: снайперская винтовка VSS, тактический дробовик M1014, штурмовая винтовка 416, пистолет F40 и арбалет.
- Вместе со Splinter Cell Blacklist возьмите дополнение "Высшая мощь". Оно содержит дополнительное вооружение, которое поможет вам превзойти противников. Дополнение "Высшая мощь" содержит:
- Дробовик ACS-12 (ОИ + СИ Наемники)
- Штуромвая винтовка G36C (ОИ + СИ Наемники)
- ПП MP5-10 (ОИ + СИ Шпионы)
- ПП PP-19 (ОИ + СИ Шпионы)
- Пистолет USP45 (ОИ + СИ Шпионы)
© 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Splinter Cell, Blacklist, Sam Fisher, the Soldier Icon, Uplay, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. HIGH SPEED INTERNET ACCESS AND A VALID UPLAY ACCOUNT ARE REQUIRED TO ACTIVATE THE GAME AFTER INSTALLATION, ACCESS ONLINE FEATURES, PLAY ONLINE OR UNLOCK EXCLUSIVE CONTENT. SUCH CONTENT MAY ONLY BE UNLOCKED ONE SINGLE TIME WITH A UNIQUE KEY. YOU MUST BE AT LEAST 13 TO CREATE A UPLAY ACCOUNT WITHOUT PARENTAL CONSENT. UBISOFT MAY CANCEL ACCESS TO ONE OR MORE SPECIFIC ONLINE FEATURES UPON A 30-DAY PRIOR NOTICE PUBLISHED AT WWW.SPLINTERCELL.COM.
Требования к системеОперационная система Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор 2.53 GHz Intel® Core™2 Duo E6400 or 2.80 GHz AMD Athlon™ 64 X2 5600+ or better Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 512 MB DirectX® 10 compliant with Shader Model 4.0 or higher DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 25 ГБ
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist.В издании Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Deluxe Edition есть все самое необходимое для того, чтобы поклонники игры могли примерить образ Сэма Фишера и остановить теракты «Черного списка». Кроме самой игры Splinter Cell Blacklist, в данное издание входит разблокируемый контент: карты «Мертвый берег» и «Яхта миллиардера», дополнительное снаряжение, костюмы и оружие!
Комплектация:
- Карты для одиночной и совместной игр «Мертвый берег» и «Яхта миллиардера»
- 5 элементов снаряжения: золотые и янтарные очки, ботинки «Призрак», армированные ботинки и перчатки «Тактика».
- 5 костюмов: элитный «Хамелеон», костюм шпиона, костюм наемника, «Высший эшелон» и «Эклипс».
- 5 видов оружия: снайперская винтовка VSS, тактический дробовик M1014, штурмовая винтовка 416, пистолет F40 и арбалет.
- Вместе со Splinter Cell Blacklist возьмите дополнение "Высшая мощь". Оно содержит дополнительное вооружение, которое поможет вам превзойти противников. Дополнение "Высшая мощь" содержит:
- Дробовик ACS-12 (ОИ + СИ Наемники)
- Штуромвая винтовка G36C (ОИ + СИ Наемники)
- ПП MP5-10 (ОИ + СИ Шпионы)
- ПП PP-19 (ОИ + СИ Шпионы)
- Пистолет USP45 (ОИ + СИ Шпионы)
© 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Splinter Cell, Blacklist, Sam Fisher, the Soldier Icon, Uplay, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. HIGH SPEED INTERNET ACCESS AND A VALID UPLAY ACCOUNT ARE REQUIRED TO ACTIVATE THE GAME AFTER INSTALLATION, ACCESS ONLINE FEATURES, PLAY ONLINE OR UNLOCK EXCLUSIVE CONTENT. SUCH CONTENT MAY ONLY BE UNLOCKED ONE SINGLE TIME WITH A UNIQUE KEY. YOU MUST BE AT LEAST 13 TO CREATE A UPLAY ACCOUNT WITHOUT PARENTAL CONSENT. UBISOFT MAY CANCEL ACCESS TO ONE OR MORE SPECIFIC ONLINE FEATURES UPON A 30-DAY PRIOR NOTICE PUBLISHED AT WWW.SPLINTERCELL.COM.
Требования к системеОперационная система Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор 2.53 GHz Intel® Core™2 Duo E6400 or 2.80 GHz AMD Athlon™ 64 X2 5600+ or better Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 512 MB DirectX® 10 compliant with Shader Model 4.0 or higher DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 25 ГБ
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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