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Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell [UB_3562] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell [UB_3562] (электронный ключ)

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Игра для ПК Tom Clancy&#039;s Splinter Cell [UB_3562] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300712
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell [UB_3562] (электронный ключ)

Описание

Зачищайте ряды террористов, захватывайте ценнейшие разведданные любой ценой, выполняйте разрушительные диверсии и скрывайтесь незамеченным!

Вы — Сэм Фишер, высококвалифицированный специальный агент секретного отделения АНБ под названием «Третий эшелон». В это нелегкое время кибертерроризм и напряженная политическая ситуация могут вылиться в Третью мировую. Мировое равновесие в ваших руках!

  • Встаньте за кулисы настоящего мира современного шпионажа: войдите в реалистичную вселенную Тома Клэнси. Испробуйте последние секретные достижения в вооружении.
  • Новая веха в шпионских боевиках: всё лучшее из старого и интересные нововведения. Высокий уровень интерактивности окружения даст вам большую свободу игры и позволяет выработать уникальную стратегию действий.
  • Глубокое погружение в игру: потрясающий мир, созданный на движке Unreal™. Динамическое освещение и звуковые эффекты, будто прямо перед вами.
  • Захватывающий боевик в глобальном масштабе: около 20 часов шпионских миссий. Цель каждой из них может быть достигнута различными способами, что делает повторные прохождения интересней.
    •  

© 2002 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Splinter Cell, Sam Fisher, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система Windows 2000 / Windows XP Процессор Pentium® III или AMD Athlon™ с тактовой частотой 800 МГц Оперативная память 256 MБ Видеокарта 32 MB DirectX 8.1 Звуковая карта совместимая c DirectX 8.1 Жесткий диск 1.5 ГБ

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell [UB_3562] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Зачищайте ряды террористов, захватывайте ценнейшие разведданные любой ценой, выполняйте разрушительные диверсии и скрывайтесь незамеченным!

    Вы — Сэм Фишер, высококвалифицированный специальный агент секретного отделения АНБ под названием «Третий эшелон». В это нелегкое время кибертерроризм и напряженная политическая ситуация могут вылиться в Третью мировую. Мировое равновесие в ваших руках!

    • Встаньте за кулисы настоящего мира современного шпионажа: войдите в реалистичную вселенную Тома Клэнси. Испробуйте последние секретные достижения в вооружении.
    • Новая веха в шпионских боевиках: всё лучшее из старого и интересные нововведения. Высокий уровень интерактивности окружения даст вам большую свободу игры и позволяет выработать уникальную стратегию действий.
    • Глубокое погружение в игру: потрясающий мир, созданный на движке Unreal™. Динамическое освещение и звуковые эффекты, будто прямо перед вами.
    • Захватывающий боевик в глобальном масштабе: около 20 часов шпионских миссий. Цель каждой из них может быть достигнута различными способами, что делает повторные прохождения интересней.
      •  

    © 2002 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Splinter Cell, Sam Fisher, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 2000 / Windows XP Процессор Pentium® III или AMD Athlon™ с тактовой частотой 800 МГц Оперативная память 256 MБ Видеокарта 32 MB DirectX 8.1 Звуковая карта совместимая c DirectX 8.1 Жесткий диск 1.5 ГБ

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell [UB_3562] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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