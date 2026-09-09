Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell [UB_3562] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell [UB_3562] (электронный ключ)
Описание
Зачищайте ряды террористов, захватывайте ценнейшие разведданные любой ценой, выполняйте разрушительные диверсии и скрывайтесь незамеченным!
Вы — Сэм Фишер, высококвалифицированный специальный агент секретного отделения АНБ под названием «Третий эшелон». В это нелегкое время кибертерроризм и напряженная политическая ситуация могут вылиться в Третью мировую. Мировое равновесие в ваших руках!
- Встаньте за кулисы настоящего мира современного шпионажа: войдите в реалистичную вселенную Тома Клэнси. Испробуйте последние секретные достижения в вооружении.
- Новая веха в шпионских боевиках: всё лучшее из старого и интересные нововведения. Высокий уровень интерактивности окружения даст вам большую свободу игры и позволяет выработать уникальную стратегию действий.
- Глубокое погружение в игру: потрясающий мир, созданный на движке Unreal™. Динамическое освещение и звуковые эффекты, будто прямо перед вами.
- Захватывающий боевик в глобальном масштабе: около 20 часов шпионских миссий. Цель каждой из них может быть достигнута различными способами, что делает повторные прохождения интересней.
© 2002 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Splinter Cell, Sam Fisher, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 2000 / Windows XP Процессор Pentium® III или AMD Athlon™ с тактовой частотой 800 МГц Оперативная память 256 MБ Видеокарта 32 MB DirectX 8.1 Звуковая карта совместимая c DirectX 8.1 Жесткий диск 1.5 ГБ
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Зачищайте ряды террористов, захватывайте ценнейшие разведданные любой ценой, выполняйте разрушительные диверсии и скрывайтесь незамеченным!
Вы — Сэм Фишер, высококвалифицированный специальный агент секретного отделения АНБ под названием «Третий эшелон». В это нелегкое время кибертерроризм и напряженная политическая ситуация могут вылиться в Третью мировую. Мировое равновесие в ваших руках!
- Встаньте за кулисы настоящего мира современного шпионажа: войдите в реалистичную вселенную Тома Клэнси. Испробуйте последние секретные достижения в вооружении.
- Новая веха в шпионских боевиках: всё лучшее из старого и интересные нововведения. Высокий уровень интерактивности окружения даст вам большую свободу игры и позволяет выработать уникальную стратегию действий.
- Глубокое погружение в игру: потрясающий мир, созданный на движке Unreal™. Динамическое освещение и звуковые эффекты, будто прямо перед вами.
- Захватывающий боевик в глобальном масштабе: около 20 часов шпионских миссий. Цель каждой из них может быть достигнута различными способами, что делает повторные прохождения интересней.
© 2002 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Splinter Cell, Sam Fisher, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 2000 / Windows XP Процессор Pentium® III или AMD Athlon™ с тактовой частотой 800 МГц Оперативная память 256 MБ Видеокарта 32 MB DirectX 8.1 Звуковая карта совместимая c DirectX 8.1 Жесткий диск 1.5 ГБ
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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