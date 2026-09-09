Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада: Комплект Thermite "Военная полиция" [UB_2791] (электронный ключ)

Описание

Описание

Внимание! Для активации данного дополнения вам необходима активированная игра Tom Clancys Rainbow Six Осада.

Данное дополнение не является частью Season Pass и Gold Edition.

Вступите в ряды военной полиции - разблокируйте набор "ВП" для Thermite. В него войдут элементы "Шлем ВП" и "Форма ВП", значок "Повязка ВП" и раскраска "ВП морской пехоты" для винтовки 556xi.

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Требования к системе

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i3 560 3.3 GHz / AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5870 (DirectX-11 compliant with 1GB of VRAM) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 30 ГБ

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.