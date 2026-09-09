Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада: Комплект Thermite "Военная полиция" [UB_2791] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада: Комплект Thermite "Военная полиция" [UB_2791] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации данного дополнения вам необходима активированная игра Tom Clancys Rainbow Six Осада.
Данное дополнение не является частью Season Pass и Gold Edition.
Вступите в ряды военной полиции - разблокируйте набор "ВП" для Thermite. В него войдут элементы "Шлем ВП" и "Форма ВП", значок "Повязка ВП" и раскраска "ВП морской пехоты" для винтовки 556xi.
©2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i3 560 3.3 GHz / AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5870 (DirectX-11 compliant with 1GB of VRAM) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 30 ГБ
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации данного дополнения вам необходима активированная игра Tom Clancys Rainbow Six Осада.
Данное дополнение не является частью Season Pass и Gold Edition.
Вступите в ряды военной полиции - разблокируйте набор "ВП" для Thermite. В него войдут элементы "Шлем ВП" и "Форма ВП", значок "Повязка ВП" и раскраска "ВП морской пехоты" для винтовки 556xi.
©2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i3 560 3.3 GHz / AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5870 (DirectX-11 compliant with 1GB of VRAM) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 30 ГБ
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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