Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада – Year 4 Pass [UB_5176] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада – Year 4 Pass [UB_5176] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации данного дополнения вам необходима активированная игра Tom Clancys Rainbow Six Осада.
Получите 8 оперативников 4-го года и многое другое с Year 4 Pass!
- При покупке до 04.03.2019 — раскраска «Вулкан».
- Владельцам Year 3 Pass — еще 600 кредитов R6.
VIP-бонусы на год* с Year 4 Pass:
ОПЕРАТИВНИКИ 4-ГО ГОДА И DLC
- 8 оперативников.
- 8 элементов персонализации.
- Значок R6.
- 600 кредитов R6.
VIP-БОНУСЫ
- Доступ к новым оперативникам на 7 дней раньше.
- Скидка 10% в магазине**.
- 5% бонус ОС.
- Усиление для пакетов «Альфа» — 0,3%.
*До 31.01.2020
**На покупки за ОС или кредиты R6
©2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2,8 ГГц или AMD Phenom II X4 3,2ГГц Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск Не менее 30 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Внимание! Для активации данного дополнения вам необходима активированная игра Tom Clancys Rainbow Six Осада.
Получите 8 оперативников 4-го года и многое другое с Year 4 Pass!
- При покупке до 04.03.2019 — раскраска «Вулкан».
- Владельцам Year 3 Pass — еще 600 кредитов R6.
VIP-бонусы на год* с Year 4 Pass:
ОПЕРАТИВНИКИ 4-ГО ГОДА И DLC
- 8 оперативников.
- 8 элементов персонализации.
- Значок R6.
- 600 кредитов R6.
VIP-БОНУСЫ
- Доступ к новым оперативникам на 7 дней раньше.
- Скидка 10% в магазине**.
- 5% бонус ОС.
- Усиление для пакетов «Альфа» — 0,3%.
*До 31.01.2020
**На покупки за ОС или кредиты R6
©2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2,8 ГГц или AMD Phenom II X4 3,2ГГц Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск Не менее 30 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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