Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада - Ultimate Edition (Year 4 [UB_5344] (электронный ключ)

Описание

Состав издания:

Полная версия игры.

Набор «НАСЛЕДИЕ»:

24 оперативника 1-го, 2-го и 3-го годов.

YEAR 4 PASS включает:

8 оперативников.

8 элементов персонализации.

Значок R6.

600 кредитов R6.

VIP - Бонусы:

Доступ к новым оперативникам на 7 дней раньше.

Скидка 10% в магазине**.

5% бонус ОС.

Усиление для пакетов «Альфа» — 0,3%.

*До 31.01.2020

**На покупки за ОС или кредиты R6

Соберите свою команду из оперативников с особыми устройствами и приведите ее к победе в бою 5х5.

Освойте искусство разрушения и использования устройств.

Игроков ждут напряженные бои, где стратегия и командное взаимодействие играют важнейшую роль.

Изучайте новые стратегии в Rainbow Six Осада. Изменяйте правила боя благодаря новым оперативникам, оружию и устройствам.

«Tom Clancy’s Rainbow Six® Осада» – новая часть всемирно известной серии шутеров от первого лица, разработанная Ubisoft Montreal для консолей нового поколения и PC. В основе сюжета игры лежит борьба с терроризмом по всему миру. В «Tom Clancy’s Rainbow Six Осада» вы сможете в полной мере приобщиться к искусству разрушения. Вас ждут напряженные бои с постоянным риском для жизни, возможность командной игры и, конечно, сложнейшие операции. Одна ошибка – и все взлетит на воздух! Сетевой режим выводит жаркие перестрелки и тактическое планирование на новый уровень в лучших традициях серии «Tom Clancy’s Rainbow Six».

Станьте агентом по борьбе с мировым терроризмом, мастером ведения боя на коротких дистанциях и специалистом по захвату стратегически важных объектов.

Ключевые Особенности:

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Станьте агентом группы, которая знает абсолютно все о тактике ведения ближнего боя, использовании подрывных зарядов и совершении молниеносных действий во время операции. В игре представлены 5 самых известных спецподразделений: российский «Спецназ», британский SAS, американский SWAT, французский GIGN и немецкий GSG9.

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС

Проникайте в логово врага, используя новейшие технологии; создавайте свой пост и держите оборону. С какой бы стороны вы ни оказались, во время осады нужно держать ухо востро.

РАЗРУШЕНИЕ

Новейшая модель разрушения позволит вам стать «творцом» окружающего вас мира. Крушите стены, пробивайте пол или потолок – для достижения поставленной цели нужно использовать любые возможности и лазейки.

©2019 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 560 3.3 GHz / AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5870 (DirectX-11 compliant with 1GB of VRAM) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 47 ГБ Интернет Широкополосное подключение к интернету

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.