Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6000 Kit 16-50 mm F3.5-5.6 E OSS PZ Black

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony
|Тип товара
|Цифровой фотоаппарат со сменной оптикой
|Разрешение матрицы, Мпикс
|24.3
|Физический размер матрицы
|23.5x15.6 мм
|Кроп-фактор
|1.5
|Тип матрицы
|CMOS
|Bluetooth
|нет
|Комплектация
|фотоаппарат, крышка объектива, зарядное устройство, ремень, диск с ПО, документация, USB кабель, аккумулятор, крышка видоискателя, упаковка
|Светочувствительность
|100-3200 ISO
|Габариты (ШхВхГ)
|120x67x45 мм
|Процессор
|BIONZ X
|Байонет
|Sony E
|Объектив в комплекте
|есть
|Встроенная вспышка
|да
|Крепление внешней вспышки
|башмак
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Wi-Fi
|есть
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
|Тип видоискателя
|электронный
|Состояние товара
|новый
|Влагозащита
|нет
|GPS
|нет
|Интерфейсы
|USB 2.0, HD-видео, разъем для пульта ДУ, micro HDMI
|Цвет
|черный
|Скорость серийной съемки
|11 кадр./сек
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Разрешение дисплея (точек)
|921600
|Вес, кг
|0.285
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25.04.2019
Кнепкость конструкции возможность зафиксировать отдельно горизонтальную и вертикальную ось
Недостатки:
Недостаток свободы движения
Комментарий:
Интересная устойчивая модель
26.05.2018
Отличные снимки - лучше чем на зеркалке
Большая матрица
Отлично снимает в автоматических режимах
Вполне себе хорошая вспышка для штатных ситуаций
Недостатки:
Дорогие объективы
Постоянно теряющаяся крышка объектива и глазок
Комментарий:
Купила после того как надоело таскать тяжелую зеркалку. В результате время идет, а фотоаппарат никуда не брали. Теперь с Сони я как проф фотограф на всех мероприятиях. Снимки как у профессионалов. Отлично снимает видео. Просто восхитительный фокус.
26.05.2018
Компактный и удобный в использовании,быстрая фокусировка, отличная цветопередача.
Недостатки:
Слабый аккумулятор
Комментарий:
Брали данный фотоаппарат для съемки маленького ребенка и путешествий. Хотели приобрести качественный фотоаппарат но при этом не очень громозкий и с быстрой фокусировкой т.к ребенка трудно поймать. Изначально хотели зеркальный фотоаппарат но продавцы магазина сказали что это новый уровень фотоаппаратов и что он не уступает по качеству зеркалок. Сегодня устроили фотоаппарату тест драйв , отправились на осеннюю прогулку. Результат превзошел наши ожидания.
26.05.2018
Удобная фотокамера,маленькая.
Недостатки:
Не видел
Комментарий:
Классная модель