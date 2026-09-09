Игра для ПК Tom Clancys Rainbow Six Осада - Castle Blood Dragon Set [UB_1981] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Tom Clancys Rainbow Six Осада - Castle Blood Dragon Set [UB_1981] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.
Внимание! Для активации данного дополнения вам необходима активированная игра Tom Clancys Rainbow Six Осада.
Комплект "FC3 Dragon" для оперативника Castle уже доступен. Предстаньте в образе сержанта Рекса Пауэра Кольта: получите значок, раскраску для UMP45 и элемент для изменения внешнего вида "FC3 Blood Dragon".
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 2,8 ГГц или AMD Phenom II X4 3,2ГГц Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 30 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.
Внимание! Для активации данного дополнения вам необходима активированная игра Tom Clancys Rainbow Six Осада.
Комплект "FC3 Dragon" для оперативника Castle уже доступен. Предстаньте в образе сержанта Рекса Пауэра Кольта: получите значок, раскраску для UMP45 и элемент для изменения внешнего вида "FC3 Blood Dragon".
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 2,8 ГГц или AMD Phenom II X4 3,2ГГц Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 30 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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