Игра для ПК Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands Year 2 Gold Edition [UB_5025] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands Year 2 Gold Edition [UB_5025] (электронный ключ)
Описание
Состав издания:
- Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands
- Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands - Year 2 Pass
Играйте в Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands в одиночку или вместе с друзьями - вчетвером, наслаждаясь шутером, действие которого происходит в открытом мире, полном опасностей.
УНИЧТОЖЬТЕ КАРТЕЛЬ!
- В недалеком будущем Боливия попала под власть Санта-Бланки - безжалостного наркокартеля, который исповедует беззаконие и насилие. Его цель в том, чтобы создать самое крупное наркогосударство в мире.
СТАНЬТЕ "ПРИЗРАКОМ"!
- Создайте и настройте своего "Призрака", его оружие и снаряжение. Вас ждет полная свобода выбора стиля игры. Ведите вперед свою команду и уничтожьте картель - в одиночку или вместе с друзьями.
ИССЛЕДУЙТЕ БОЛИВИЮ!
- Самый обширный в Ubisoft приключенческий открытый мир. Вы увидите ошеломляющие и разнообразные ландшафты, путешествуя по дорогам и бездорожью, по воздуху и по воде на 60 разных транспортных средствах.
Борьба с картелем Санта-Бланка станет еще реалистичнее вместе с Tobii Eye Tracking. Такие функции, как Extended View, Aim at Gaze и Communications Wheel, позволят вам максимально погрузиться в игровой мир и взаимодействовать с окружающими объектами, меняя направление взгляда. При этом вы сможете использовать привычные устройства ввода. Набор специальных функций для считывания направления взгляда позволит сделать коммуникацию между игроками еще удобнее, а перестрелки еще динамичнее. Исследование окрестностей превратится в настоящее приключение.
Поддерживаемые устройства для считывания направления взгляда: Tobii Eye Tracker 4C, ноутбук Alienware 17, ноутбук Acer Predator 21 X, ноутбук MSI GT72, мониторы Acer Predator Z301CT, Z271T, XB271HUT
Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.
© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Ghost Recon, the Soldier Icon, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz или AMD FX-4320 @ 4 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 / AMD R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 Гб
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Состав издания:
- Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands
- Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands - Year 2 Pass
Играйте в Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands в одиночку или вместе с друзьями - вчетвером, наслаждаясь шутером, действие которого происходит в открытом мире, полном опасностей.
УНИЧТОЖЬТЕ КАРТЕЛЬ!
- В недалеком будущем Боливия попала под власть Санта-Бланки - безжалостного наркокартеля, который исповедует беззаконие и насилие. Его цель в том, чтобы создать самое крупное наркогосударство в мире.
СТАНЬТЕ "ПРИЗРАКОМ"!
- Создайте и настройте своего "Призрака", его оружие и снаряжение. Вас ждет полная свобода выбора стиля игры. Ведите вперед свою команду и уничтожьте картель - в одиночку или вместе с друзьями.
ИССЛЕДУЙТЕ БОЛИВИЮ!
- Самый обширный в Ubisoft приключенческий открытый мир. Вы увидите ошеломляющие и разнообразные ландшафты, путешествуя по дорогам и бездорожью, по воздуху и по воде на 60 разных транспортных средствах.
Борьба с картелем Санта-Бланка станет еще реалистичнее вместе с Tobii Eye Tracking. Такие функции, как Extended View, Aim at Gaze и Communications Wheel, позволят вам максимально погрузиться в игровой мир и взаимодействовать с окружающими объектами, меняя направление взгляда. При этом вы сможете использовать привычные устройства ввода. Набор специальных функций для считывания направления взгляда позволит сделать коммуникацию между игроками еще удобнее, а перестрелки еще динамичнее. Исследование окрестностей превратится в настоящее приключение.
Поддерживаемые устройства для считывания направления взгляда: Tobii Eye Tracker 4C, ноутбук Alienware 17, ноутбук Acer Predator 21 X, ноутбук MSI GT72, мониторы Acer Predator Z301CT, Z271T, XB271HUT
Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.
© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Ghost Recon, the Soldier Icon, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz или AMD FX-4320 @ 4 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 / AMD R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 Гб
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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