Игра для ПК Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands Season Pass [UB_2422] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands Season Pass [UB_2422] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для доступа к данному контенту у вас должна быть активирована игра Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands.
Season Pass предоставит вам доступ к двум большим дополнениям и эксклюзивному контенту: великолепному оружию, снаряжению и уникальному транспортному средству. Вас ждут и другие приятные сюрпризы.
Играйте в Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands в одиночку или вместе с друзьями - вчетвером, наслаждаясь шутером, действие которого происходит в открытом мире, полном опасностей.
Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.
© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Ghost Recon, the Soldier Icon, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz или AMD FX-4320 @ 4 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 / AMD R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Внимание! Для доступа к данному контенту у вас должна быть активирована игра Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands.
Season Pass предоставит вам доступ к двум большим дополнениям и эксклюзивному контенту: великолепному оружию, снаряжению и уникальному транспортному средству. Вас ждут и другие приятные сюрпризы.
Играйте в Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands в одиночку или вместе с друзьями - вчетвером, наслаждаясь шутером, действие которого происходит в открытом мире, полном опасностей.
Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.
© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Ghost Recon, the Soldier Icon, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz или AMD FX-4320 @ 4 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 / AMD R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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