Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands [UB_2267] (электронный ключ)

Описание

Первая игра серии Ghost Recon, основанной на вселенной Тома Клэнси, увидела свет в 2001 году и была хорошо встречена игроками. С тех пор серию оценили по достоинству 25 миллионов игроков. Ghost Recon стала самой успешной игрой, продаваемой под брендом Tom Clancy’s на PC и новейших консолях. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands поднимает бренд на новый уровень. Будучи разработанной с нуля для нового поколения, игра может похвастаться великолепной графикой, открытым миром и возможностью сетевого совместного прохождения для четырех человек.В недалеком будущем прекрасная Боливия, живописный уголок Южной Америки, становится крупнейшим в мире производителем кокаина. Наркокартель Санта-Бланка подчинил себе правительство этой страны, в которой отныне процветает беззаконие, а жителей преследует постоянный страх. Санта-Бланка обладает огромным влиянием в преступном сообществе и, возможно, очень скоро станет угрозой мировой безопасности.Но прямым военным вмешательством эту проблему не решить. Действовать нужно скрытно – требуется нанести выверенный удар в самое сердце врага. С этой задачей могут справиться только "Призраки" – элитное спецподразделение США. Они отправятся в неприятельский тыл, чтобы дестабилизировать работу картеля, сеять хаос и, в конце концов, разрушить преступный альянс между бандитами и продажным правительством.Бойцы окажутся в незнакомом миреи столкнутся с опасным врагом. "Призракам" не раз предстоит сделать нелегкий моральный выбор и выполнить сложнейшие операции, чтобы добиться цели.

Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.

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Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz или AMD FX-4320 @ 4 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 / AMD R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 Гб

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.