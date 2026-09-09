Описание товара Игра для ПК The Misadventures of P.B. Winterbottom [2K_2228] (электронный ключ)

Описание

The Misadventures of P.B. Winterbottom - это приключенческая игра с путешествиями во времени,возможности использования собственных клонов и многими другими оригинальными идеями. Игра отличается инновационным геймплеем, завязанным на временных парадоксах. Главный герой игры - известный похититель пирогов. Однако пирогам, которые он ворует, не нравится, что их воруют, и они регулярно пытаются смыться. Протагонист съел свору собак на их (пирогов) ловле, в чем ему помогает способность творить всякие трюки со временем. Мистер Пи Би Уинтерботтом способен двигаться вперед во времени, назад во времени и чуть ли не вбок, вверх и вниз по времени. В результате возникают регулярные временные парадоксы, и старина Пи Би постоянно натыкается на себя прошлого, будущего или бокового. Человек - такое животное, которое даже с собой способно вдрызг разругаться, поэтому неудивительно, что отношения главного героя с разными самими собой складываются по-разному. С одними он дружит и сотрудничает, других терпеть не может и вставляет им палки в колеса. Те отвечают ему взаимностью. А тут еще погони за пирогами… Вы, наверное, уже поняли, что ситуация в The Misadventures of P.B. Winterbottom крайне запутанная. Но тем интереснее будет ее распутать.

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Microsoft Windows XP, Vista, 7 Процессор Intel Pentium 4 2.0GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта Radeon X1300 128 MB / GeForce 6200 128 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 500 МБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.