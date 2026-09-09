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Игра для ПК The Crew. Season Pass [UB_488] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК The Crew. Season Pass [UB_488] (электронный ключ)

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Игра для ПК The Crew. Season Pass [UB_488] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300671
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК The Crew. Season Pass [UB_488] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Данное дополнение несовместимо со Steam версией игры The Crew.

Расширьте свои возможности в The Crew с помощью Season Pass, который забьёт ваш гараж контентом до отказа:

Ранний доступ ко всему контенту Сезонного пропуска:

  • Четыре дополнительных набора автомобилей (всего 12 машин):
  • The Raid Car Pack
  • The Speed Car Pack
  • The Vintage Car Pack
  • The Extreme Car Pack
  • Новые автомобильные наклейки, покраски и диски
  • Два дополнительных эксклюзивных автомобиля для владельцев Сезонного пропуска

Добро пожаловать в открытый мир масштабов США: крупнейшие города, пригород, горы и побережья, поля и пустыни. Создайте свою команду из четырех гонщиков и вместе боритесь против соперников. Игра The Crew предлагает широкие возможности настройки автомобиля: как внешнего вида, так и технических характеристик.

Особенности игры

  • Продолжайте игру с помощью специального приложения для iOS, Android, планшетов или веб. Внедряйтесь в банды нелегальных гонщиков, чтобы нарушить их деятельность.
  • Открывайте новые модели автомобилей и новые улучшения, успешно выполняя различные задания.
  • Участвуйте в гонках на время, в соревновательных и других заездах.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTX 260 | AMD Radeon 4870 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 18 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК The Crew. Season Pass [UB_488] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Данное дополнение несовместимо со Steam версией игры The Crew.

    Расширьте свои возможности в The Crew с помощью Season Pass, который забьёт ваш гараж контентом до отказа:

    Ранний доступ ко всему контенту Сезонного пропуска:

    • Четыре дополнительных набора автомобилей (всего 12 машин):
    • The Raid Car Pack
    • The Speed Car Pack
    • The Vintage Car Pack
    • The Extreme Car Pack
    • Новые автомобильные наклейки, покраски и диски
    • Два дополнительных эксклюзивных автомобиля для владельцев Сезонного пропуска

    Добро пожаловать в открытый мир масштабов США: крупнейшие города, пригород, горы и побережья, поля и пустыни. Создайте свою команду из четырех гонщиков и вместе боритесь против соперников. Игра The Crew предлагает широкие возможности настройки автомобиля: как внешнего вида, так и технических характеристик.

    Особенности игры

    • Продолжайте игру с помощью специального приложения для iOS, Android, планшетов или веб. Внедряйтесь в банды нелегальных гонщиков, чтобы нарушить их деятельность.
    • Открывайте новые модели автомобилей и новые улучшения, успешно выполняя различные задания.
    • Участвуйте в гонках на время, в соревновательных и других заездах.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTX 260 | AMD Radeon 4870 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 18 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК The Crew. Season Pass [UB_488] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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