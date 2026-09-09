Игра для ПК The Crew. Season Pass [UB_488] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК The Crew. Season Pass [UB_488] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Данное дополнение несовместимо со Steam версией игры The Crew.
Расширьте свои возможности в The Crew с помощью Season Pass, который забьёт ваш гараж контентом до отказа:
Ранний доступ ко всему контенту Сезонного пропуска:
- Четыре дополнительных набора автомобилей (всего 12 машин):
- The Raid Car Pack
- The Speed Car Pack
- The Vintage Car Pack
- The Extreme Car Pack
- Новые автомобильные наклейки, покраски и диски
- Два дополнительных эксклюзивных автомобиля для владельцев Сезонного пропуска
Добро пожаловать в открытый мир масштабов США: крупнейшие города, пригород, горы и побережья, поля и пустыни. Создайте свою команду из четырех гонщиков и вместе боритесь против соперников. Игра The Crew предлагает широкие возможности настройки автомобиля: как внешнего вида, так и технических характеристик.
Особенности игры
- Продолжайте игру с помощью специального приложения для iOS, Android, планшетов или веб. Внедряйтесь в банды нелегальных гонщиков, чтобы нарушить их деятельность.
- Открывайте новые модели автомобилей и новые улучшения, успешно выполняя различные задания.
- Участвуйте в гонках на время, в соревновательных и других заездах.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTX 260 | AMD Radeon 4870 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 18 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Данное дополнение несовместимо со Steam версией игры The Crew.
Расширьте свои возможности в The Crew с помощью Season Pass, который забьёт ваш гараж контентом до отказа:
Ранний доступ ко всему контенту Сезонного пропуска:
- Четыре дополнительных набора автомобилей (всего 12 машин):
- The Raid Car Pack
- The Speed Car Pack
- The Vintage Car Pack
- The Extreme Car Pack
- Новые автомобильные наклейки, покраски и диски
- Два дополнительных эксклюзивных автомобиля для владельцев Сезонного пропуска
Добро пожаловать в открытый мир масштабов США: крупнейшие города, пригород, горы и побережья, поля и пустыни. Создайте свою команду из четырех гонщиков и вместе боритесь против соперников. Игра The Crew предлагает широкие возможности настройки автомобиля: как внешнего вида, так и технических характеристик.
Особенности игры
- Продолжайте игру с помощью специального приложения для iOS, Android, планшетов или веб. Внедряйтесь в банды нелегальных гонщиков, чтобы нарушить их деятельность.
- Открывайте новые модели автомобилей и новые улучшения, успешно выполняя различные задания.
- Участвуйте в гонках на время, в соревновательных и других заездах.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTX 260 | AMD Radeon 4870 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 18 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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