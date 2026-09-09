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Игра для ПК The Crew Ultimate Edition [UB_2069] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК The Crew Ultimate Edition [UB_2069] (электронный ключ)

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Игра для ПК The Crew Ultimate Edition [UB_2069] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300670
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК The Crew Ultimate Edition [UB_2069] (электронный ключ)

Описание

Состав издания:

  • The Crew
  • The Crew Seaason Pass
  • The Crew WildRun
  • The Crew Calling All Units
    •  

Просторы США ждут! Объединяйтесь в команды и мчитесь покорять открытый мир - в дополнении многопользовательской гоночной игры нового поколения The Crew®!

 

  • Новые горизонты - новые транспортные средства
  • Пополните свою коллекцию по-настоящему мощными авто, маневренными мотоциклами, несокрушимыми монстр-траками, неуловимыми дрифт-карами и стремительными драгстерами!
  • Многопользовательская игра в открытом мире
  • Исследуйте динамичный открытый мир The Crew®
  • Продемонстрируйте на что вы способны, чтобы участвовать в The Summit - неофициальном всемирном чемпионате, этапы которого проходят на самых известных трассах США.
  • Испытания только начинаются - начинается The Summit. Будьте готовы принять новые вызовы - в одиночку или вместе с друзьями.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVidia GeForce GTX460 или AMD Radeon HD5850 (1024 MB VRAM) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК The Crew Ultimate Edition [UB_2069] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Состав издания:

    • The Crew
    • The Crew Seaason Pass
    • The Crew WildRun
    • The Crew Calling All Units
      •  

    Просторы США ждут! Объединяйтесь в команды и мчитесь покорять открытый мир - в дополнении многопользовательской гоночной игры нового поколения The Crew®!

     

    • Новые горизонты - новые транспортные средства
    • Пополните свою коллекцию по-настоящему мощными авто, маневренными мотоциклами, несокрушимыми монстр-траками, неуловимыми дрифт-карами и стремительными драгстерами!
    • Многопользовательская игра в открытом мире
    • Исследуйте динамичный открытый мир The Crew®
    • Продемонстрируйте на что вы способны, чтобы участвовать в The Summit - неофициальном всемирном чемпионате, этапы которого проходят на самых известных трассах США.
    • Испытания только начинаются - начинается The Summit. Будьте готовы принять новые вызовы - в одиночку или вместе с друзьями.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVidia GeForce GTX460 или AMD Radeon HD5850 (1024 MB VRAM) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


    Игра для ПК The Crew Ultimate Edition [UB_2069] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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