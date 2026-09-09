Описание товара Игра для ПК The Crew - Набор Экстрим [UB_510] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Данный продукт не совместим со Steam версией игры. Для требуется основная игра The Crew.

Внимание! Данное дополнение входит в Season Pass.

В этом наборе 3 новые машины: Aston Martin V12 Zagato, 2013 SRT Viper GTS и Abarth 500, официальные варианты раскраски и набор эксклюзивных косметических деталей. Эта коллекция самых желанных машин, от мала до велика, так и зовет к себе любителей острых ощущений.

Новый Aston Martin V12 Zagato запущен в производство в 2012 представляет собой новый виток в развитии платформы Vantage. Это прекрасный пример плодотворного сотрудничества, благодаря которому увидела свет самая яркая за последние полвека серия гоночных автомобилей GT.

2013 SRT Viper GTS — новейший из мощных двухместных автомобилей. Блестящие гоночные качества этой машины не оставят конкурентам ни шанса.

Abarth 500 — одна из первых машин, разработанных специально для гонок в городе. А после качественного тюнинга она сможет преподнести соперникам немало сюрпризов.

Наборы для тюнинга имеют ограничения по уровню игрока.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTX 260 | AMD Radeon 4870 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 18 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.