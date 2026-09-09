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Игра для ПК The Crew - DLC 2 Набор для уличных гонок [UB_528] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК The Crew - DLC 2 Набор для уличных гонок [UB_528] (электронный ключ)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300662
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК The Crew - DLC 2 Набор для уличных гонок [UB_528] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Данный продукт не совместим со Steam версией игры. Для установки требуется основная игра The Crew.

Приобретите этот комплект, чтобы открыть все материалы предварительного заказа. Он включает набор для уличных гонок «MINI COOPER S 2010», набор для уличных гонок «BMW Z4 sDrive35is 2011», набор для уличных гонок «DODGE RAM SRT-10», набор для уличных гонок «2015 Ford Mustang GT Fastback», набор «Шик», набор «Гонщик» и набор «Серфер».

Наборы для уличных гонок содержат соответствующие стриткары, изменить класс этих машин нельзя.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTX 260 | AMD Radeon 4870 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 18 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК The Crew - DLC 2 Набор для уличных гонок [UB_528] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Данный продукт не совместим со Steam версией игры. Для установки требуется основная игра The Crew.

    Приобретите этот комплект, чтобы открыть все материалы предварительного заказа. Он включает набор для уличных гонок «MINI COOPER S 2010», набор для уличных гонок «BMW Z4 sDrive35is 2011», набор для уличных гонок «DODGE RAM SRT-10», набор для уличных гонок «2015 Ford Mustang GT Fastback», набор «Шик», набор «Гонщик» и набор «Серфер».

    Наборы для уличных гонок содержат соответствующие стриткары, изменить класс этих машин нельзя.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTX 260 | AMD Radeon 4870 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 18 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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