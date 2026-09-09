Игра для ПК The Crew - DLC 2 Набор для уличных гонок [UB_528] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК The Crew - DLC 2 Набор для уличных гонок [UB_528] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Данный продукт не совместим со Steam версией игры. Для установки требуется основная игра The Crew.
Приобретите этот комплект, чтобы открыть все материалы предварительного заказа. Он включает набор для уличных гонок «MINI COOPER S 2010», набор для уличных гонок «BMW Z4 sDrive35is 2011», набор для уличных гонок «DODGE RAM SRT-10», набор для уличных гонок «2015 Ford Mustang GT Fastback», набор «Шик», набор «Гонщик» и набор «Серфер».
Наборы для уличных гонок содержат соответствующие стриткары, изменить класс этих машин нельзя.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTX 260 | AMD Radeon 4870 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 18 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Данный продукт не совместим со Steam версией игры. Для установки требуется основная игра The Crew.
Приобретите этот комплект, чтобы открыть все материалы предварительного заказа. Он включает набор для уличных гонок «MINI COOPER S 2010», набор для уличных гонок «BMW Z4 sDrive35is 2011», набор для уличных гонок «DODGE RAM SRT-10», набор для уличных гонок «2015 Ford Mustang GT Fastback», набор «Шик», набор «Гонщик» и набор «Серфер».
Наборы для уличных гонок содержат соответствующие стриткары, изменить класс этих машин нельзя.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTX 260 | AMD Radeon 4870 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 18 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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