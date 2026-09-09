Игра для ПК The Bureau: XCOM Declassified - Code Breakers [2K_1608] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК The Bureau: XCOM Declassified - Code Breakers [2K_1608] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра The Bureau: XCOM Declassified.
Секретный правительственный центр связи, отвечающий за перехват и расшифровку вражеских сообщений, перестал выходить в эфир. В отчаянной попытке изменить ход тайной войны агент Картер вместе с членами своего отряда должен провести расследование этого происшествия, исключить возможную угрозу, встретиться со служащими центра, возобновить его работу и понять, что значит этот таинственный код.
© 2008-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by 2K Marin. XCOM, The Bureau: XCOM Declassified, 2K Marin, 2K Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista SP2 (32 bit) Процессор AMD Athlon X2 2.7GHz / Intel Core 2 Duo 2.4GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта 512 MB Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 3870 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 12 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра The Bureau: XCOM Declassified.
Секретный правительственный центр связи, отвечающий за перехват и расшифровку вражеских сообщений, перестал выходить в эфир. В отчаянной попытке изменить ход тайной войны агент Картер вместе с членами своего отряда должен провести расследование этого происшествия, исключить возможную угрозу, встретиться со служащими центра, возобновить его работу и понять, что значит этот таинственный код.
© 2008-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by 2K Marin. XCOM, The Bureau: XCOM Declassified, 2K Marin, 2K Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista SP2 (32 bit) Процессор AMD Athlon X2 2.7GHz / Intel Core 2 Duo 2.4GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта 512 MB Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 3870 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 12 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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