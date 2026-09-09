Игра для ПК Steep На Олимпиаду! [UB_3842] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Steep На Олимпиаду! [UB_3842] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры Steep.
Steep™ На Олимпиаду! — это дополнение спортивного симулятора в открытом мире Steep™. Вам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать олимпийским чемпионом. Исследуйте масштабный игровой мир — в том числе Альпы и горы Японии — и подготовьтесь к квалификационному этапу, чтобы попасть на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.
Steep™ На Олимпиаду! — лицензионный продукт зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Steep Logo, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. TM IOC/PyeongChang2018/USOC 36USC220506. Copyright © 2017 International Olympic Committee ("IOC"). The POCOG Marks and Olympic Rings are trademarks of the IOC, registered in the US and other territories (except POCOG Marks for Korea, which are trademarks of POCOG). All rights reserved.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 25 Гб
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры Steep.
Steep™ На Олимпиаду! — это дополнение спортивного симулятора в открытом мире Steep™. Вам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать олимпийским чемпионом. Исследуйте масштабный игровой мир — в том числе Альпы и горы Японии — и подготовьтесь к квалификационному этапу, чтобы попасть на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.
Steep™ На Олимпиаду! — лицензионный продукт зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Steep Logo, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. TM IOC/PyeongChang2018/USOC 36USC220506. Copyright © 2017 International Olympic Committee ("IOC"). The POCOG Marks and Olympic Rings are trademarks of the IOC, registered in the US and other territories (except POCOG Marks for Korea, which are trademarks of POCOG). All rights reserved.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 25 Гб
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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