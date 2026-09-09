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Игра для ПК Steep На Олимпиаду! [UB_3842] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Steep На Олимпиаду! [UB_3842] (электронный ключ)

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Игра для ПК Steep На Олимпиаду! [UB_3842] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300657
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Steep На Олимпиаду! [UB_3842] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие игры Steep.

Steep™ На Олимпиаду! — это дополнение спортивного симулятора в открытом мире Steep™. Вам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать олимпийским чемпионом. Исследуйте масштабный игровой мир — в том числе Альпы и горы Японии — и подготовьтесь к квалификационному этапу, чтобы попасть на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Steep™ На Олимпиаду! — лицензионный продукт зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

 

© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Steep Logo, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. TM IOC/PyeongChang2018/USOC 36USC220506. Copyright © 2017 International Olympic Committee ("IOC"). The POCOG Marks and Olympic Rings are trademarks of the IOC, registered in the US and other territories (except POCOG Marks for Korea, which are trademarks of POCOG). All rights reserved. 

Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 25 Гб

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Steep На Олимпиаду! [UB_3842] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска требуется наличие игры Steep.

    Steep™ На Олимпиаду! — это дополнение спортивного симулятора в открытом мире Steep™. Вам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать олимпийским чемпионом. Исследуйте масштабный игровой мир — в том числе Альпы и горы Японии — и подготовьтесь к квалификационному этапу, чтобы попасть на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

    Steep™ На Олимпиаду! — лицензионный продукт зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

     

    © 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Steep Logo, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. TM IOC/PyeongChang2018/USOC 36USC220506. Copyright © 2017 International Olympic Committee ("IOC"). The POCOG Marks and Olympic Rings are trademarks of the IOC, registered in the US and other territories (except POCOG Marks for Korea, which are trademarks of POCOG). All rights reserved. 

    Требования к системе

    Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 25 Гб

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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