Игра для ПК Steep X Games Pass [UB_5074] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Steep X Games Pass [UB_5074] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры Steep.
Steep совместно с X Games приглашает игроков поучаствовать в знаменитом на весь мир соревновании по фристайлу!
В этом дополнении вам предстоит отправиться на Аляску, чтобы принять участие в состязании на лыжах или сноуборде. Демонстрируйте ваши навыки и проявляйте творческий подход на великолепных площадках. Соревнуйтесь с другими игроками, набирая очки за выполнение безумных трюков. Сразитесь за "золото" и звание нового чемпиона по фристайлу.
Ваша цель - победить... и сделать это зрелищно!
Особенности:
ОЩУТИТЕ ПОДЛИННЫЙ АЗАРТ ОТ X GAMES!
Участвуйте в масштабном соревновании по фристайлу на лыжах или сноуборде:
- Вас ждут новые дисциплины - суперпайп, слоупстайл и биг-эйр - в деревне X Games на Аляске.
- После основного соревнования вы сможете разблокировать и другие состязания по фристайлу X Games.
СТАНЬТЕ ЛЕГЕНДОЙ ФРИСТАЙЛА!
Покорите сердца зрителей на пути к вершине спортивного Олимпа:
- Оттачивайте навыки, чтобы успешно выступить на X Games, похвастайтесь успехами в суперпайпе или слоупстайле, освоив новые функции и приемы, в том числе серии прыжков.
- Проявите фантазию и претворите задуманное в жизнь в самых невероятных парках среди когда-либо созданных в STEEP.
- Соревнуйтесь с другими игроками за верхние строчки в списках лидеров.
ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ ВСЕМУ МИРУ!
Запечатлейте самые безумные трюки и заезды на соревнованиях X Games в режиме фотографии и видеозаписи.
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Steep logo, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Used under license from ESPN Enterprises, Inc. X Games is a trademark of ESPN, Inc
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5 2400S at 2.5 Ghz or AMD FX-4100 at 3.6 Ghz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта GeForce GTX 560TI or Radeon R7 260X DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 25 ГБ Интернет Широкополосное подключение к интернету
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры Steep.
Steep совместно с X Games приглашает игроков поучаствовать в знаменитом на весь мир соревновании по фристайлу!
В этом дополнении вам предстоит отправиться на Аляску, чтобы принять участие в состязании на лыжах или сноуборде. Демонстрируйте ваши навыки и проявляйте творческий подход на великолепных площадках. Соревнуйтесь с другими игроками, набирая очки за выполнение безумных трюков. Сразитесь за "золото" и звание нового чемпиона по фристайлу.
Ваша цель - победить... и сделать это зрелищно!
Особенности:
ОЩУТИТЕ ПОДЛИННЫЙ АЗАРТ ОТ X GAMES!
Участвуйте в масштабном соревновании по фристайлу на лыжах или сноуборде:
- Вас ждут новые дисциплины - суперпайп, слоупстайл и биг-эйр - в деревне X Games на Аляске.
- После основного соревнования вы сможете разблокировать и другие состязания по фристайлу X Games.
СТАНЬТЕ ЛЕГЕНДОЙ ФРИСТАЙЛА!
Покорите сердца зрителей на пути к вершине спортивного Олимпа:
- Оттачивайте навыки, чтобы успешно выступить на X Games, похвастайтесь успехами в суперпайпе или слоупстайле, освоив новые функции и приемы, в том числе серии прыжков.
- Проявите фантазию и претворите задуманное в жизнь в самых невероятных парках среди когда-либо созданных в STEEP.
- Соревнуйтесь с другими игроками за верхние строчки в списках лидеров.
ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ ВСЕМУ МИРУ!
Запечатлейте самые безумные трюки и заезды на соревнованиях X Games в режиме фотографии и видеозаписи.
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Steep logo, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Used under license from ESPN Enterprises, Inc. X Games is a trademark of ESPN, Inc
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5 2400S at 2.5 Ghz or AMD FX-4100 at 3.6 Ghz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта GeForce GTX 560TI or Radeon R7 260X DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 25 ГБ Интернет Широкополосное подключение к интернету
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК Steep X Games Pass [UB_5074] (электронный ключ)