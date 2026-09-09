Описание товара Игра для ПК Steep X Games Gold Edition [UB_5073] (электронный ключ)

Описание

В издание Steep X Games Gold Edition входит базовая версия Steep, Season Pass Year 1 и X Games Pass.

Состав Season Pass Year 1:

Extreme Pack: 3 новых вида спорта (полеты на реактивном крыле, спидрайдинг и бейсджампинг), новые испытания и предметы персонализации.

Winterfest Pack: 1 новый вид спорта (санный), новые испытания (станьте самым ярким участником Winterfest), костюмы и предметы персонализации.

Adrenaline Pack: новые костюмы, сноуборды и вингсьюты + Moonlight Pack, куда входят светящиеся костюмы и ночные испытания.

Билеты на вертолет.

10 000 кредитов Steep.

Состав X Games Pass:

Дополнение X Games: участвуйте в новом соревновании на Аляске, сразитесь за "золото" на самых впечатляющих площадках в истории Steep и проверьте себя в серьезных испытаниях X Games.

Дополнение "90-е": Придайте Steep ностальгический шарм, использовав оформление в стиле 90-х: Вас ждет 3 эксклюзивных варианта персонализации, а также специальные трюки и музыка в стиле прошедшей эпохи!

Дополнение "Реактивное крыло": мчитесь в небе над Альпами и Аляской с головокружительной скоростью. Вас ждет 15 новых испытаний, связанных с одним из самых безумных видов спорта - полетом на реактивном крыле! Вы сможете использовать 3 варианта персонализации реактивного крыла, чтобы выделиться из толпы.

Присоединяйтесь к заезду и покорите сердца зрителей в самой полной версии Steep! Исследуйте масштабный открытый мир Альп и Аляски, освойте 8 экстремальных видов спорта и сразитесь за звание чемпиона в легендарном соревновании - X Games!

Исследуйте заснеженные горные склоны открытого игрового мира, играйте вместе с друзьями, осваивайте смешанные виды спорта, выполняйте невероятные трюки, проявляйте фантазию и оттачивайте навыки, чтобы стать настоящей легендой фристайла в X Games. Дополнительный контент подарит вам ураган веселья и адреналина! Вас ждут полеты на реактивном крыле, катание на лыжах и сноуборде в стиле 90-х и множество новых возможностей для персонализации.

Ключевые особенности игры:

ПРОДЕЛАЙТЕ СВОЙ ПУТЬ!

Исследуйте живописный мир Альп и Аляски, самостоятельно прокладывая маршрут и выбирая, как исследовать новые территории - на лыжах, на сноуборде, в вингсьюте или на параплане. Всего вас ждет 8 видов спорта!

ПОКОРИТЕ ГОРНЫЕ СКЛОНЫ!

Проявите себя во множестве зрелищных испытаний и докажите, что именно вы достойны титула чемпиона. Соревнуйтесь с друзьями в специальных состязаниях для каждого вида спорта: биг-эйр, проксимити-полеты и слалом в лесу.

СТАНЬТЕ ЛЕГЕНДОЙ ФРИСТАЙЛА В X GAMES!

Участвуйте в невероятных заездах на лыжах или сноуборде и покорите сердца зрителей на пути к вершине спортивного Олимпа!

Оттачивайте навыки, чтобы успешно выступить на X Games. Похвастайтесь успехами в суперпайпе или слоупстайле, освоив новые функции и приемы, в том числе серии прыжков.

Проявите творческий подход в деревне X Games на Аляске и завоюйте "золото" на самых невероятных площадках среди когда-либо созданных в Steep.

Соревнуйтесь с другими игроками за верхние строчки в списках лидеров.

ПОДЕЛИТЕСЬ НЕЗАБЫВАЕМЫМИ МОМЕНТАМИ!

Продемонстрируйте самые захватывающие заезды и рискованные трюки другим игрокам. Вы сможете встречаться с ними в открытом мире и играть вместе. Также вы сможете бросить вызов друзьям, предложив побить ваш рекорд.

ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ ВСЕМУ МИРУ!

Запечатлейте самые безумные трюки и увлекательные заезды на фоне величественных панорам в режиме фотографии и видеозаписи, чтобы затем продемонстрировать все это другим игрокам.

© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Steep logo, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Used under license from ESPN Enterprises, Inc. X Games is a trademark of ESPN, Inc

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5 2400S at 2.5 Ghz or AMD FX-4100 at 3.6 Ghz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта GeForce GTX 560TI or Radeon R7 260X DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 25 ГБ Интернет Широкополосное подключение к интернету

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.