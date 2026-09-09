Игра для ПК Spec Ops: The Line [2K_1606] (электронный ключ)
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Описание товара Игра для ПК Spec Ops: The Line [2K_1606] (электронный ключ)
Описание
Дубай. Все включено Spec Ops: The Line — необычный кинематографический шутер от третьего лица, который заставит вас вступить в противостояние не только с реальными противниками, но даже с собственными принципами. Приготовьтесь оказаться в мире, где нет места понятию «нравственность» и на каждом шагу приходится выбирать — кому жить, а кому умереть. Дубай был стер с лица Земли ужасающим катаклизмом. Небывалая песчаная буря превратила некогда роскошный город в руины. И теперь вам в роли капитана отряда Delta Force Мартина Уолкера предстоит отправиться на заброшенную территорию, чтобы найти и вернуть домой полковника Джона Конрада. Примите участие в спецоперации и сразитесь с противниками, которых не пугает даже смерть. Чтобы выжить и добиться успеха, придется использовать различные тактики ведения боя, разнообразную аутентичную военную технику и особенности ландшафта. Уникальная система "Dynamic Sand" станет вам и надежным союзником, и коварным врагом. Песку все равно, кто прав, а кто виноват, — удачный выстрел может обрушить кремниевые массы на головы ваших противников, но то же самое может произойти и с вами. Spec Ops: The Line сочетает увлекательную сюжетную кампанию и захватывающий мультиплеер с множеством соревновательных и кооперативных режимов. Вы сможете вступить в конфликт на стороне одной из двух фракций и доказать свое превосходство на фоне прекрасных и одновременно ужасающих пейзажей разрушенного Дубая.
Особенности игры:
- История Мартина Уолкера не раз заставит вас сделать выбор между «правильным» и «необходимым».
- Ареной для спецоперации станут руины Дубая — города, некогда утопавшего в роскоши и известного как самое шикарное место на Земле. На каждом шагу здесь великолепие смешивается с разрушением, а внутри сохранившихся изящных построек таится смерть.
- Важным фактором в сражениях Spec Ops: The Line выступает песок. Точный выстрел зачастую может в корне изменить ход сражения. Пески Дубая словно живые — эта неукротимая и непредсказуемая сила может как помочь вам, так и погубить вас.
- Даже в самых жарких перестрелках рядом всегда будут напарники, управляемые искусственным интеллектом.
- Увлекательную сюжетную кампанию дополняют разнообразные сетевые режимы, среди которых найдутся как классические варианты, так и уникальные модификации, связанные с развитием основного сюжета. Вы сможете выбрать одну из двух сторон конфликта, персонифицировать своего героя и настроить его под собственный стиль игры.
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© 2006 - 2012 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, 2K Games, Spec Ops and Spec Ops: The Line, and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. [FOR NORTH AMERICA: The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association.] Yager and the Yager logo are trademarks of Yager Development GmbH. Darkside and the Darkside logo are trademarks of Darkside Game Studios, Inc. dSonic and the dSonic logo are trademarks of dSonic, Inc. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc. Unreal® Engine, Copyright 1998-2012, Epic Games, Inc. This software product includes Autodesk® Kynapse® software, © 2012 Autodesk, Inc. All rights reserved. Autodesk Kynapse is a registered trademark of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. Uses Bink Video Technology. Copyright © 1997-2012 by RAD Game Tools, Inc. Uses FMOD Ex Sound System. Copyright © 2012 by Firelight Technologies. This product includes code licensed from NVIDIA. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved.
This videogame is fictional and depicts invented events, persons, locations, and entities. The inclusion of any brand, weapon, location, vehicle, person or thing does not imply sponsorship, affiliation, or endorsement of this game. The makers and publishers of this game do not endorse, condone or encourage engaging in conduct depicted in this product.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2 ГГц / AMD Athlon 64 X2 с тактовой частотой 2 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 МБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 6 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Дубай. Все включено Spec Ops: The Line — необычный кинематографический шутер от третьего лица, который заставит вас вступить в противостояние не только с реальными противниками, но даже с собственными принципами. Приготовьтесь оказаться в мире, где нет места понятию «нравственность» и на каждом шагу приходится выбирать — кому жить, а кому умереть. Дубай был стер с лица Земли ужасающим катаклизмом. Небывалая песчаная буря превратила некогда роскошный город в руины. И теперь вам в роли капитана отряда Delta Force Мартина Уолкера предстоит отправиться на заброшенную территорию, чтобы найти и вернуть домой полковника Джона Конрада. Примите участие в спецоперации и сразитесь с противниками, которых не пугает даже смерть. Чтобы выжить и добиться успеха, придется использовать различные тактики ведения боя, разнообразную аутентичную военную технику и особенности ландшафта. Уникальная система "Dynamic Sand" станет вам и надежным союзником, и коварным врагом. Песку все равно, кто прав, а кто виноват, — удачный выстрел может обрушить кремниевые массы на головы ваших противников, но то же самое может произойти и с вами. Spec Ops: The Line сочетает увлекательную сюжетную кампанию и захватывающий мультиплеер с множеством соревновательных и кооперативных режимов. Вы сможете вступить в конфликт на стороне одной из двух фракций и доказать свое превосходство на фоне прекрасных и одновременно ужасающих пейзажей разрушенного Дубая.
Особенности игры:
- История Мартина Уолкера не раз заставит вас сделать выбор между «правильным» и «необходимым».
- Ареной для спецоперации станут руины Дубая — города, некогда утопавшего в роскоши и известного как самое шикарное место на Земле. На каждом шагу здесь великолепие смешивается с разрушением, а внутри сохранившихся изящных построек таится смерть.
- Важным фактором в сражениях Spec Ops: The Line выступает песок. Точный выстрел зачастую может в корне изменить ход сражения. Пески Дубая словно живые — эта неукротимая и непредсказуемая сила может как помочь вам, так и погубить вас.
- Даже в самых жарких перестрелках рядом всегда будут напарники, управляемые искусственным интеллектом.
- Увлекательную сюжетную кампанию дополняют разнообразные сетевые режимы, среди которых найдутся как классические варианты, так и уникальные модификации, связанные с развитием основного сюжета. Вы сможете выбрать одну из двух сторон конфликта, персонифицировать своего героя и настроить его под собственный стиль игры.
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© 2006 - 2012 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, 2K Games, Spec Ops and Spec Ops: The Line, and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. [FOR NORTH AMERICA: The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association.] Yager and the Yager logo are trademarks of Yager Development GmbH. Darkside and the Darkside logo are trademarks of Darkside Game Studios, Inc. dSonic and the dSonic logo are trademarks of dSonic, Inc. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc. Unreal® Engine, Copyright 1998-2012, Epic Games, Inc. This software product includes Autodesk® Kynapse® software, © 2012 Autodesk, Inc. All rights reserved. Autodesk Kynapse is a registered trademark of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. Uses Bink Video Technology. Copyright © 1997-2012 by RAD Game Tools, Inc. Uses FMOD Ex Sound System. Copyright © 2012 by Firelight Technologies. This product includes code licensed from NVIDIA. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved.
This videogame is fictional and depicts invented events, persons, locations, and entities. The inclusion of any brand, weapon, location, vehicle, person or thing does not imply sponsorship, affiliation, or endorsement of this game. The makers and publishers of this game do not endorse, condone or encourage engaging in conduct depicted in this product.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2 ГГц / AMD Athlon 64 X2 с тактовой частотой 2 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 МБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 6 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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