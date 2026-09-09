Игра для ПК South Park: The Fractured but Whole - дополнение «Добавить Хруста» [UB_4469] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК South Park: The Fractured but Whole - дополнение «Добавить Хруста» [UB_4469] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры South Park: The Fractured but Whole.
Лето на озере Тупикака омрачилось исчезновением вожатых. Только вы, Скороход, доктор Тимоти, профессор Хаос и Мятно-ягодный хруст можете спасти летний лагерь.
- НОВАЯ КАМПАНИЯ: на озере Тупикака вас ждут новые области и враги.
- НОВЫЙ ДРУГ — МЯТНО-ЯГОДНЫЙ ХРУСТ: Брэдли Биггл, он же Гокзарах с далекой планеты, владеет силой мяты и ягод.
- НОВЫЙ КЛАСС — «ДЕВУШКА ИЗ ФИНАЛА»: в каждом ужастике есть девушка, которая всегда остается в живых. Новый класс воплощает в себе эту сверхъестественную живучесть.
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Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i5 2400 / AMD FX 4320 or equivalent Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 20 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры South Park: The Fractured but Whole.
Лето на озере Тупикака омрачилось исчезновением вожатых. Только вы, Скороход, доктор Тимоти, профессор Хаос и Мятно-ягодный хруст можете спасти летний лагерь.
- НОВАЯ КАМПАНИЯ: на озере Тупикака вас ждут новые области и враги.
- НОВЫЙ ДРУГ — МЯТНО-ЯГОДНЫЙ ХРУСТ: Брэдли Биггл, он же Гокзарах с далекой планеты, владеет силой мяты и ягод.
- НОВЫЙ КЛАСС — «ДЕВУШКА ИЗ ФИНАЛА»: в каждом ужастике есть девушка, которая всегда остается в живых. Новый класс воплощает в себе эту сверхъестественную живучесть.
© 2017 South Park Digital Studios LLC. All Rights Reserved. South Park and all elements thereof © 2017 Comedy Partners. All Rights Reserved. Comedy Central, South Park and all related titles, logos, and characters are trademarks of Comedy Partners. Game software © 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i5 2400 / AMD FX 4320 or equivalent Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 20 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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