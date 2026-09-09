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Игра для ПК South Park The Fractured but Whole Gold Edition [UB_3504] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК South Park The Fractured but Whole Gold Edition [UB_3504] (электронный ключ)

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Игра для ПК South Park The Fractured but Whole Gold Edition [UB_3504] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300618
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК South Park The Fractured but Whole Gold Edition [UB_3504] (электронный ключ)

Описание

Состав Gold Edition:

  • Игра South Park The Fractured but Whole
  • Набор дополнений South Park The Fractured but Whole Season Pass
    •  

Тихий горный городок Южный парк окутала тьма. На битву со злом выступают новые супергерои –. команда, ведомая падальщиком, поклявшимся навести порядок на помойке городских нравов.

Дети хотели просто поиграть в супергероев, но Картман вознамерился сделать «Енота и его друзей» известнейшим в мире брендом. Его планам желает помешать Профессор Хаос – злодей, мечтающий уничтожить суперкоманду. Героям предстоит совместными усилиями положить конец ужасу и разрухе.

Создатели «Южного парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун представляют South Park™: The Fractured but Whole™, преемницу SouthPark™: Палка истины, завоевавшую 25 наград от индустрии видеоигр.

Игрокам вновь придется примерить маску Новичка. Для вступления в команду «Енота и его друзей» понадобится создать своего супергероя, заслужить признание союзников и, используя суперспособности, спасти Южный парк. Только тогда Енот и его друзья смогут получить звание «Лучшая команда супергероев во всем мире» и по итогам заключить контракт на съемку фильма об их группе. В городе цветущего хаоса только Енот и друзья могут посеять мир.

 

Особенности игры:

  • И ПРИШЕЛ ГЕРОЙ У каждого героя есть родной дом: другая планета, фабрика высокотехнологичных чудес, лаборатория по выращиванию мутантов. Создавайте уникальный костюм, придумывайте историю, развивайте только те суперспособности, что точно помогут в деле спасения города.
  • И НАСТУПИЛА НОЧЬ… Границы Южного парка расширяются, улицы наводняют новые персонажи, а с заходом солнца город погружается во мрак хаоса, ведь из своих укрытий вылезают самые мерзкие его обитатели. Ночью один мир сменяется другим, и наступает момент, когда только ваш герой благодаря своим навыкам способен восстановить порядок в городе.
  • И ОБЪЕДИНИЛИСЬ ЕНОТ И ЕГО ДРУЗЬЯ! В команду «Енот и его друзья» можно набрать до 13 персонажей: вербуйте Мистериона, Человека – Воздушного змея или даже самого пакостника Енота. Устраняйте любую помеху на вашем пути – одержите победу над злом, посмевшим прикоснуться к Южному парку своими мерзкими щупальцами.
  • И НАЧАЛОСЬ НЕВЕРОЯТНОЕ RPG-ПРИКЛЮЧЕНИЕ Новый динамический режим боя позволит эффективно управлять временем и пространством, а улучшенные системы добычи и создания предметов дадут возможность свободно выбирать и совершенствовать способности по мере прохождения игры. Ищите трофеи по всему городу. Внимательно читайте рецепты, чтобы изготовить снаряжение, гарантирующее победу в битве.
  • И ВОЗНИК НАСТОЯЩИЙ ЮЖНЫЙ ПАРК Долгожданная вторая часть серии будет в два раза больше, чем «SouthPark: Палка истины». SouthPark: TheFracturedbutWhole, созданная, написанная и озвученная Треем Паркером и Мэттом Стоуном, перенесет игроков в настоящий Южный парк, где царит безудержное веселье. Все здесь теперь больше, длиннее и достает до глубины души.В Южный парк держите путь, чтобы славно отдохнуть.

 

© 2016 South Park Digital Studios LLC. All Rights Reserved. South Park and all elements thereof © 2016 Comedy Partners. All Rights Reserved. Comedy Central, South Park and all related titles, logos, and characters are trademarks of Comedy Partners. Game software © 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i5 2400 / AMD FX 4320 or equivalent Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 20 ГБ

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

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    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Состав Gold Edition:

    • Игра South Park The Fractured but Whole
    • Набор дополнений South Park The Fractured but Whole Season Pass
      •  

    Тихий горный городок Южный парк окутала тьма. На битву со злом выступают новые супергерои –. команда, ведомая падальщиком, поклявшимся навести порядок на помойке городских нравов.

    Дети хотели просто поиграть в супергероев, но Картман вознамерился сделать «Енота и его друзей» известнейшим в мире брендом. Его планам желает помешать Профессор Хаос – злодей, мечтающий уничтожить суперкоманду. Героям предстоит совместными усилиями положить конец ужасу и разрухе.

    Создатели «Южного парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун представляют South Park™: The Fractured but Whole™, преемницу SouthPark™: Палка истины, завоевавшую 25 наград от индустрии видеоигр.

    Игрокам вновь придется примерить маску Новичка. Для вступления в команду «Енота и его друзей» понадобится создать своего супергероя, заслужить признание союзников и, используя суперспособности, спасти Южный парк. Только тогда Енот и его друзья смогут получить звание «Лучшая команда супергероев во всем мире» и по итогам заключить контракт на съемку фильма об их группе. В городе цветущего хаоса только Енот и друзья могут посеять мир.

     

    Особенности игры:

    • И ПРИШЕЛ ГЕРОЙ У каждого героя есть родной дом: другая планета, фабрика высокотехнологичных чудес, лаборатория по выращиванию мутантов. Создавайте уникальный костюм, придумывайте историю, развивайте только те суперспособности, что точно помогут в деле спасения города.
    • И НАСТУПИЛА НОЧЬ… Границы Южного парка расширяются, улицы наводняют новые персонажи, а с заходом солнца город погружается во мрак хаоса, ведь из своих укрытий вылезают самые мерзкие его обитатели. Ночью один мир сменяется другим, и наступает момент, когда только ваш герой благодаря своим навыкам способен восстановить порядок в городе.
    • И ОБЪЕДИНИЛИСЬ ЕНОТ И ЕГО ДРУЗЬЯ! В команду «Енот и его друзья» можно набрать до 13 персонажей: вербуйте Мистериона, Человека – Воздушного змея или даже самого пакостника Енота. Устраняйте любую помеху на вашем пути – одержите победу над злом, посмевшим прикоснуться к Южному парку своими мерзкими щупальцами.
    • И НАЧАЛОСЬ НЕВЕРОЯТНОЕ RPG-ПРИКЛЮЧЕНИЕ Новый динамический режим боя позволит эффективно управлять временем и пространством, а улучшенные системы добычи и создания предметов дадут возможность свободно выбирать и совершенствовать способности по мере прохождения игры. Ищите трофеи по всему городу. Внимательно читайте рецепты, чтобы изготовить снаряжение, гарантирующее победу в битве.
    • И ВОЗНИК НАСТОЯЩИЙ ЮЖНЫЙ ПАРК Долгожданная вторая часть серии будет в два раза больше, чем «SouthPark: Палка истины». SouthPark: TheFracturedbutWhole, созданная, написанная и озвученная Треем Паркером и Мэттом Стоуном, перенесет игроков в настоящий Южный парк, где царит безудержное веселье. Все здесь теперь больше, длиннее и достает до глубины души.В Южный парк держите путь, чтобы славно отдохнуть.

     

    © 2016 South Park Digital Studios LLC. All Rights Reserved. South Park and all elements thereof © 2016 Comedy Partners. All Rights Reserved. Comedy Central, South Park and all related titles, logos, and characters are trademarks of Comedy Partners. Game software © 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i5 2400 / AMD FX 4320 or equivalent Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 20 ГБ

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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