Игра для ПК Sid Meier's Starship + Civilization : Beyond Earth [2K_2212] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Starship + Civilization : Beyond Earth [2K_2212] (электронный ключ)
Описание
Sid Meier's Starships
- Возглавьте мощнейший звёздный флот в новой приключенческой стратегии, созданной мэтром жанра - легендарным Сидом Мейером. Отправляйтесь в далёкие миры, выполняйте задания по спасению и защите звёздных колонистов от жестоких космических Пиратов, коварных Мародёров и других враждебных фракций. Создайте самую грозную армаду в галактике и защитите родную систему, сея разумное доброе вечное мощью фотонных пушек своих дредноутов. Действие Sid Meier’s Starships перенесёт вас во вселенную Civilization: Beyond Earth сразу после эпохи Рассеяния, даря всем поклонникам фантастических стратегий новую самостоятельную игру, которая становится всё более разнообразной в зависимости от ваших успехов в Beyond Earth, добавляя глубины и интересности обеим играм. По силам ли вам прибрать к рукам вселенную?
-
Особенности
Sid Meier's Starships
- Тактические космические бои: подбирайте уникальную тактику для каждого задания, так как карты, условия победы и враги генерируются динамически.
- Полная свобода в дизайне кораблей: конструируйте собственные звездолёты, используя модульную систему дизайна.
- Дипломатия, стратегия и исследования: расширяйте сферу влияния своей Федерации и завоёвывайте доверие обитателей далёких планет. Используйте уникальные особенности каждой из новообретённых планет, чтобы усилить свою звёздную армаду и заткнуть за пояс врагов. Развивайте завоёванные миры, чтобы поднять экономику и расширить возможности своей Федерации.
- Галактика, полная приключений: исследуйте окружающую галактику, посылая флот в самые тёмные её закоулки и помогая обитателям дальних миров. Истребляйте пиратов, защищайте корабли колонистов, охотьтесь за вышедшим из повиновения ИИ, и многое другое.
- Разные пути к победе: хотите завоевать победу, уничтожив главную угрозу галактике? Или объединив бесчисленные миры под своим флагом? Возможно, вы совершите научный прорыв, оставив своих соперников далеко позади, наедине с отсталыми технологиями? От ваших решений будет зависеть путь к победе.
-
Sid Meier's Civilization®: Beyond Earth™
- Кеплер 186ф: цветущая, покрытая лесами планета, одна из первых известных "землеподобных" планет.
- Альфа Центавра Б б: планета, находящаяся на орбите ближайшей к Солнечной системе звезды. Исторические документы о заселении континентов этой безводной планеты хорошо сохранились.
- Тау Кита д: эта планета морей и архипелагов изобилует ресурсами и разнообразными формами жизни.
- Мю Жертвенника ф: синхронно вращающаяся вокруг тусклой звезды планета. Ее южное полушарие представляет собой раскаленную пустыню, в которой никогда заходит солнце, северное полушарие - вечно погруженную во мрак мерзлоту.
- 82 Эридана е: чужеродный мир со скудными водными ресурсами, страдающий от разрушительного воздействия тектонических сил.
- Эта Лисички б: загадочная, недавно открытая планета с неизвестным ландшафтом.
- Управляйте приключениями. Создайте новую нацию, определите ее культурную идентичность, выбрав одну из восьми экспедиций, у каждой из которых свой лидер и свои уникальные особенности. Организуйте экспедицию, собрав космический корабль, груз и колонистов путем различных решений, от которых зависят стартовые условия на новой планете.
- Заселяйте другую планету. Узнайте, чем опасна и чем выгодна новая планета с ее опасным ландшафтом, необычными ресурсами и враждебными формами жизни. Стройте форпосты, находите реликвии инопланетных рас, приручайте диковинных зверей, создавайте торговые маршруты и развивайте великолепные города, чтобы обеспечить процветание своим людям.
- Паутина технологий. Чтобы представить прогресс, ведущий в неопределенное будущее, развитие технологий реализовано в виде нелинейных вариантов, влияющих на развитие человечества. В паутине технологий есть три направления, каждому из которых соответствуют свои условия победы.
- Действия на орбите. Готовьте и вводите в строй улучшенные военные, экономические и научные спутники, которые обеспечат вам оборону, нападение и поддержку с орбиты.
- Настройка игровых единиц. Открывайте различные улучшения в паутине технологий и настраивайте свои единицы сообразно стилю игры.
- Многопользовательская игра. Состязаться за власть в новом мире могут до 8 игроков.
- Поддержка модификаций. Игрокам дается возможность настроить и изменить игру под свои потребности.
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Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 1991-2015 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier's Starships, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Uses Granny Animation. Copyright © 1999-2015 by RAD Game Tools, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. The content of this videogame is fictional and is not intended to represent or depict an actual record of the events, persons or entities in the game's historical setting.
Требования к системеОперационная система Windows 7 SP1 64 bits Процессор Quad Core Processor Оперативная память 4 Гб Видеокарта AMD Radeon HD 6950 1024 MB / NVIDIA GeForce GTX 560 1024 MB DirectX 9.0c Звуковая карта Windows 7 SP1 / DirectX Жесткий диск 30 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Sid Meier's Starships
- Возглавьте мощнейший звёздный флот в новой приключенческой стратегии, созданной мэтром жанра - легендарным Сидом Мейером. Отправляйтесь в далёкие миры, выполняйте задания по спасению и защите звёздных колонистов от жестоких космических Пиратов, коварных Мародёров и других враждебных фракций. Создайте самую грозную армаду в галактике и защитите родную систему, сея разумное доброе вечное мощью фотонных пушек своих дредноутов. Действие Sid Meier’s Starships перенесёт вас во вселенную Civilization: Beyond Earth сразу после эпохи Рассеяния, даря всем поклонникам фантастических стратегий новую самостоятельную игру, которая становится всё более разнообразной в зависимости от ваших успехов в Beyond Earth, добавляя глубины и интересности обеим играм. По силам ли вам прибрать к рукам вселенную?
-
Особенности
Sid Meier's Starships
- Тактические космические бои: подбирайте уникальную тактику для каждого задания, так как карты, условия победы и враги генерируются динамически.
- Полная свобода в дизайне кораблей: конструируйте собственные звездолёты, используя модульную систему дизайна.
- Дипломатия, стратегия и исследования: расширяйте сферу влияния своей Федерации и завоёвывайте доверие обитателей далёких планет. Используйте уникальные особенности каждой из новообретённых планет, чтобы усилить свою звёздную армаду и заткнуть за пояс врагов. Развивайте завоёванные миры, чтобы поднять экономику и расширить возможности своей Федерации.
- Галактика, полная приключений: исследуйте окружающую галактику, посылая флот в самые тёмные её закоулки и помогая обитателям дальних миров. Истребляйте пиратов, защищайте корабли колонистов, охотьтесь за вышедшим из повиновения ИИ, и многое другое.
- Разные пути к победе: хотите завоевать победу, уничтожив главную угрозу галактике? Или объединив бесчисленные миры под своим флагом? Возможно, вы совершите научный прорыв, оставив своих соперников далеко позади, наедине с отсталыми технологиями? От ваших решений будет зависеть путь к победе.
-
Sid Meier's Civilization®: Beyond Earth™
- Кеплер 186ф: цветущая, покрытая лесами планета, одна из первых известных "землеподобных" планет.
- Альфа Центавра Б б: планета, находящаяся на орбите ближайшей к Солнечной системе звезды. Исторические документы о заселении континентов этой безводной планеты хорошо сохранились.
- Тау Кита д: эта планета морей и архипелагов изобилует ресурсами и разнообразными формами жизни.
- Мю Жертвенника ф: синхронно вращающаяся вокруг тусклой звезды планета. Ее южное полушарие представляет собой раскаленную пустыню, в которой никогда заходит солнце, северное полушарие - вечно погруженную во мрак мерзлоту.
- 82 Эридана е: чужеродный мир со скудными водными ресурсами, страдающий от разрушительного воздействия тектонических сил.
- Эта Лисички б: загадочная, недавно открытая планета с неизвестным ландшафтом.
- Управляйте приключениями. Создайте новую нацию, определите ее культурную идентичность, выбрав одну из восьми экспедиций, у каждой из которых свой лидер и свои уникальные особенности. Организуйте экспедицию, собрав космический корабль, груз и колонистов путем различных решений, от которых зависят стартовые условия на новой планете.
- Заселяйте другую планету. Узнайте, чем опасна и чем выгодна новая планета с ее опасным ландшафтом, необычными ресурсами и враждебными формами жизни. Стройте форпосты, находите реликвии инопланетных рас, приручайте диковинных зверей, создавайте торговые маршруты и развивайте великолепные города, чтобы обеспечить процветание своим людям.
- Паутина технологий. Чтобы представить прогресс, ведущий в неопределенное будущее, развитие технологий реализовано в виде нелинейных вариантов, влияющих на развитие человечества. В паутине технологий есть три направления, каждому из которых соответствуют свои условия победы.
- Действия на орбите. Готовьте и вводите в строй улучшенные военные, экономические и научные спутники, которые обеспечат вам оборону, нападение и поддержку с орбиты.
- Настройка игровых единиц. Открывайте различные улучшения в паутине технологий и настраивайте свои единицы сообразно стилю игры.
- Многопользовательская игра. Состязаться за власть в новом мире могут до 8 игроков.
- Поддержка модификаций. Игрокам дается возможность настроить и изменить игру под свои потребности.
-
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 1991-2015 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier's Starships, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Uses Granny Animation. Copyright © 1999-2015 by RAD Game Tools, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. The content of this videogame is fictional and is not intended to represent or depict an actual record of the events, persons or entities in the game's historical setting.
Требования к системеОперационная система Windows 7 SP1 64 bits Процессор Quad Core Processor Оперативная память 4 Гб Видеокарта AMD Radeon HD 6950 1024 MB / NVIDIA GeForce GTX 560 1024 MB DirectX 9.0c Звуковая карта Windows 7 SP1 / DirectX Жесткий диск 30 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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