Игра для ПК Sid Meier's Pirates! [2K_2035] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Pirates! [2K_2035] (электронный ключ)
Описание
Плавай по Карибам, грабя всех в открытом море, или объединяй свой корабль с экипажем как капер в поисках богатства — выбирай жизнь по своему усмотрению. Сражайся с упрямыми противниками, совершай налеты на ничего не подозревающие деревни, ухаживай за прекрасными дамами, избегай захвата или ищи клад. Узнай, что необходимо, чтобы стать одним из самых известных пиратов в истории!
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/ © 2005 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. 2K Games, the 2K Games logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier's Pirates! © 2005 Firaxis Games, Inc. All rights reserved. Pirates! is a U.S. registered trademark. Firaxis Games is a trademark of Firaxis Games, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система 2000 / 98 / Windows Millenium / XP Процессор Pentium® 1.0 ГГц или выше Оперативная память 0.256GB Видеокарта 64 MB DirectX 9.0c Звуковая карта Windows® 98/Me/2000/XP-совместимая звуковая карта Жесткий диск 1.2 GB
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Плавай по Карибам, грабя всех в открытом море, или объединяй свой корабль с экипажем как капер в поисках богатства — выбирай жизнь по своему усмотрению. Сражайся с упрямыми противниками, совершай налеты на ничего не подозревающие деревни, ухаживай за прекрасными дамами, избегай захвата или ищи клад. Узнай, что необходимо, чтобы стать одним из самых известных пиратов в истории!
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/ © 2005 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. 2K Games, the 2K Games logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier's Pirates! © 2005 Firaxis Games, Inc. All rights reserved. Pirates! is a U.S. registered trademark. Firaxis Games is a trademark of Firaxis Games, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система 2000 / 98 / Windows Millenium / XP Процессор Pentium® 1.0 ГГц или выше Оперативная память 0.256GB Видеокарта 64 MB DirectX 9.0c Звуковая карта Windows® 98/Me/2000/XP-совместимая звуковая карта Жесткий диск 1.2 GB
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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