Игра для ПК Sid Meiers Civilization VI: Nubia Civilization & Scenario Pack [2K_3121] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meiers Civilization VI: Nubia Civilization & Scenario Pack [2K_3121] (электронный ключ)
Описание
Для использования дополнительного контента требуется установка игры Sid Meier’s Civilization® VI.
В набор «Нубия» входят нубийская цивилизация с царицей Аманиторе, уникальный юнит «лучники-питати», уникальное улучшение «нубийская пирамида», новое чудо света «Джебель-Баркал» и новый сценарий «Дары Нила».
В игре Sid Meier’s Civilization VI Нубией правит Аманиторе. Нубийские юниты дальнего боя сильны, просты в производстве и быстро получают новые уровни, а уникальная нубийская пирамида повышает производство и доход от районов. Если вы стремитесь на раннем этапе игры заложить прочную основу для дальнейшего успеха, то Нубия – это то, что вам нужно.
Ключевые Особенности:
Включает нубийскую цивилизацию с царицей Аманиторе, уникальный юнит «лучники-питати», уникальное улучшение «нубийская пирамида» и новое чудо света «Джебель-Баркал».
- Уникальная способность цивилизации: Нубия получает бонус к производству при создании дальнобойных юнитов; все дальнобойные юниты быстрее набирают боевой опыт. Рудники на стратегических ресурсах увеличивают производство, а на редких – дают дополнительное золото.
- Уникальная способность лидера: Аманиторе дает бонус к производству при строительстве районов, который увеличивается, если рядом с центром города построена нубийская пирамида.
- Уникальный юнит: лучники-питати, заменяющие лучников Древнего мира. Они сильнее и быстрее древних лучников; потом их можно улучшить до арбалетчиков.
- Уникальная инфраструктура: нубийскую пирамиду можно строить в пустыне, на холмах в пустыне и в речной пойме. Она дает очки веры, а также увеличивает доход в соседних районах и повышает производство пищи в соседнем центре города.
Новый сценарий «Дары Нила»:
- Можно выбрать Нубию или Египет и соревноваться с соседом, кто быстрее построит семь храмов Амона; действие сценария происходит в районе порогов великого Нила.
- Уникальные правила и игровой процесс; морские юниты могут передвигаться по Нилу.
- Лимит ходов: 125.
Новое чудо света «Джебель-Баркал»:
• Увеличивает производство веры в близлежащих городах; можно построить только на холмах в пустыне.
©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Для использования дополнительного контента требуется установка игры Sid Meier’s Civilization® VI.
В набор «Нубия» входят нубийская цивилизация с царицей Аманиторе, уникальный юнит «лучники-питати», уникальное улучшение «нубийская пирамида», новое чудо света «Джебель-Баркал» и новый сценарий «Дары Нила».
В игре Sid Meier’s Civilization VI Нубией правит Аманиторе. Нубийские юниты дальнего боя сильны, просты в производстве и быстро получают новые уровни, а уникальная нубийская пирамида повышает производство и доход от районов. Если вы стремитесь на раннем этапе игры заложить прочную основу для дальнейшего успеха, то Нубия – это то, что вам нужно.
Ключевые Особенности:
Включает нубийскую цивилизацию с царицей Аманиторе, уникальный юнит «лучники-питати», уникальное улучшение «нубийская пирамида» и новое чудо света «Джебель-Баркал».
- Уникальная способность цивилизации: Нубия получает бонус к производству при создании дальнобойных юнитов; все дальнобойные юниты быстрее набирают боевой опыт. Рудники на стратегических ресурсах увеличивают производство, а на редких – дают дополнительное золото.
- Уникальная способность лидера: Аманиторе дает бонус к производству при строительстве районов, который увеличивается, если рядом с центром города построена нубийская пирамида.
- Уникальный юнит: лучники-питати, заменяющие лучников Древнего мира. Они сильнее и быстрее древних лучников; потом их можно улучшить до арбалетчиков.
- Уникальная инфраструктура: нубийскую пирамиду можно строить в пустыне, на холмах в пустыне и в речной пойме. Она дает очки веры, а также увеличивает доход в соседних районах и повышает производство пищи в соседнем центре города.
Новый сценарий «Дары Нила»:
- Можно выбрать Нубию или Египет и соревноваться с соседом, кто быстрее построит семь храмов Амона; действие сценария происходит в районе порогов великого Нила.
- Уникальные правила и игровой процесс; морские юниты могут передвигаться по Нилу.
- Лимит ходов: 125.
Новое чудо света «Джебель-Баркал»:
• Увеличивает производство веры в близлежащих городах; можно построить только на холмах в пустыне.
©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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