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Игра для ПК Sid Meiers Civilization VI: Nubia Civilization & Scenario Pack [2K_3121] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Sid Meiers Civilization VI: Nubia Civilization & Scenario Pack [2K_3121] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meiers Civilization VI: Nubia Civilization &amp; Scenario Pack [2K_3121] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300608
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meiers Civilization VI: Nubia Civilization & Scenario Pack [2K_3121] (электронный ключ)

Описание

Для использования дополнительного контента требуется установка игры Sid Meier’s Civilization® VI.

В набор «Нубия» входят нубийская цивилизация с царицей Аманиторе, уникальный юнит «лучники-питати», уникальное улучшение «нубийская пирамида», новое чудо света «Джебель-Баркал» и новый сценарий «Дары Нила».

В игре Sid Meier’s Civilization VI Нубией правит Аманиторе. Нубийские юниты дальнего боя сильны, просты в производстве и быстро получают новые уровни, а уникальная нубийская пирамида повышает производство и доход от районов. Если вы стремитесь на раннем этапе игры заложить прочную основу для дальнейшего успеха, то Нубия – это то, что вам нужно.

 

Ключевые Особенности:

Включает нубийскую цивилизацию с царицей Аманиторе, уникальный юнит «лучники-питати», уникальное улучшение «нубийская пирамида» и новое чудо света «Джебель-Баркал».

  • Уникальная способность цивилизации: Нубия получает бонус к производству при создании дальнобойных юнитов; все дальнобойные юниты быстрее набирают боевой опыт. Рудники на стратегических ресурсах увеличивают производство, а на редких – дают дополнительное золото.
  • Уникальная способность лидера: Аманиторе дает бонус к производству при строительстве районов, который увеличивается, если рядом с центром города построена нубийская пирамида.
  • Уникальный юнит: лучники-питати, заменяющие лучников Древнего мира. Они сильнее и быстрее древних лучников; потом их можно улучшить до арбалетчиков.
  • Уникальная инфраструктура: нубийскую пирамиду можно строить в пустыне, на холмах в пустыне и в речной пойме. Она дает очки веры, а также увеличивает доход в соседних районах и повышает производство пищи в соседнем центре города.
    •  

Новый сценарий «Дары Нила»:

  • Можно выбрать Нубию или Египет и соревноваться с соседом, кто быстрее построит семь храмов Амона; действие сценария происходит в районе порогов великого Нила.
  • Уникальные правила и игровой процесс; морские юниты могут передвигаться по Нилу.
  • Лимит ходов: 125.
    •  

Новое чудо света «Джебель-Баркал»:

 

• Увеличивает производство веры в близлежащих городах; можно построить только на холмах в пустыне.

 

©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу:http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Для использования дополнительного контента требуется установка игры Sid Meier’s Civilization® VI.

    В набор «Нубия» входят нубийская цивилизация с царицей Аманиторе, уникальный юнит «лучники-питати», уникальное улучшение «нубийская пирамида», новое чудо света «Джебель-Баркал» и новый сценарий «Дары Нила».

    В игре Sid Meier’s Civilization VI Нубией правит Аманиторе. Нубийские юниты дальнего боя сильны, просты в производстве и быстро получают новые уровни, а уникальная нубийская пирамида повышает производство и доход от районов. Если вы стремитесь на раннем этапе игры заложить прочную основу для дальнейшего успеха, то Нубия – это то, что вам нужно.

     

    Ключевые Особенности:

    Включает нубийскую цивилизацию с царицей Аманиторе, уникальный юнит «лучники-питати», уникальное улучшение «нубийская пирамида» и новое чудо света «Джебель-Баркал».

    • Уникальная способность цивилизации: Нубия получает бонус к производству при создании дальнобойных юнитов; все дальнобойные юниты быстрее набирают боевой опыт. Рудники на стратегических ресурсах увеличивают производство, а на редких – дают дополнительное золото.
    • Уникальная способность лидера: Аманиторе дает бонус к производству при строительстве районов, который увеличивается, если рядом с центром города построена нубийская пирамида.
    • Уникальный юнит: лучники-питати, заменяющие лучников Древнего мира. Они сильнее и быстрее древних лучников; потом их можно улучшить до арбалетчиков.
    • Уникальная инфраструктура: нубийскую пирамиду можно строить в пустыне, на холмах в пустыне и в речной пойме. Она дает очки веры, а также увеличивает доход в соседних районах и повышает производство пищи в соседнем центре города.
      •  

    Новый сценарий «Дары Нила»:

    • Можно выбрать Нубию или Египет и соревноваться с соседом, кто быстрее построит семь храмов Амона; действие сценария происходит в районе порогов великого Нила.
    • Уникальные правила и игровой процесс; морские юниты могут передвигаться по Нилу.
    • Лимит ходов: 125.
      •  

    Новое чудо света «Джебель-Баркал»:

     

    • Увеличивает производство веры в близлежащих городах; можно построить только на холмах в пустыне.

     

    ©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу:http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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