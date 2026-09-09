Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization VI [2K_1975] (электронный ключ)

Описание

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Предводитель: Монтесума

Уникальный юнит: воины-орлы

Уникальное здание: тлачтли

Чудо света: Темпло Майор

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Изначально созданная легендарным дизайнером Сидом Мейером, Civilization представляет собой пошаговую стратегию, в которой игроку предлагается построить империю, способную выдержать испытание временем. Станьте одним из сильных мира сего, основав цивилизацию и возглавив ее в течение многих эпох, начиная с каменного века и заканчивая веком информации. Объявляйте войны, ведите дипломатические переговоры, развивайте культуру и бросьте вызов величайшим лидерам в истории человечества, чтобы построить величайшую цивилизацию из всех, когда-либо известных человечеству.

Civilization VI предлагает множество новых способов взаимодействия с игровым миром: теперь города растут, занимая все больше и больше места на карте, ваши действия влияют на ход научных исследований и культурной жизни цивилизации, а противники преследуют различные цели в зависимости от своих исторических черт в попытках достигнуть один из пяти способов одержать окончательную победу.

Особенности игры:

ОГРОМНЫЕ ИМПЕРИИ: Ваши владения будут простираться дальше, чем когда-либо. Каждый город занимает несколько клеток, и вы сможете выстроить их так, чтобы извлечь максимальную пользу из окружающей территории.

АКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Ищите усиления, которые помогут развитию вашей цивилизации. Этот процесс можно ускорить, исследуя белые пятна на карте, улучшая окружающие территории и вступая в контакт с новыми культурами.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ: По ходу игры у вас будут появляться новые возможности для взаимодействия с другими цивилизациями, с первых дней человечества, когда конфликты являются неотъемлемой частью повседневной жизни, до военных альянсов и сложных дипломатических переговоров современности.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВОЙСКА: Благодаря переосмыслению концепции “одна боевая единица на одной клетке”, теперь вы можете прикреплять к обычным войскам отряды поддержки: например, вы сможете обеспечить пехоту противотанковыми средствами или приказать поселенцам сопровождать ваших воинов. Боевые единицы одного типа можно объединять, тем самым формируя из них грозные “войска”.

УЛУЧШЕННАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА: В дополнение к традиционным режимам сетевой игры, вы сможете помочь или бросить вызов вашим друзьям в большом количестве различных сценариев, многие из которых можно пройти в течение одной игровой сессии.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ: Civilization VI подарит опытным игрокам возможность сделать свою империю именно такой, какой они хотят ее видеть, и благодаря этому добиться успеха. Новая система обучения поможет новым игрокам ознакомиться с основополагающими идеями жанра и легко окунуться в игру с первых минут.

©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Sid Meier's Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются торговыми знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все прочие знаки и торговые знаки являются собственностью своих владельцев. Все права сохранены.

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 Гб

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.