Игра для ПК Sid Meier's Civilization V: Scrambled Nations Map Pack [2K_1593] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization V: Scrambled Nations Map Pack [2K_1593] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Sid Meier's Civilization V.
Предопределяет ли география судьбу? Зачем повторять историю, если с каждой новой игрой вы можете создать географию заново! Набор карт «Россыпь наций» содержит карты Канады, Австралии, Японии, Скандинавии, Великобритании, Франции, Турции, Италии, России и Китая. Границы для каждой из наций остаются прежними, но с началом каждой игры специальный алгоритм перемешивает географические условия, делая каждую из партий уникальной.
© 2007-2013 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Разработано Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Значок рейтинга является товарным знаком Entertainment Software Association. Все права сохранены. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 ГГц или AMD Athlon X2 64 2.0 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Мб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Sid Meier's Civilization V.
Предопределяет ли география судьбу? Зачем повторять историю, если с каждой новой игрой вы можете создать географию заново! Набор карт «Россыпь наций» содержит карты Канады, Австралии, Японии, Скандинавии, Великобритании, Франции, Турции, Италии, России и Китая. Границы для каждой из наций остаются прежними, но с началом каждой игры специальный алгоритм перемешивает географические условия, делая каждую из партий уникальной.
© 2007-2013 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Разработано Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Значок рейтинга является товарным знаком Entertainment Software Association. Все права сохранены. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 ГГц или AMD Athlon X2 64 2.0 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Мб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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